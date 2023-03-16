是“新秀”也是巨头 Solidigm P44 Pro固态硬盘上手评测

Solidigm是近两年存储市场上的新面孔，率先推出多款面向数据中心的企业级SSD，也在2022年先后推出了面向消费级市场的P41 Plus与P44 Pro两款产品。这个品牌于2021年底成立，但追根溯源，它来自于2020年SK海力士对英特尔NAND闪存及固态硬盘业务的收购，有了这个重量级的背景，Solidigm的“新秀”地位想必就要打上引号了。

Solidigm P44 Pro这款旗舰级PCIe 4.0固态硬盘新品于2022年10月19日推出，至今不过半年，它能够凭借全自研核心技术，与老牌大厂(虽然它自己也是)的旗舰产品掰一掰手腕吗？我们通过评测来一探究竟。

P44 Pro当前在售有512GB、1TB、2TB三种容量，采用标准M.2 2280 SSD规格和单面颗粒设计，能够适应内部空间紧凑的轻薄笔记本、NUC、游戏主机等扩容需求。

包装设计方面，P44 Pro由外到内都十分简约，外包装整体采用黑色+深紫色，内包装则为透明塑料材质，除固态硬盘本身外仅包含一份纸质说明材料。

P44 Pro本体的外观风格则与其包装如出一辙，正面主控、DRAM、颗粒等元件处覆盖写有Logo和产品名称、类型的标签。

背面标签可见容量等更多信息，以及各类认证标识。

值得一提的是，这两片标签似乎都只是普通的纸质标签。不像市面上其它旗舰PCIe 4.0产品，Solidigm没有在P44 Pro的正面或背面配备特殊材质、拥有散热功能的标签。

撕下正面标签，我们可以清楚看到这块P44 Pro各类元件表面的刻字。这套SK海力士“全家桶”包括：ACNS075“白羊座(ARIES)”主控，H54G36AYRB X257 LPDDR4 DRAM(1GB)，以及两颗H25T2TC88C颗粒，据了解为一款电荷捕获型176层3D TLC NAND闪存。

原厂“全家桶”使Solidigm P44 Pro刚诞生就能跻身一线阵容，它也采用了高性能的独立DRAM缓存设计，官方标称顺序读写性能可达7000MB/s、6500MB/s，1TB版使用寿命可达750TBW，4K随机性能没有标注，不过我们可以通过实际测试揭晓。

接下来我们将Solidigm P44 Pro安装到测试平台，并安装主板固态硬盘位自带的散热装甲，使用CrystalDiskMark、AS SSD Benchmark、ATTO磁盘基准、HD Tune Pro等软件进行跑分测试。

测试平台部分配置如下：

首先通过CrystalDiskInfo查看固态硬盘本身的属性等信息。Solidigm也为旗下消费级固态硬盘产品推出了Solidigm Synergy软件和专用驱动，据称能够显著增强性能，不过为了更好地体现即插即用时的表现，笔者选择在不做额外操作的条件下进行测试。

打开常用的CrystalDiskMark进行全项测速，显示这块P44 Pro的连续读取速度可达7125.42MB/s，连续写入速度达6792.09MB/s，连续读写性能均超出官方标称水平。

而切换到软件中的IOPS(每秒读写操作次数)数值后，得出的结果更是超乎想象，随机4K文件32队列16线程的读写结果均达到1400K+ IOPS，相比前代PCIe 4.0旗舰的1000K IOPS上下有大幅提升，已经达到与新旗舰同级的水平。

切换测试模式，单线程下随机4K读写也达到220K IOPS以上。

TxBench测试中，Solidigm P44 Pro的顺序写入性能达到更高的上限，顺序读写速度均达到7000MB/s以上。

另一个常用测试软件AS SSD Benchmark中，P44 Pro同样性能表现强劲，连续读写超越大部分同级产品的同时拥有极低延迟，且综合评分突破10000。

在ATTO磁盘基准测试中，我们可以查看Solidigm P44 Pro在传输不同大小文件时的速率，从256KB大小的文件开始， P44 Pro就能够进行接近峰值性能的连续读写。

最后我们通过HD Tune Pro软件在大容量文件的连续写入和读取中查看Solidigm P44 Pro的模拟缓存使用情况。设置连续写入200GB文件，可以看到橙色曲线记录下的写入速率可接近6000MB/s，写入约180GB后离开模拟SLC缓存，缓外速率仍然达到约1500MB/s。蓝色曲线表示的读取速率则在测试中有比较大的波动，范围大致维持在4000MB/s-5500MB/s之间。

评测总结

目前在国内正式上市的PCIe 5.0固态硬盘仍然凤毛麟角，时代的主流仍然掌握在PCIe 4.0与面世更早的PCIe 3.0手里，而近期存储产品的普遍降价，更是形成了高性能固态硬盘普及的有利因素，看得见摸得着的优惠，有谁会不爱呢？

Solidigm P44 Pro正巧就是在这个特殊阶段面世，同时它的定价也十分有趣：高于我们前段时间评测过的国产旗舰，低于我们熟悉的老字号旗舰，但它本身也来自“老字号”，只是换上了新招牌。P44 Pro在多种理论测试与跑分中已经表现出超高性能，但它实际使用中的表现，包括长期使用中的耐用性、稳定性如何？在短短不到半年的时间里还无法得到解答。

因此笔者自购的这块Solidigm P44 Pro固态硬盘既是为了尝鲜体验，后续也将实际上机进行长期的日常使用，期待未来与读者们分享这款旗舰固态硬盘的使用感受。