【天极网DIY硬件频道】作为全球科技产业与PC硬件创新的核心风向标，2026年台北国际电脑展(COMPUTEX 2026)即将启幕。与此同时，国内板卡硬件领创者七彩虹将以“智虹新程，多维拓界”为核心主题，于6月2日至6月5日在中国台北万豪酒店3楼博览厅开设专属展区，携全矩阵高性能硬件新品、场景化解决方案及重磅纪念款产品登场，为全球科技爱好者呈现一场性能、智能与美学融合的硬件创新盛宴。

本次七彩虹展台以“全场景、沉浸式”为核心设计理念，精心打造MOD家庭体验区、系统级产品体验区、MEOW猫网吧体验区、硬核配件区四大特色体验展区，每个区域都将搭载核心亮点产品与创新技术。接下来，让我们抢先一览七彩虹展区的精彩看点!

亮点一：BTF 3.0整机方案首发，无线桌搭美学标杆

MOD家庭体验区以技术创新赋能场景应用，七彩虹将在此区域重磅展出全球首款BTF 3.0整机方案，直击DIY玩家面临的走线繁琐、理线复杂、风道杂乱痛点问题。本次七彩虹联合鑫谷推出的BTF 3.0生态，通过革命性“背插式”架构，实现机箱正面零线缆的极致极简视觉，从根本上解决理线难题;同时优化机箱风道，大幅降低新手装机门槛，推动背插式装机从行业构想走向大规模应用的成熟标准。

此外，这套整机方案融合iGame Ultra家族嘻哈潮流设计语言，个性化涂鸦元素与灵动光效相得益彰，让硬件本身成为彰显态度的潮流单品。展区将以此打造一个融合极简美学、强悍性能与智能交互的未来家庭场景，打破PC硬件“电竞专属”的刻板印象，带来家庭影音、智能交互、轻娱乐一站式居家硬件新体验。

亮点二：iGame Origo旗舰性能领衔，AI智启电竞新体验

系统级产品体验区将聚焦iGame M15/16 Origo 2026高帧旗舰游戏本，作为七彩虹高端电竞本核心力作，产品兼具旗舰性能与AI 智能交互双重优势，为高端游戏本树立全新体验标杆。

本次亮相的iGame Origo系列旗舰游戏本搭载行业首创AI全域唤醒开机技术，搭配环域无感智启功能，实现关机语音唤醒、手机无感解锁，重构人机交互体验。硬件层面，笔记本配备新一代英特尔酷睿Ultra 9处理器与满功耗RTX 50系笔记本GPU，搭配高刷电竞屏，兼顾旗舰游戏性能与创作生产力，一站式满足电竞、创作全场景需求。

亮点三：MEOW猫网吧焕新亮相，开启治愈系潮玩空间

七彩虹将旗下热门IP“橘宝”带入线下，打造专属的MEOW猫网吧沉浸式体验区。该空间以COLORFIRE MEOW橘宝家族为核心，巧妙融合复古电玩风格与萌宠治愈元素，打造出兼具情怀与趣味的独特潮玩空间。

MEOW猫网吧区域延续橘宝家族经典设计理念，深度融合复古电玩美学与橘宝萌宠IP基因，精准唤醒怀旧玩家的青春记忆，同时搭载高性能电竞硬件，颜值与实力兼备，将为现场玩家带来次元交融的沉浸式体验，尽显治愈有趣的新潮电竞氛围。

亮点四：旗舰硬件集结，纪念款显卡重磅前瞻

硬核配件区作为 DIY 玩家的核心阵地，汇聚七彩虹全品类 DIY 硬核硬件，覆盖旗舰发烧与主流装机全场景需求，打造多元高端硬件展示阵地。

其中，iGame X870E VULCAN OC火神主板重磅领衔，凭借强悍超频架构、强化供电与极致拓展能力，为高端DIY玩家与创作者提供硬核平台支撑。此外，展区将亮相展出全球首发的七彩虹品牌三十周年纪念款显卡，典藏级设计融合硬核性能，将成为本次展会重磅看点!

以创新驱动产业，以场景定义未来。COMPUTEX 2026期间，七彩虹将以四大沉浸式体验空间，将技术革新、AI 赋能、场景破界与生态扩容的战略构想具象化落地，全面诠释“智虹新程，多维拓界”的品牌战略，为PC产业注入全新活力。6月2日至5日，让我们共同见证这场融合前沿技术与潮流美学的硬核创新盛宴。