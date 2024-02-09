新的一年用Mini LED屏开启新视界 雷鸟Q8 Mini LED曲面电竞显示器

目前，显示面板价格的下行趋势已经持续很久，包括各种电视、显示器在内的设备都深受影响，数个月来的积累致使2023年底出现了诸多“超神价”，其中不乏原先处于高端定位的高分辨率、高刷新率电竞显示器。

其中值得推荐的就有这台雷鸟Q8 Mini LED曲面电竞显示器，它来自此前智能电视领域的新极客品牌FFALCON雷鸟，是兼具Mini LED背光、曲面屏等多种特点的显示器产品。在规格上就让笔者无比眼熟：34英寸、21:9 3440*1440 WQHD分辨率、170Hz刷新率、1500R曲率的HVA软屏，静态对比度可达4000:1，并搭载QD量子点广色域技术，DCI-P3色域覆盖达97%。作为同样应用了上游TCL华星显示面板的产品，它有哪些闪光点呢？

在许多人会关注的VA屏响应延迟方面，这块来自TCL华星的Fast HVA屏(型号SG3402H03-1)标称达到1ms GTG响应，在小飞碟拖影测试与游戏体验中也表现良好。在最高170Hz的刷新率下，实际的色彩转换时间低于5.8ms即可实现无拖影观感。

雷鸟Q8更值得一提的是高规格的Mini LED背光硬件。它配备多达1152个背光分区、2304颗Mini LED灯珠，为其带来高达1600nits的峰值亮度和100000:1的动态对比度，三种高端画质属性的结合使其通过了VESA DisplayHDR 1400认证，同样远超同类产品。

这款雷鸟Q8当前在线上旗舰店显示到手价低至3399元，相较此前的Mini LED显示器、WQHD曲面宽屏显示器等产品，拥有非常高的性价比，此外可圈可点的黑白撞色外观设计，也能够为用户的桌面搭配增色。综合来看值得对曲面屏、宽屏、高亮度等画面特性有需求的消费者选择。