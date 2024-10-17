锐龙7 9800X3D打头阵？ 锐龙9000X3D系列有望本月底登场

【天极网DIY硬件频道】在今年6月份的COMPUTEX 2024中，AMD正式官宣了全新Zen 5架构处理器以及新一代锐龙9000系列产品，基于Zen 5架构打造，在能效、性能、超频能力等方面均有显著提升，尤其在生产力、内容创作和游戏领域表现优异。而按照之前的套路，AMD还会在后面带来缓存更大的X3D版本，在游戏方面有着更为出色的表现。而根据目前的消息来看，锐龙9000X3D系列产品有望在本月底登场，距离非X3D版本发布仅仅过去了不到4个月的时间，比之前要早不少。

据了解，首先登场的将是8核心16线程的锐龙7 9800X3D，将于本月25日推出，11月初正式上架开售。而定位更高的12核的锐龙9 9900X3D和16核的锐龙9 9950X3D产品则可能要等到明年1月份的CES 2025上正式亮相，并在第一季度的某个时间开售。而定位更低的锐龙95 9600X3D虽然也在规划中，但发布时间应该要更晚一些了。另外，锐龙9000X3D系列的3D缓存容量依旧是64MB，并没有增大，但这一代的核心频率会有一定的提高，不像以前远低于标准版，比如锐龙7 9800X3D的基础频率达到了4.7GHz，全核满载频率能到达5.2GHz。

根据曝光，AMD锐龙7 9800X3D处理器预计将配备8个Zen 5架构CPU核心，拥有包含 64MB 3D V-Cache在内的共96MB三级缓存。在理论跑分方面，锐龙7 9800X3D相比于前代的单线程性能提高了18%，多线程性能提高了28%。不过和非3D V-Cache的锐龙7 9700X相比，单核落后了2.2%，多核领先了6.5%，并没有非常明显的提升。游戏方面，搭配RTX 4090显卡的情况下，相比锐龙7 7800X3D，《孤岛惊魂6》提升了13%、《古墓丽影：暗影》提升2%、《黑神话：悟空》提升2%。目前仅有这三款单机游戏的测试成绩，而X3D产品更为擅长的网游并没有测试成绩流出。

另外一款16核32线程的锐龙9 9950X3D则有64 MB三级缓存，加上64 MB 的3D V-Cache，总共128MB。锐龙9 9950X3D的CineBench R23跑分单核比前代高了9%，多核测试高了16%，而与非X3D版本相比则基本没有差别。游戏方面，对比前代《孤岛惊魂6》提升11%、《古墓丽影：暗影》提升2%、《黑神话：悟空》提升2%。

目前来看，锐龙7 9800X3D有望在本月25日正式亮相，正巧也是酷睿200S系列正式上市的日子，有点“针锋相对”的意思，当然也不排除AMD提前预告一下锐龙9 9900X3D和锐龙9 9950X3D，虽然还需要在等几个月才会正式发布。价格方面，锐龙7 9700X的发售价是2549元，参考之前的情况的话，锐龙7 9800X3D的价格应该会在3000元左右，不过考虑到目前锐龙7 7800X3D的价格已经涨回到近3K，那么这个定价可能还会再高一些。