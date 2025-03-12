KOWIN康盈半导体参展CFMS2025 展示嵌入式存储解决方案与落地产品

【天极网DIY硬件频道】3月12日，2025中国闪存市场峰会CFMS|MemoryS 2025在深圳前海举办，本届CFMS2024以“存储格局、价值重塑”为主题，携手全球存储产业链与终端应用企业，共同探讨技术和产品创新如何为客户创造更大价值，以“价值”为导向实现存储产业链的重塑、推动产业的升级。

峰会上，KOWIN康盈半导体携嵌入式存储、消费级固态硬盘、移动固态硬盘，以及自研主控产品、内存模组等多种存储产品亮相。

康盈半导体在展台上为与会嘉宾带来多种存储芯片、存储模组的实物展示。包括集成了高性能主控芯片与稳定的NAND Flash芯片的嵌入式存储方案，拥有4GB-1TB的丰富容量选择，适用于常见消费级智能终端与工业控制领域需求。

展位现场展示的智能眼镜产品，其中采用了康盈半导体ePOP嵌入式存储方案，容量为32GB+16Gb。

康盈集中展示采用自研主控的eMMC嵌入式存储与microSD卡，采用自主研发纠错算法，提供多种容量选择，支持丰富的场景应用。

消费级存储产品方面，康盈半导体展出了从microSD、SD、CF Express存储卡，到M.2固态硬盘与SATA固态硬盘等产品。采用时尚的涂鸦风格外观，同时拥有多种容量、性能层级供用户选择。

康盈半导体在本次CFMS2025上，同样展示了深受海内外消费者喜爱的爆品磁吸移动固态硬盘，它集成了磁性吸附与随拍随存的前沿功能，不仅可供用户随时备份数据，还可支持iPhone手机外录高品质Pro Res视频，让数据存储变得前所未有的轻松与高效。