第十代BiCS FLASH将至！铠侠参展CFMS 2025展示创新存储产品与技术

【天极网DIY硬件频道】3月12日，2025中国闪存市场峰会CFMS|MemoryS 2025在深圳前海举办，本届CFMS2024以“存储格局、价值重塑”为主题，携手全球存储产业链与终端应用企业，共同探讨技术和产品创新如何为客户创造更大价值，以“价值”为导向实现存储产业链的重塑、推动产业的升级。

铠侠在峰会上展示了针对不同领域的存储解决方案，并分享了存储在人工智能、大模型、智能出行等中的应用，展示前沿存储技术与铠侠未来探索方向。

铠侠重点展示了三个重要的未来存储场景，包括应用于手机等智能产品的移动端UFS 4.0，着眼于个人消费级应用的AI PC存储，以及用于智能网联汽车的车规级UFS 4.0。从中我们也能看到存储行业对未来风口的预判。

铠侠带来的存储产品依旧以醒目的绿色、橙色、蓝色分为消费级、数据中心级、企业级三类。

在消费级领域铠侠展示了BG6与XG8系列，其中BG6采用BiCS 6 NAND Flash打造，具备HMB技术，拥有2230规格的紧凑体型可选，且最大支持2048GB容量。数据中心级存储方案上，铠侠带来了采用U.2接口的CD8系列，U.2与E.3S接口的CD8P系列，以及E1.S接口的XD8系列。

此外，铠侠也带来了前瞻性的下一代BiCS FLASH技术展示，包括第九代与第十代。据了解，它们均采用CBA封装技术，将CMOS晶圆与闪存单元阵列垂直组合，且随着代数升级进一步提升层数，增强存储密度。