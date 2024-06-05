未来已至！七彩虹AIPC新品重磅登场COMPUTEX 2024

【天极网DIY硬件频道】一年一度的台北国际电脑展(COMPUTEX 2024)已于6月4日正式拉开帷幕。2024年以来，AIGC、大语言模型等技术与应用蓬勃发展，正在改变我们熟知的PC形态，也创造了更多面向未来的场景。七彩虹等各大参展商早已洞悉AI在计算机和服务器领域的无限潜能，在此次展会为观众们带来众多贴合市场需求、引领行业潮流的AIPC相关新品，共同开启智能时代的新篇章。本次七彩虹以“AI风帆 超感创玩”为展区主题，在台北南港展馆1馆4楼的展位号L0417a位置，为现场观众带来了一场震撼的科技风暴，随我们的镜头一起去看看吧！

极客至宝!顶级性能装备集结亮相

走进七彩虹展区，首先映入眼帘的便是性能巅峰之作――iGame Lab产品展区。自iGame Lab显卡问世至今，便引来了众多极限超频玩家对其进行性能极限挑战。在追求顶级性能的道路上，iGame联合实验室始终不渝地致力于突破与创新。今年，iGame联合实验室针对水冷散热领域发起了新的挑战，成功研发出iGame Lab内存和一款散热性能强悍的水冷产品。

此次台北展，七彩虹结合最新研发的水冷产品，打造了专属的LAB水冷卡MOD展示机器。在展示机器中，“LAB专用显卡水冷头”以其精巧的设计和构思吸引了众多目光。展示机器以全套iGame产品为基础，以开放式水道板机箱作为承载主体，并进行了一定程度上的MOD改装。全金属的工艺加持，喷射式的冷头设计，再加上全铜底的完全展示，“LAB显卡专用水冷头”尽显高端与精致。

极速狂飙!现场体验赛车的速度与激情

位于七彩虹展区一侧的赛车模拟器体验区和赛车轮毂Mod机器无疑是最吸睛的焦点之一，赛车爱好者们无需远赴赛道，就能在现场亲身感受到风驰电掣的赛车激情。在硬件配置上，赛车模拟器采用了性能强大的iGame Ultra系列家族主机作为后台性能支撑，带来高帧丝滑的沉浸式赛车游戏体验，高度还原F1赛车的驾驶观感。

在赛车模拟器一旁众人围观的赛车轮毂Mod机器，便是iGame实验室中的DIY爱好者们的突发奇想。通过将仓库废弃的赛车轮毂与强劲的DIY硬件产品相结合，赋予了这只轮毂二次生命。赛车轮毂MOD主机搭载iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 16GB和CVN B760I D5登陆舰，个性帅气的轮毂外观之外，更拥有强劲的性能和算力。

性能加速!NVIDIA AI Zone带来超凡体验

随着AI技术的迅猛进步，AI的发展速度已经超乎所有人的想象，聚焦COLORFUL展台搭载了GeForce RTX 40 系列 GPU的NVIDIA AI Zone，畅享精彩绝伦的游戏和创作体验，感受更高效的生产力演示内容。

COLORFUL GeForce RTX GPU可提供高达1,321 TOPS的AI算力，并可借助NVIDIA RTX AI平台，为超过500款AI加速的游戏和应用程序提供独特的性能和加速。借助GeForce RTX专用的AI加速器 - Tensor Core，Colorful GeForce RTX显卡可进一步显著提升AI性能。这种强强组合能释放最极致的AI性能，提供绝无仅有的感受和体验。

旗舰双杀!iGame家族新品震撼登场

作为国创新生代高端硬件品牌iGame的高端旗舰之选――iGame Vulcan和iGame Neptune系列，携家族系列新品惊艳登场。Vulcan家族，作为iGame的高端旗舰系列，一直以其卓越的性能和独特的设计深受用户喜爱。此次亮相的Vulcan家族主机，不仅继承了Vulcan系列一贯的豪华用料和散热系统，更在细节上进行了全面升级。从主板到内存，从电源到机箱，无一不体现出Vulcan家族对产品品质的极致追求。

