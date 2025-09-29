黑武士风格装机新选 七彩虹战斧B850M-PLUS S WIFI7 V14超级黑刃评测

【天极网DIY硬件频道】DIY玩家的装机审美十分丰富，有人喜欢炫酷的RGB灯效，也有人喜欢无光的商务质感，纯净简洁的浅色系与充满战斗感的的深色系，同样成为两种各具特色的硬件风格。近期七彩虹就带来了BATTLE-AX战斧系列主板新品：B850M-PLUS S WIFI7 V14超级黑刃，从外观、工艺、散热装甲用料、网卡规格等方面再次升级，打造出面向AMD主流硬件游戏玩家，兼具高颜值、高性价比的深色系主板。

作为主流定位主板，战斧B850M超级黑刃在用料、扩展性，以及实际性能与游戏体验上表现如何？接下来我们通过评测一起了解。

外观设计&主板介绍

同为BATTLE-AX战斧系列，战斧B850M超级黑刃在外包装方面采用与战斧显卡相似的家族式风格，整体采用红黑配色，凸显战斧元素与主板命名，包装表面还展示了各项主要规格与支持信息，包括AMD AM5插槽、锐龙 9000系列CPU系列支持、PCIe 5.0通道支持、DDR5内存支持等，整体令人一目了然。

从包装内取出主板本体，可见战斧B850M超级黑刃为标准的M-ATX板型，采用深色板材与新升级的黑刃散热装甲，覆盖CPU插槽左侧与上部多数VRM与IT接口区域的发热元件，并以拉丝、磨砂、亮面喷漆等不同工艺组合，提供丰富的质感层次。

主板下部可见两条使用合金加固的PCIe插槽，其中上部为显卡使用的PCIe 5.0x16高速插槽，下部的PCIe 4.0x4插槽同样为全长，可供万兆网卡等更多类型的PCIe设备扩展使用。两条PCIe插槽之间使用一体式的合金散热装甲覆盖双高速NVMe M.2固态硬盘位，装甲表面依然使用磨砂、拉丝两类不同表面工艺，使用斜线分割，并在两侧分别印有不同风格的“BATTLE-AX”装饰字样。

内存方面，战斧B850M超级黑刃主板采用2DPC四槽设计的DDR5内存插槽，插槽均采用金属强化、单边开槽设计，借助6层高品质PCB与优化布线，支持四插槽内存超频达到8000MT/s。

拆下主板下部M.2硬盘位散热装甲，可以看到战斧B850M超级黑刃配备一个直连CPU的PCIe 5.0x4 M.2固态硬盘插槽，以及一个通过PCH连接的PCIe 4.0x4 M.2固态硬盘插槽，盘位最大支持规格均为2280。

扩展性方面，战斧B850M超级黑刃作为M-ATX主板，在表面各处配备多种功能性接口/接针。其中用于CPU散热风扇、一体式水冷水泵、机箱风扇等的接针主要位于主板上部，底部则配备了前置音频接针、5V ARGB接针、机箱风扇接针、前置USB 2.0接针、JBIOS编程接针、ESPI增强型串行外设接针、12V RGB接针、前置功能面板接针、清除CMOS功能接针等，此外还有4个SATA接口与1个前置USB-C接口布置于主板右侧。

打开主板的AM5插槽盖板，安装我们测试使用的锐龙 7 9800X3D处理器。战斧B850M超级黑刃主板虽然定位主流，售价在千元内，但在CPU供电等关键用料方面也不含糊，采用8+4Pin供电接口，配备10+2+1相55A DrMOS供电，并搭配高品质黑金电容与F.C.C铁素体电感，可满足双CCD的锐龙 9 9900X3D处理器满载使用，搭配单CCD的“游戏神U”锐龙 7 9800X3D更是绰绰有余，各项配置均衡的同时也能够满足高端玩家的需求。

最后是主板后置的IO接口，战斧B850M超级黑刃主板在接口数量与多样性方面表现不错。上部配有1个HDMI 1.4接口与1个DP 1.2接口，向下则是快速BIOS升级功能按键、10Gbps USB-A接口、5Gbps USB-C接口、4个USB 2.0接口、2个5Gbps USB-A接口。接下来则是本次超级黑刃主板新升级的5G有线网口与内置WIFI 7无线网卡的天线接口，同时也配备了多种音频信号接口，扩展性充足。

