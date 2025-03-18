尺寸浓缩 用料精华 七彩虹CVN B850I GAMING FROZEN V14登陆舰评测

【天极网DIY硬件频道】进入2025年，伴随着各家新一代桌面处理器与显卡等PC硬件悉数亮相，如何在繁多新品中挑选合适搭配，组装心仪的主机，成为DIY玩家们幸福的烦恼。

“红色阵营”AMD近期的表现亮点频出，不仅早先带来超强游戏“神U”锐龙 7 9800X3D，还推出了性价比颇高的RX 9070系列显卡。近期锐龙 9000系中采用双CCD，拥有更多核数的高端新品同样加入3D V-Cache阵营，为发烧用户带来兼具生产力和游戏所需性能的高配体验。

如何为AMD的高端桌面处理器挑选合适的主板搭档？近期我们就体验了七彩虹推出的CVN登陆舰系列主板：CVN B850I GAMING FROZEN V14。作为ITX板型的小主板，它能否Hold住当代锐龙X3D处理器所需的稳定供电，并带来扩展性与外观美学兼备的实用风格呢？

外观设计&主板介绍

CVN B850I GAMING FROZEN V14登陆舰主板的外包装风格简约而不失科技质感，以折线线条勾勒出星舰风设计。在正面展示了主板外观、名称，以及主要规格与支持，包括AMD AM5插槽、PCIe 5.0支持、iGame Center控制中心等，并具备B850芯片组与锐龙 9000系桌面处理器的支持标识。

外包装背面更详尽地展示了主板具体的功能特性，包括对DDR5内存、显卡插槽与M.2固态硬盘接口的PCIe 5.0规格支持，分布于正面与背面的双M.2接口，以及CVN风格设计的VRM散热装甲。

从包装内取出主板本体，可以看到这块CVN B850I GAMING FROZEN V14主板采用了定制白色板材与CVN寒霜散热装甲，全面覆盖主板左侧VRM与IO接口区域的发热元件，针对下部高性能PCIe 5.0 NVMe M.2固态硬盘位也配备了厚实的散热装甲，表面带有CVN的ID设计。

拆下CPU插槽保护盖，可以看见其中AM5插槽保护良好的针脚，插槽上下已经预装适用于CPU散热器的扣具。在CPU供电方案上，CVN B850I GAMING FROZEN V14采用单8Pin供电接口，配备9+2+1相60A DrMOS供电，结合10K黑金电容，可为高能效的锐龙桌面处理器提供稳定性能释放，据了解最高可满足12核锐龙 9 9900X处理器满载使用。

内存方面，CVN B850I GAMING FROZEN V14采用1DPC双槽设计的DDR5内存插槽，插槽均采用单边开槽设计，得益于10层低损耗PCB与第二代CVN布线设计，支持内存频率达到双通道8000MHz。

在ITX的紧凑板型下，CVN B850I GAMING FROZEN V14也提供了实用的扩展能力，正面配备1条显卡插槽与一个M.2 2280硬盘位，均支持PCIe 5.0规格。

为适应高性能PCIe 5.0固态硬盘的高发热量，主板在这处硬盘位采用上下双面散热方案，在装甲内侧与主板上均配备了全覆盖的导热垫，搭配大面积大尺寸的金属，起到更好的传导、均热、散热效果。

受限于主板表面空间，CVN B850I GAMING FROZEN V14的另一个硬盘位布置在主板背面，同样为标准的2280尺寸，但采用的是PCIe 4.0x4通道规格。两处硬盘位均直连CPU。

主板表面的功能性接口集中在顶部与右侧，包括适用于风扇与一体式水冷水泵的3个4针风扇接针，Clear CMOS接针，扬声器接针，2个5V ARGB接针，以及前置的USB 2.0接口、USB3.0接口、10Gbps USB Type-C接口，前置音频接口与2个SATA硬盘接口等。类型和数量对想要组装小机箱的用户而言十分够用。

后置IO接口方面，CVN B850I GAMING FROZEN V14首先提供了美观且坚固的一体式IO背板，在接口种类上也十分丰富。包括一键升级BIOS按键，7个不同速率的USB Type-A接口，1个10Gbps USB Type-C接口，HDMI与DP两个视频接口，2.5G有线网口与内置Wi-Fi 6E无线网卡的天线接口，各式音频接口等一应俱全。

