江波龙参展CFMS 2025 自研主控高端存储产品成为新亮点

【天极网DIY硬件频道】3月12日，2025中国闪存市场峰会CFMS|MemoryS 2025在深圳前海举办，本届CFMS2024以“存储格局、价值重塑”为主题，携手全球存储产业链与终端应用企业，共同探讨技术和产品创新如何为客户创造更大价值，以“价值”为导向实现存储产业链的重塑、推动产业的升级。

江波龙作为半导体存储品牌企业，不仅在峰会上带来基于自研主控芯片的多种嵌入式存储应用，还展示了包括消费级存储产品线，TCM/PTM综合创新服务在内的丰富转型成果。并由江波龙董事长、总经理蔡华波，在议程中带来以《存储商业・综合创新》为题的演讲分享。

从2024年的eMMC主控和SD主控，到2025年发布的UFS主控和USB主控，江波龙不断丰富自研主控矩阵，核心IP自主设计研发，为产品性能带来了跨越式提升，同时也为客户提供了更多创新存储方案的选择。

eMMC Ultra与UFS 4.1成为本次CFMS 2025江波龙展位上的亮点。江波龙基于WM6000与WM7400自研主控，为eMMC与UFS存储带来更高性能、能效比与可靠性表现，助力端侧AI产品(如AI手机、AI平板、智能汽车、人形机器人等)在复杂应用中实现实时决策，畅享流畅体验。

江波龙在复合式存储领域同样持续发力，随着搭载自研主控的UFS 4.1、UFS 2.2产品的推出，搭配LPDDR4x/5x，结合自有封测能力，能够很好地实现uMCP复合式存储，满足智能应用的不同需求，手机、平板、穿戴等智能设备提供了更具成本效益的解决方案。

现场，江波龙旗下消费级存储品牌雷克沙也展示了基于自研主控产品构建的产品矩阵，其中首款采用NFC加密的移动固态硬盘备受关注。

据了解，它搭载WM3000主控，创新性地将NFC加密技术融入移动固态硬盘之中，采用与支付宝“碰一碰”支付同源的安全芯片，通过NFC协议，可与用户手机/设备实现唯一配对，无需输入密码，仅需用手机轻轻触碰硬盘，即可瞬间解锁，一旦手机与硬盘断开连接，硬盘即刻自动上锁，进入隐身无法识别状态，全方位守护用户隐私数据安全。在提供创新的隐私保护解决方案的同时，这款自研主控还带来了更出色的传输稳定性和功耗表现。