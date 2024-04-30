迷你至简透明视窗！iGame Mini Family小钢炮主机上市

【天极网DIY硬件频道】ITX小型主机自问世以来，其市场定位和形态一直在经历着不断的演进与创新。在当前桌面美学日益受到重视的背景下，ITX主机不仅追求体积与性能的和谐统一，更逐渐成为了桌面装饰设计中不可或缺的亮点。国内一线板卡制造商七彩虹旗下的高端品牌iGame进一步探索“体积”与“性能”之间的平衡，融入了私享的生活理念与极简主义的设计元素，为追求精致品质的小主机的用户带来了风格统一的iGame Mini Family 家族系列产品。一起来看看吧！

别具一格的独特设计

iGame Mini Family系列主机拥有独特的iGame-TOP顶置结构，在机箱的顶部设计了极具辨识度的显卡透明视窗，将显卡的金属质感与元素延展到整机设计当中，完美展现了产品的个性。同时，相比目前大多数产品在外观夸张繁复设计来说，去繁从简，能够带给用户不一样的视觉感受，通过大面积留白与几笔线条就能勾勒出纯粹的意境。iGame Mini Family系列主机不仅是一台电脑硬件，更是对生活态度的体现，一种对于简约而不简单，精致而不繁琐的追求。

iGame C24Mini FROZEN 机箱

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iGame C24 Mini FROZEN是专为同系列显卡打造12.8L直插式ITX小机箱，机箱顶部采用了独特的视窗设计并覆盖了钢化玻璃，兼顾美观与耐用，视窗四周的金属拉丝工艺提高了整体的质感，简洁的三角形散热孔还能提高显卡的散热效率;机箱前面板自带一个10G前置Type-C和一个5G Type-A 拓展接口，巧妙地将iGame的LOGO设计在开机键上，在右侧板保留了彰显家族血脉的红色“Mini”标签;立式直插显卡的短箱体还能减少了桌面的占用空间，极简风格的外观能很好的融入到不同环境的桌搭中，为用户打造独一无二的精致桌面创造更多可能。

该机箱空间利用和安装体验上的特别优化，采用模块化与免工具设计，并预留背线空间，大幅提高ITX的装机体验;机箱整体风道设计合理，双MESH面板增强了机箱内空气交换效率，电源中置为机箱前部和底部留出了风扇安装位，前置最大支持安装14CM的机箱风扇，能使显卡、CPU和电源形成独立的风道，做到拥有出色的散热同时保留良好的兼容性和拓展性。

iGame SF750G Mini FROZEN 电源

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作为整机的心脏，iGame SF750G Mini FROZEN充分考虑供电能力与体积的平衡，带来一颗十年质保的SFX 750W金牌电源。这款电源采用全日系电容和成熟的供电方案，保证供电稳定;它还符合ATX3.1规范标准，原生支持PCIe5.1 12V-2x6Pin接口，能够与配备了该接口的显卡直连，减少转接线材所占用的机箱空间。

电源在外观上也延续的了Mini家族的白色设计，自带专为iGame Mini系列产品定制长度的线材，采用了更容易打理的的软质白色压纹模组线，即方便走线也避免线材过长导致冗余和集线，保持机箱的整体视觉风格并提高装机体验。

iGame FN67 Mini FROZEN 散热器

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iGame FN67 Mini FROZEN为67mm规格的下压式散热器，它充分利用了iGame Mini整机内部的结构空间，在性能、体积和兼容性方面探索出的完美的平衡点。外观风格上保持了家族的全白色极简风，在散热风扇中间上设计了iGame的LOGO。在纯铜精雕底座搭配6根6毫米热管和回流焊工艺加持下，使得这款散热器拥有150W的解热能力，能够满足i5甜品级处理器性能发挥。iGame FN67为了支持更多不同高度的内存，在内存和供电散热方向都做了避让设计，可以通过改变安装方向兼容不同的硬件。

iGame RTX 4060 TI Mini OC 8GB/16GB 显卡

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iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini系列显卡是iGame Mini Family主机的核心硬件之一，iGame RTX 4060 Ti Mini系列显卡正面采用钛灰色调搭配金属拉丝工艺打造，显卡四周运用了简单的白色线条装饰加“iGame”灯带和“Mini”标签点缀，整体精致简约又显得质感十足。

得益于RTX 40系显卡优秀的架构和功耗设计，加上单个九翼 104mm 的“聚风镰环”扇叶，配合 4*6mm 热管及大面积散热鳍片的强大散热能力，使得整卡在188*130.55*45.8mm 的尺寸下也能完全发挥出RTX 4060 Ti芯片的全部性能，并且使用了前后出风的设计，能在iGame C24Mini机箱中形成独立的散热风道，加强散热效率。

iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC配备 8GB/16GB GDDR6 显存，CUDA 数量为 4352 个，采用 8pin 电源接口,是新一代的甜品级显卡，能够满足大多数游戏在2K分辨率下流畅运行，在DLSS 3/DLSS 3.5技术的加持主之下，《心灵杀手2》、《暗黑破坏神IV》等3A大作都可以轻松拿捏。而iGame RTX 4060 Ti Mini OC 16GB显卡，凭借更大显存，也非常适合AIGC、3D渲染、高清视频编辑、平面设计等创作类工作。

CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20登陆舰 主板

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iGame Mini Family搭配的CVN B760I FROZEN WIFI D5 登陆舰主板延续了CVN系列星际战舰设计语言，整体也是以白色为主，大面积的银灰色寒霜散热装甲和竖向排列的镭射条纹，彰显出主板的简约设计和金属质感，与iGame Mini系列的整体风格一致。主板规格上采用的是标准MINI-ITX版型迷你主板，主板供电为7+1+1相设计，核心供电使用90A的旗舰规格DrMOS，能轻松满足英特尔酷睿i7级处理的供电需求;主板带有两条支持8000Mhz+(OC)的DDR5插槽，最高支持单根48GB容量;另外设计了两个PCIe 4.0 *4的SSD固态硬盘插槽和4个SATA接口，海量存储轻松拓展。

CVN 银翼 DDR5 6600 16G*2 内存

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CVN 银翼DDR5 DDR5 6600 16G*2保留了CVN系列一贯的金属风格。除了原有的金属银色外并无过多装饰，视觉感官上更加干净利落。此款内存更多是在马甲的造型工艺上做起了文章，新一代马甲给人呈现了栅栏式的凹凸立体感，拿在手中分量十足。而精致的标签铭牌也是起到了良好的装饰效果，搭配起大面积的RGB发光区域，质感与电竞感十分到位。

性能上新款CVN 银翼DDR5主频达到了6600MHz，时序为CL34，颗粒型号为海力士原厂A-die颗粒，拥有非常强悍的超频潜力。除了颗粒的严格筛选外，CVN 银翼DDR5 6600MHz的10层PCB保护也是为玩家在超频路上保驾护航。

精巧个性的iGame Mini Family家族系列产品与整机已在七彩虹京东自营旗舰店上架开售，喜欢精致ITX硬件的玩家欢迎前往选购。