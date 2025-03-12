让世间美好长存：长江存储YMTC参展CFMS 2025

【天极网DIY硬件频道】3月12日，2025中国闪存市场峰会CFMS|MemoryS 2025在深圳前海举办，本届CFMS2024以“存储格局、价值重塑”为主题，携手全球存储产业链与终端应用企业，共同探讨技术和产品创新如何为客户创造更大价值，以“价值”为导向实现存储产业链的重塑、推动产业的升级。

峰会上，长江存储YMTC带来最新消费级、企业级等存储应用，展示包括固态硬盘、嵌入式存储在内的新锐产品系列，并在议程中带来有关晶栈Xtacking技术与AI+时代存储应用的演讲分享。

长江存储旗下消费级品牌致态近期推出的PCIe 5.0固态硬盘TiPro9000就在峰会现场亮相。采用长江存储晶栈Xtacking 4.0架构闪存颗粒，搭配独立DRAM与智能模拟SLC缓存设计，使其顺序读写速度达到14000MB/s与12500MB/s，接近PCIe 5.0x4通道理论上限，同时4K随机读写速度也高达2000K IOPS与1600K IOPS。提供1TB、2TB、4TB容量选择，适用于高端用户在游戏、内容创作等领域应用。

长江存储也展示了嵌入式应用产品，包括UFS 2.2与eMMC 5.1类型，可广泛应用于智能手机、平板、智能家电、可穿戴等终端产品，具备低功耗、高性能、长寿命等优势，在小尺寸下也提供多种容量选择。

企业级存储方面，长江存储展示了PE310与PE321两款固态硬盘产品，它们均采用PCIe 4.0x4通道，支持NVMe 1.4协议，均可广泛应用于数据库、云存储、云计算、人工智能等场景的同时，也具备不同定位。PE310采用低功耗设计，工作功耗最高不超过14W，稳态4K随机读写性能达1300K IOPS与380K IOPS，同时支持在线固件升级。

PE321几乎达到PCIe 4.0x4通道上限性能，最大顺序读写高达7400MB/s与7000MB/s，最大4K随机读写性能达到1750K IOPS与640K IOPS。同时提供双工况多种容量方案，包括读取密集型的1.92TB/3.84TB/7.68TB，以及读写混合型的1.6TB/3.2TB/6.4TB，供企业级用户按需选择。

长江存储还展示了PC41Q，作为商用消费级的M.2接口固态硬盘，近期它在各品牌笔记本预装硬件中较为常见。采用QLC颗粒，最大顺序读取速度达5700MB/s，且具备优秀的动态缓存策略与业界领先的超低功耗水平，介绍称拥有媲美TLC颗粒固态硬盘的数据保持能力与高可靠性。