七彩虹iGame多款GeForce RTX 5060 Ti新品上架 3199元起畅享2K光追

【天极网DIY硬件频道】时间进入2025年4月，继RTX 5070 Ti与RTX 5070两款显卡系列正式上线后，我们终于将迎来本代NVIDIA GeForce RTX 50系的主流级产品：RTX 5060 Ti系列。

先手亮相的RTX 5060 Ti可以说承袭了前代RTX 4060 Ti的定位，凭借优异的1080P/2K分辨率性能，出色能效比与亲民售价，成为主流玩家畅享2K光追游戏的标杆选择。

备受期待的七彩虹GeForce RTX 5060 Ti已于4月16日晚，在多个七彩虹线上官方电商平台，以及全国授权零售经销渠道正式开售。凭借亲民的价格和卓越的性能，为入门级玩家及轻中度内容创作者带来流畅的游戏体验和高效的内容创作体验。

iGame GeForce RTX 5060 Ti Advanced OC

七彩虹首发RTX 5060 Ti阵容中的旗舰之选是iGame GeForce RTX 5060 Ti Advanced OC，提供8GB显存与16GB显存双版本，专为对散热用料与设计观感有高端要求的玩家准备。

它配备三架风镰扇叶，搭配大面积鳍片以及豪华热管实现强劲的散热效果。作为旗舰产品，Advanced 系列不仅拥有卓越的散热能力，其极具创意的外观设计更是深受玩家青睐。独特的散热装甲采用黑透外甲设计，隐约透露出内部红色风扇支架的机械美感。而标志性的"大红圈"设计，配合星环 ARGB 灯效，可呈现多种炫酷的光影效果，堪称颜值与性能的完美结合。

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iGame GeForce RTX 5060 Ti Advanced OC 8GB 首发售价3699元

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iGame GeForce RTX 5060 Ti Advanced OC 16GB 首发售价4199元

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iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC/Ultra W DUO OC

Ultra是同样身居高端电竞品牌iGame的另一个经典系列，本次也提供了双风扇的DUO与三风扇，8GB显存与16GB显存共四种组合，主打白色系嘻哈风个性化外观设计。

散热方面，iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 16GB显卡配备4根6mm热管+回流焊工艺组合鳍片+3颗90mm环形扇叶组合，在约2.5槽厚体型下为RTX 5060 Ti提供强劲散热能力与稳定性能释放，同时双风扇版本将更好适应ITX小机箱等DIY玩家的硬件需求。

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iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 8GB 首发售价3599元

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iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W DUO OC 8GB 首发售价3499元

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iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W OC 16GB 首发售价3999元

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iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra W DUO OC 16GB 首发售价3899元

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七彩虹战斧GeForce RTX 5060 Ti豪华版/DUO

本代兼具颜值与性能实力的战斧系列，在RTX 5060 Ti上同样推出了包含双风扇与三风扇，8GB显存与16GB显存的四种版本。其中90mm*2的双风扇版本，231*120*48.9mm的尺寸将适应更多的装机环境。在双风扇的版本当中依旧保持了全新的战斧设计风格，彩透的能量晶体张力拉满，彰显力量感，是专属游戏玩家的智胜利斧。

此外，双风扇版本战斧也将是本次七彩虹RTX 5060 Ti阵容中的MSRP版本，预计将为玩家带来最佳性价比表现。

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战斧 GeForce RTX 5060 Ti 豪华版 8GB 首发售价3399元

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战斧 GeForce RTX 5060 Ti DUO 8GB 首发售价3199元

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战斧 GeForce RTX 5060 Ti 豪华版 16GB 首发售价3799元

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战斧 GeForce RTX 5060 Ti DUO 16GB 首发售价3599元

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小结

本次七彩虹在RTX 5060 Ti首发阵营中带来三个系列、两种显存版本、两种风扇配置，共10个SKU，此外在预告中我们也看到MEOW系列的身影，预计将在晚些时候正式上市。

凭借丰富的产品种类，独特各异的外观设计，七彩虹持续为玩家提供符合需求的个性化硬件选择。无论你是对外观颜值、装机搭配有自己风格的“桌搭党”，还是追求极致性能体验与超频能力的发烧友，或是想要低调从简，只求更好的性价比，都能发现合适你的产品。心动的话，即刻前往各大电商平台及线下授权零售商店铺抢购吧!