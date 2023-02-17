英特尔Arc显卡驱动更新 支持《工人物语：新兴同盟》等新游戏

2月16日，英特尔发布了全新的Arc锐炫显卡Beta版驱动(31.0.101.4125)，将会支持2023年最新的《原子之心》、《英雄连 3》、《工人物语：新兴同盟》、《如龙：维新极》、《狂野之心》等游戏，确保它们能在锐炫显卡上更好地运行。

其中《工人物语：新兴同盟》今天正式在PC平台发售，它是一款城市建造模拟策略游戏，玩家将在全新的土地上定居，建立社区，结识新的派别并选择与其结盟或兵戎相向，以保卫自己的领土。在全新驱动的加持下，Arc A750显卡可以非常流畅的运行这款游戏，在1080P分辨率下可以有平均174帧的成绩，1440P下则有着130帧的表现，对比RTX 3060 12GB分别领先了6%和14%。《工人物语：新兴同盟》还支持XeSS，能够让玩家获得更高的帧率。

而在另外一款也刚刚在PC平台上线的游戏《死亡回归》中，Arc A750在1080P和1440P分辨率下可以取得71和67的平均帧数，分别领先RTX 3060 12GB达到了4%和8%。

值得一提的是，目前Arc A750已经降价到了249美元，希望凭借更高的性价比，吸引更多的消费者，它将会比之前提供更好的每美元性能，并且大幅领先于它的竞争对手RTX 3060 12GB。

从锐炫系列显卡发售至今，英特尔一直在持续不断的优化其驱动程序，努力释放硬件的性能潜力，并且去适配最新发布的游戏，为玩家带来更好的游戏体验。