BIOS体验&性能测试

从外观、供电与散热，以及各处接口配置等可以看出，战斧B850M超级黑刃在主流尺寸、主流定位之下的用料实力并不含糊，对新一代CPU、内存、M.2固态硬盘、PCIe设备等拥有全面支持。它的具体表现如何，我们为其搭配锐龙 7 9800X3D处理器与超频内存、满血PCIe 5.0固态硬盘、高端显卡等硬件，组成测试平台进行体验。

使用的测试平台部分配置如下：

2025年七彩虹与旗下iGame主板全面上线新一代MOORE图形化BIOS，对界面布局与功能进行多方面优化，并进一步提升可玩性与使用体验。

可以看到，战斧B850M超级黑刃内置的BIOS页面采用蓝色主色调，UI布局与我们此前体验过的iGame和CVN系列一脉相承，都拥有清晰的模块划分与常用功能的快速入口，包括更新BIOS、开启XMP/EXPO、调整启动顺序、调整风扇与一键PBO等。

风扇设置中提供了对应主板上五处接针的转速曲线调节能力，分别是CPU风扇、一体式水冷水泵以及三个机箱风扇接针。玩家可以手动调节曲线，也可以快速应用预设的静音、标准、全速三种模式。

在CPU超频方面，战斧B850M超级黑刃主板提供了倍频与电压等调节能力，还有适用于X3D处理器的游戏模式功能，启用后会自动关闭超线程提高单核性能。不过对于多数AMD处理器而言，我们仅需简单打开PBO，也就是简单模式主页中的“精确增压超频模式”，即可享受最佳性能体验。

内存方面，战斧B850M超级黑刃除了能快速开启EXPO，也支持开启高效能模式，并提供丰富的电压、频率、模式以及第一第二第三时序设置，为玩家提供手动超频空间。支持精细化调整小参，也可以只填第一时序，其它由主板自动调节。

最后是BIOS中存储与加载配置文件的功能，以及保存时查看修改项目的功能。手动调节与CPU、内存超频相关设置时，及时保存配置文件便于我们尝试多种设置，并进行复查确认，快速找到硬件性能、能效与稳定性的甜点。

最后，我们在BIOS内开启PBO与内存EXPO，进入系统进行接下来的跑分测试。

CPU性能测试

首先是CPU-Z信息与跑分，可见这颗锐龙 7 9800X3D在战斧B850M超级黑刃主板上开启PBO，最高加速频率为5.25GHz。跑分方面单线程得分774.8、多线程8703.5。

衡量CPU 3D渲染性能的CINEBENCH R23跑分中，CPU获得多核分数23004分，单核分数2013分。

CINEBENCH 2024更换了新引擎与更复杂的测试场景，锐龙 7 9800X3D搭配战斧B850M超级黑刃主板获得多核分数1335分，单核分数130分。

继续使用3DMARK CPU基准测试，能够直观体现CPU在不同线程数下的性能表现，测试结果如上图所示。

综合来看，战斧B850M超级黑刃主板能够为锐龙 7 9800X3D处理器提供充足的供电，充分发挥其性能表现。为了进一步验证CPU全核满载时的频率策略与能耗表现，我们使用AIDA64稳定性测试进行10分钟单烤FPU。

在单烤测试中，锐龙 7 9800X3D频率保持在全核4.7GHz，CPU封装功率稳定在约142W，同时最高温度约为84.9℃，战斧B850M超级黑刃主板在PBO解锁功耗、自动提升频率的状态下有充足的供电冗余。

内存性能与稳定性测试

在内存测试方面，我们为这套锐龙 7 9800X3D处理器+战斧B850M超级黑刃主板平台搭配了一对EXPO频率为6000MT/s，同时时序低至C26的内存产品。

在AIDA64-内存与缓存测试中，这套内存测得内存读取：62893MB/s、内存写入： 87720MB/s、内存复制：59628MB/s、延迟为70.6ns。

对锐龙 9000系桌面处理器而言，DDR5-6000依然是实现了总线与内存控制器同频，能够平衡价格、性能、延迟等表现的甜点频率，且能在高效能模式下获得更好的速率与低延迟表现。

