学生党存储新品推荐：你一定需要这份list

【天极网DIY硬件频道】对于学生朋友来说，日常的学习中离不开使用电脑，不仅上课可以使用，课堂之外的作业、论文，包括娱乐都可以用得到。而无论是笔记本还是自己攒一台主机设备，离不开存储产品;此外，对于不少同学来说，拍视频剪视频已经不单单是一项爱好，甚至成为了一项事业，追求效率与速度的朋友同样也会对存储设备有一定的要求。时近618，三星存储给大家带来了十分优惠的价格，非常适合日常使用的两款产品――移动固态硬盘T7 Shield和SSD 980 PRO都位列这份list中，一起来看看吧!

三星T7 Shield

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相信大家对T7 Shield已经不陌生了，对于内容制造者和移动办公用户来说，耐用、高性能和可靠的固态硬盘是刚需，即使硬盘跌落、暴露在水中或在户外使用时数据也能得到保护。三星T7 Shield正式为此而生。三星T7 Shield采用了从内到外的精心设计，最高容量可达4TB，可抵抗高达3米的跌落冲击，同时通过了IP65等级的防尘和防水认证。而在便携性方面，T7 Shield仅重约98克，也就是一个名片的大小。

T7 Shield的读取速度为1050MB/s，写入速度为1000MB/s，这是三星目前基于USB 3.2 Gen2标准最快的传输速度。三星还对产品的内部和外部进行了优化，带有动态热防护装置的橡胶防护外壳避免传输大文件时出现的性能下降和过热问题。即使一次性传输2TB的文件，也能保持性能稳定，而且发热也降到较低水平。即使在执行数据量特别大的连续任务时，如高质量视频的录制、编辑、编码和渲染，T7 Shield也能稳定地进行数据传输。

三星T7 Shield还具备十分优秀的兼容性和强大的安全性，这对于一些需要随身携带数据、常在户外环境中工作的朋友们十分重要。T7 Shield可在多种设备上运行，无论是在PC、Mac、安卓智能机还是游戏机上都可以完美兼容。此外，T7 Shield通过硬件加密加强了安全性(*256位AES，高级加密标准)，因此即使T7 Shield丢失，用户的数据也能得到安全保护。同时，它还提供对三星魔术师管理软件的访问途径，让用户能够方便地管理该硬盘。

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三星980 PRO

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目前三星消费级SSD已经更新到990 PRO，但身为前代旗舰的980 PRO目前依旧是消费级的Top1级别。并且相较于990 PRO，980 PRO目前可以成为对极致速度有需求的用户极具性价比的选择。

在PCIe 4.0方兴未艾之时，三星980 PRO就以其超高的速度与稳定性征服了一众高端用户。三星980 PRO不仅占得了PCIe 4.0接口的先天优势，更是将自家原厂颗粒、升级的自研主控的长处发挥到极致。经过独创的通道孔蚀刻技术处理的堆栈结构增加了大约40%的存储单元，让第六代V-NAND闪存能够存储更多数据。三星还针对新架构将电路进行了优化，从而降低了传输和读取的延迟，读取写入更加及时。

980 PRO 7GB/s的读取速度、5.1GB/s的写入速度能够带来十分出色的传输体验，十分适合适合游戏玩家使用，一些专业影视行业、图形设计、工程建模等从业用户，在大型工程文件的加载读取或者大体量素材的传输中都能展现事半功倍的效果;顶级游戏玩家也应该是标配，能够进一步提升游戏的运行速度，减少等待的时间。

三星980 PRO还有做的非常好的一点就是散热。三星的硬盘设计非常独到，不仅考虑到了速度，同样将散热性能放到很重要的方面。980 PRO的控制器拥有提高散热效率的镀镍涂层，硬盘的背面还有一层散热标签帮助NAND芯片散热，很好地避免了因温度过高导致的掉速情况。软件层面有三星的热控制算法和DTG动态散热保护技术托底，进一步减少长期运行产生的性能波动。

目前三星980 PRO 1TB版本目前到手价559元，5月31日20:00至6月3日限量到手价会更低!进店还可抽E卡，快来抢购吧!