BIOS体验&性能测试

从外观与接口配置等表现出的各种特点可以看出，CVN B850I GAMING FROZEN V14兼具紧凑体型与与堆料实力，作为ITX主板对对CPU、内存、固态硬盘等各种硬件的支持能力如何？我们为其搭配一块锐龙 7 9800X3D处理器与最新的RTX 50系显卡等硬件，组成测试平台进行体验。

使用的测试平台部分配置如下：

与此前我们体验过的iGame系列主板相似，CVN主板也带来新一代MOORE图形化BIOS升级，它们拥有相似的界面布局与功能体验，为玩家带来更具有一致性的进阶玩法。

在开机过程中连续按Del键进入BIOS，我们就能看到默认为简单模式的BIOS主页，各处模块划分清晰，并直观展示了常用功能如语音调节、更新BIOS、内存EXPO、风扇设置、启动顺序、智能超频等。

风扇设置中提供了对应主板上三处插针的转速曲线调节能力，分别是CPU风扇、机箱风扇与一体式水冷水泵。玩家可以手动调节曲线，也可以快速应用预设的静音、标准、全速三种模式。

在CPU超频方面，主板提供了频率与电压调节能力，还有适用于X3D处理器的游戏模式功能。不过对于多数AMD处理器而言，我们仅需简单打开PBO，也就是简单模式主页中的“精确增压超频模式”，即可享受最佳性能体验。

内存方面CVN B850I GAMING FROZEN V14除了能快速开启EXPO，也提供了比较丰富的电压、频率、模式以及第一第二第三时序设置，为玩家提供手动超频空间。支持精细化调整小参，也可以只填第一时序，其它由主板自动调节。

最后是BIOS中存储与加载配置文件的功能，以及保存时查看修改项目的功能，这两点对于超频玩家而言也是必要且常用的，能够帮助我们在超频时快速尝试多种设置，并进行复查确认，十分实用。

最后，我们在BIOS内开启PBO与内存EXPO，进入系统进行接下来的跑分测试。

CPU理论性能测试

首先是CPU-Z信息与跑分，可见这颗锐龙 7 9800X3D在CVN B850I GAMING FROZEN V14主板上开启PBO，最高加速频率为5.25GHz。跑分方面单线程得分736.8、多线程8422.1。

衡量CPU 3D渲染性能的CINEBENCH R23跑分中，CPU获得多核分数22013分，单核分数1967分。同时我们使用HWiNFO监测CPU频率、温度与功耗水平，发现这颗9800X3D在测试中能够达到全核5.22GHz，各核心温度稳定在80℃左右，CPU封装功率最高达到148W。

CINEBENCH 2024更换了新引擎与更复杂的测试场景，这颗9800X3D获得多核分数1277分，单核分数125分。HWiNFO记录下的表现与R23测试时相似。

我们也使用3DMARK CPU基准测试，它可以测试CPU在不同线程数下的性能表现，测试结果如上图所示。

可以看出，这颗锐龙 7 9800X3D处理器在CVN B850I GAMING FROZEN V14主板上能够充分发挥性能。为了进一步验证CPU全核满载时的频率策略与能耗表现，我们使用AIDA64稳定性测试进行30分钟单烤FPU。

在单烤测试中，9800X3D频率保持在全核4.5GHz，CPU封装功率稳定在约1450W，同时最高温度约为85℃，可以认为在PBO状态下有充足的供电、散热冗余。

高频内存性能与稳定性测试

接下来是内存测试，我们更换一对XMP/EXPO频率高达8000MT/s，时序为C40的DDR5内存产品，在这套锐龙 7 9800X3D+CVN B850I GAMING FROZEN V14平台上进行跑分与稳定性测试。

在AIDA64-内存与缓存测试中，这套内存测得内存读取：57222MB/s、内存写入： 80069MB/s、内存复制：55252MB/s、延迟为81.6ns。

对于锐龙 9000系处理器与采用新一代布线设计的CVN B850I GAMING FROZEN V14主板而言，借助EXPO将内存一键超频至8000MT/s是相当轻松的，但在读写测试表现上与作为甜点频率的6000MT/s差距不大，延迟方面稍逊一筹，更建议游戏玩家搭配使用6000MT/s速率的低时序内存。