为了验证稳定性，我们也使用TestMem5在1usmus_v3配置文件中进行稳定性测试。

历时11分15秒的3轮测试后，内存无报错通过。可见战斧B850M超级黑刃主板能够稳定支持AMD甜点频率与超低时序内存，一键开启EXPO即可获得最佳表现。

PCIe 5.0固态硬盘性能测试

战斧B850M超级黑刃主板配备了一个直连CPU的PCIe 5.0x4 NVMe M.2固态硬盘接口，因此我们也使用目前手上性能最强的PCIe 5.0固态硬盘进行了CrystalDiskMark测试。

这块旗舰PCIe 5.0固态硬盘以半盘状态在CrystalDiskMark测试中，达到13616.31MB/s的顺序读取速度与13108.50MB/s的顺序写入速度，70%读30%写的混合场景测试也达到10972.66MB/s。

同时测试全程硬盘热点温度平均仅为62℃，最高达到75℃，证明主板散热装甲的覆盖能够为当下PCIe 5.0旗舰固态硬盘提供更加稳定的性能释放。

切换至IOPS显示查看多队列多线程的随机4K结果，固态硬盘测得超过2000K IOPS以上的读取性能与超过1800K IOPS的写入性能，同时混合读写测试中性能也达到1800K IOPS以上。

综合来看，旗舰级的PCIe 5.0固态硬盘借助战斧B850M超级黑刃主板的直连通道与完善的散热措施，能够充分发挥强劲性能实力。

游戏实测体验

最后是游戏实测环节，我们使用锐龙 7 9800X3D+战斧B850M超级黑刃主板平台与DDR5-6000 C26内存，并搭配一张RTX 4080 16GB显卡。测试几种在各自领域具有代表性的游戏，包括经典3A大作《赛博朋克2077》，压力相对较低但更追求高帧体验的《极限竞速：地平线5》，以及竞技类FPS《CS2》。

为了综合体现平台的实际体验，我们将会测试游戏在不同分辨率下的性能表现。测试全程各游戏均采用相同档位预设画质，3A游戏开启光线追踪相关功能，开启DLSS相关功能并开启帧生成。测试使用FrameView软件记录平均帧、1%Low帧与平均系统延迟，整合成为以下图表。

在《赛博朋克2077》中，由于游戏的性能要求很高，而RTX 40系显卡只能使用多帧生成2x模式，因此使用了性能档位的DLSS，分别在2K与4K分辨率实现了200以上与120以上的平均帧。得益于锐龙 7 9800X3D处理器在战斧B850M超级黑刃主板上的出色性能，两种分辨率下游戏1% Low帧表现都能达到100以上，体感少有掉帧、卡顿现象。

风景画质表现突出的赛车游戏《极限竞速：地平线5》性能压力相对更低，因此预设全高画质，DLSS质量设置下4K分辨率也能以超过170的平均帧运行。整体而言，降低分辨率同样能为游戏带来稳定的平均帧提升，说明游戏性能瓶颈出现在显卡上，而9800X3D处理器依旧能够完全发挥，带来1% Low帧超百帧的稳定流畅表现。

最后是经典电竞FPS游戏《CS2》，在这个游戏中我们切换为2K与1080P两项分辨率测试。可以看到在1080P分辨率下游戏运行平均帧高达576，同时1% Low帧也高达200帧以上，能够充分发挥9800X3D处理器的巅峰级电竞性能。

综合来看，战斧B850M超级黑刃主板能够为锐龙 7 9800X3D处理器提供稳定性能释放支持，充分发挥3D V-Cache大缓存的性能，在各类游戏中提供稳定且出色的1% Low帧表现，为玩家减少游戏中出现的偶发卡顿情况。

评测总结

也许是因为DIY硬件圈重新掀起了“AMD热潮”，七彩虹近期接连推出多款使用不同AMD芯片组、具有不同定位的主板产品，接下了这泼天的富贵，同时也为DIY市场带来更多独具特色的个性化选择。

近期正式登场的战斧B850M-PLUS S WIFI7 V14超级黑刃主板，现在已经开启全渠道销售，首发799元的到手价搭配扎实的供电、散热用料，以及“加量不加价”的5G+WIFI 7网络升级，加之高颜值的“黑武士”风格，使其可自如搭配自家战斧系列显卡在内的各种深色系硬件，成为主流AMD平台高性价比装机的模范主板之选。