首发的Vulcan主板以iGame Z790D5 Vulcan X和白色版W为主，采用277mm宽的E-ATX板型设计，搭载行业顶级的供电、散热及扩展功能，为未来硬件升级预留充足空间。Vulcan内存首发DDR5 16*2 GB 7200MHz规格，采用散热片加高设计和火神专属造型，兼具高频率与美观性。

无独有偶，iGame的另一位明星旗舰，独具亚特兰蒂斯风格设计的Neptune系列家族新品也在展会首发亮相，为现场观众带来了一场视觉与性能的双重盛宴。Neptune系列家族主机以其独特的“ALL IN ONE”设计理念，将主板、处理器等核心部件的水冷头水排、水流循环通道等模块全部集成于一块全金属水道板中。这种设计不仅简化了主机的组装过程，更提高了主机的散热性能和稳定性。

Neptune系列显卡与套件均采用一体式水冷与金属冷头外盖，同系列显卡与主机设计相得益彰，打造细腻金属质感与未来科技感的梦幻主机。

AI新形态!引领小尺寸AIPC潮流

在2024 COMPUTEX台北展上，七彩虹笔记本以全新姿态亮相，惊艳发布全新力作――首款配备AIPC助手的AIPC笔记本电脑，凭借其14寸小体积、极致轻薄设计、低运行噪音及卓越整机质感，将会引领小尺寸AIPC新时代。该新品至高搭载RTX 4070显卡，为性能爱好者带来前所未有的体验。

作为品牌旗下的另一款主力游戏本，七彩虹隐星系列笔记本凭借其科技感十足的外观、主流配置和轻薄机身，也在此次展会上大放异彩。隐星系列以“宇宙飞船”为灵感，赋予产品更深的故事性和科幻美学的视觉体验，打造兼备游戏和娱乐AI的二次元电竞本。

妙趣横生!MEOW家族萌翻全场

七彩虹专为萌宠文化打造的COLORFIRE品牌MEOW系列产品，在七彩虹MEOW桌搭专区萌趣亮相。COLORFIRE设计师以“橘宝”电竞萌猫的形象为灵感，打造橘宝家族产品，让“猫奴”同时享受“吸猫”与电竞的双倍快乐。充满活力的橘色调，与温柔的米白色相互融合，带来一种青春俏皮的视觉美感。

以独特的外观设计和超高性价比，备受玩家好评的MEOW系列游戏本，萌翻现场!MEOW系列游戏本将异次元萌趣文化与笔记本电脑巧妙融合，A面采用鲜明的暖调“橘影橙”配色，搭配IP丝印进行光影叠加，彰显非凡辨识度。首发搭载AMD锐龙7 8845HS处理器，搭配NVIDIA GeForce RTX 4070笔记本电脑GPU，支持光追和DLSS 3.5技术，轻松应对各种大型游戏和高负载任务。

AI出彩!现场秒变漫画人

除了令人惊喜的性能产品展示与体验区，七彩虹还特别设立了一个充满趣味的AI互动区域。基于iGame Ultra家族主机后台强大的运算能力，无需复杂的操作，只需玩家站在摄像机前方，轻触拍照按钮，画面便会生成各种风格的AI生成效果，如极具视觉冲击力的ULTRA波普风格、置身于游戏战场的帅气战士风格，并支持多人同时拍摄变身，玩家在生成AI效果图后可自行下载保存，随时分享这份AI趣味。

从极致发烧友喜爱的iGame Lab系列内存、水冷产品，到极具科技未来感的Vulcan与Neptune家族主机,本次COMPUTEX 2024上七彩虹进一步展现在硬件设计与制造方面的雄厚实力，以及对硬件顶级性能的极致追求。在AIPC时代，七彩虹也带来旗下首款配备AI助手的14寸笔记本，凭借轻薄设计与卓越的整机质感，为用户带来新选择，此外七彩虹旗下主力游戏本与主打萌宠文化的MEOW系列也有更新。我们共同期待七彩虹在COMPUTEX 2024的后续精彩表现，见证AI时代和电脑科技的未来发展。