为了验证稳定性，我们也使用TestMem5在1usmus_v3配置文件中进行稳定性测试。

历时20分32秒的3轮测试后，内存无报错通过。可见CVN B850I GAMING FROZEN V14主板采用的1DPC与新一代内存走线设计能够让高速信号更完整清晰，为高频DDR5内存提供充分支持。

PCIe 5.0固态硬盘性能测试

CVN B850I GAMING FROZEN V14主板正面配备了直连CPU的PCIe 5.0x4 NVMe M.2固态硬盘接口，因此我们也使用目前手上性能最强的PCIe 5.0固态硬盘进行了CrystalDiskMark测试。

这块X570 PRO旗舰PCIe 5.0固态硬盘在CrystalDiskMark测试中，达到14083.14MB/s的顺序读取速度与13043.28MB/s的顺序写入速度，70%读30%写的混合场景测试也达到12254.73MB/s。

而在多队列多线程的随机4K读写测试中，固态硬盘测得2000K IOPS以上的读取性能与接近1800K IOPS的写入性能，同时混合读写测试中性能也达到1800K IOPS以上。

可以说，这块PCIe 5.0旗舰固态硬盘借助CVN B850I GAMING FROZEN V14主板的直连通道与完善的散热措施，能够充分发挥强劲的性能实力。

游戏实测

最后是游戏实测环节，我们使用锐龙 7 9800X3D+CVN B850I GAMING FROZEN V14平台搭配EXPO-6000C28低时序内存，并为避免测试中的显卡瓶颈，采用NVIDIA本代消费级旗舰RTX 5090 D进行测试。测试使用FrameView软件记录平均帧、1%Low帧与平均系统延迟，在《CS2》为代表的FPS游戏，《赛博朋克2077》与《黑神话：悟空》等3A大作中，测试不同分辨率下的性能表现。

《CS2》

在经典竞技类FPS游戏《CS2》中，我们分别测试16:9标准比例，1080P与1440P两种分辨率下的性能表现，游戏预设画质为全高，并开启Reflex至增强档位。测试可见，9800X3D+RTX 5090 D的组合轻松将游戏推向超过600帧，即使提升分辨率，游戏依然以超过500帧运行;1% Low帧方面表现近似，均超过150帧;两种分辨率下系统平均延迟均不到5毫秒。

《赛博朋克2077》

在《赛博朋克2077》中，我们分别测试游玩3A大作时更常见的1440P与2160P分辨率，游戏预设画质为光线追踪：超速档位，开启DLSS质量档，并开启多帧生成为4x模式。

即使是光追大作，在RTX 5090 D与DLSS 4技术加持下也是轻松秒杀，4K分辨率下游戏平均帧达到200以上，而9800X3D处理器的超大缓存进一步减少游戏内的偶发卡顿，使1% Low帧也超过130。

《黑神话：悟空》

最后来到国产3A大作《黑神话：悟空》，暂不支持DLSS 4的它成为新时代的“显卡杀手”，RTX 5090 D在高分辨率画质全部拉满的条件下也面临不小压力。

简单来说，在1440P影视级画质+路径光追超高的设置下，即使有DLSS 3的帧生成，游戏平均帧也只能略微超过170，而将分辨率提升至2160P，平均帧就只能勉强超过100了。但得益于9800X3D处理器的稳定发挥，测试过程中1% Low帧都维持在不错的水平。

综合来看，锐龙 7 9800X3D处理器与CVN B850I GAMING FROZEN V14主板是一对不错的搭档，既能为9800X3D提供稳定性能释放，又能支持最新PCIe 5.0固态硬盘与更高频率内存，在竞技类游戏与3A大作中都有稳定发挥。想要DIY一套ITX小机箱的硬件玩家无需担心主板兼容性问题，可以尽情搭配各式硬件。

评测总结

七彩虹推出的CVN B850I GAMING FROZEN V14主板在外观设计方面延续了CVN系列的硬朗星舰风，并在散热、供电、扩展等堆料上展现强大实力，在ITX主板的小众品类中既拥有充分个性化风格，也能为用户提供性价比优势。

以AMD处理器为核心硬件的装机计划，在当下成为越来越多DIY玩家的选择。CVN B850I GAMING FROZEN V14主板能够凭借个性化体验与内外兼修的性能表现，成为千元级价位表现优异的锐龙小钢炮。