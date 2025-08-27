½ðÊ¿¶Ù¿Æ¼¼ÁÁÏàelexcon2025 Õ¹Ê¾ÐÐÒµ¼¶¡¢Ïû·Ñ¼¶´æ´¢½â¾ö·½°¸Óë×¨Òµ·þÎñ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿½üÈÕ£¬µÚ22½ìÉîÛÚ¹ú¼Êµç×ÓÕ¹-elexcon2025ÕýÔÚÉîÛÚ»áÕ¹ÖÐÐÄ(¸£Ìï)¾ÙÐÐ¡£×÷Îª±¾ÍÁÖØÒªµÄ×¨Òµµç×ÓÔª¼þºÍÇ¶ÈëÊ½¼¼ÊõÆ½Ì¨£¬elexcon2025ÒÔ ¡°AII for AI, AIl for GREENÎªÖ÷Ìâ£¬Îª¿ìËÙ·¢Õ¹µÄAIÓëË«Ì¼Ìá¹©È«Õ»¼¼ÊõÓë¹©Ó¦Á´Ö§³Ö¡£¼¯ÖÐÕ¹Ê¾ÁËAIÓëËãÁ¦Ð¾Æ¬¡¢´æ´¢¡¢Ç¶ÈëÊ½AI¡¢µçÔ´¼°ÄÜÔ´µç×ÓµÈÇ°ÑØ²úÆ·¡¢¼¼Êõ¼°½â¾ö·½°¸£¬²¢¾Ù°ìÒ»ÏµÁÐ¼¼ÊõÂÛÌ³£¬Õ¹Ê¾È«Çò²úÒµ¶¯Ì¬¼°Î´À´Ç÷ÊÆ¡£
×÷ÎªÁìÏÈµÄÈ«ÇòÄÚ´æºÍ´æ´¢½â¾ö·½°¸ÖÆÔìÉÌ£¬½ðÊ¿¶ÙÔÚ±¾´Îelexcon2025ÖØµãÕ¹Ê¾ÁËÐÐÒµ¼¶¡¢ÆóÒµ¼¶ÓëÏû·Ñ¼¶µÄ´æ´¢²úÆ·£¬²¢ÏÖ³¡Óë²ÎÕ¹¹ÛÖÚ¼°ÐÐÒµÈËÊ¿Õ¹¿ª»¥¶¯½»Á÷£¬Ìá¹©×¨ÒµÖ§³Ö¡£
elexcon2025½ðÊ¿¶ÙÕ¹Î»Ê¹ÓÃÁ½ÃæÕ¹Ê¾Ç½Ö±¹Û³ÊÏÖÁË¸÷Àà´æ´¢²úÆ·ÊµÎï£¬ÆäÖÐÒ»²àÒÔÐÐÒµ¡¢ÆóÒµ¼¶²úÆ·ÎªÖ÷¡£°üÀ¨ÓµÓÐ¸ß¶ÈBOMÒ»ÖÂÐÔÓë¼æÈÝÐÔ±íÏÖµÄÐÐÒµ¼¶Óë·þÎñÆ÷ÄÚ´æ²úÆ·£¬º¸ÇSO-DIMMÓëUDIMM¡¢RDIMMµÈÐÎÌ¬¡£¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ·½ÃæÍ¬ÑùÕ¹Ê¾ÁËÐÐÒµ¼¶¡¢ÆóÒµ¼¶Óë¹¤Òµ¼¶ÈýÖÖÓ¦ÓÃ£¬¹ã·ºÖ§³Ö¸÷ÖÖ¶ÔÐÔÄÜÓë¿É¿¿ÐÔÓµÓÐ¸ßÒªÇóµÄ·þÎñÆ÷¡¢¸ßÐÔÄÜ¼ÆËã¡¢´æ´¢ÏµÍ³µÈÓ¦ÓÃÐèÇó¡£
³ýÒÑÓÐµÄ³ÉÊì²úÆ·Óë½â¾ö·½°¸Íâ£¬±¾´Î½ðÊ¿¶ÙÒ²´øÀ´¶à¿îÓ¦ÓÃÐÂ¼¼ÊõµÄÐÂÆ·´æ´¢Õ¹Ê¾£¬°üÀ¨²ÉÓÃPCIe Gen5¼¼ÊõµÄ¸ßÐÔÄÜM.2¡¢U.2½Ó¿Ú¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ£¬Ó¦ÓÃÓÚ´óÐÍ¹¤¿Ø¡¢·þÎñÆ÷µÈ³¡¾°µÄ¸ß¿É¿¿ÐÔÄÚ´æµÈ¡£
¶Ô¸öÈËDIYÍæ¼Ò¶øÑÔ£¬½ðÊ¿¶Ù¸üÎªÈËÊìÖªµÄÎÞÒÉÊÇº¸ÇÄÚ´æ¡¢¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ¡¢´æ´¢¿¨¡¢ÉÁ´æÅÌÔÚÄÚµÄÏû·Ñ¼¶´æ´¢²úÆ·£¬ÔÚ±¾´Îelexcon2025ÉÏÍ¬Ñù½øÐÐÁËÕ¹Ê¾¡£ÎÒÃÇ¿ÉÒÔ¿´µ½¾µäµÄDataTravelerÏµÁÐ¡¢FURYÏµÁÐµÈ²úÆ·¡£
×é×°ÐÂÒ»´úÌ¨Ê½PCµÄÓÃ»§ÍùÍùÑ¡ÔñDDR5ÄÚ´æ£¬Kingston FURY³¬¼¶Ò°ÊÞ¾Í´øÀ´ÁËDDR5 6000MT/sµÄ32GB¡¢64GB¶àÖÖÈÝÁ¿Ì××°Ñ¡Ôñ£¬Æ¾½è¸ßÆµÂÊÓëµÍÊ±Ðò³ä·ÖÊÍ·ÅÓ²¼þÐÔÄÜ£¬Ìá¹©Á÷³©ÓÎÏ·ÌåÑé¡£
¸ß¶ËPCÓÃ»§Í¬ÑùÐèÒªµÄ»¹ÓÐ×îÐÂµÄPCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ£¬½ðÊ¿¶ÙFURYÏµÁÐÍÆ³öµÄRenegade G5¾Í³ÉÎªÊÊºÏ·¢ÉÕÍæ¼ÒµÄ¼«ÖÂÐÔÄÜÑ¡Ôñ¡£ËüÓµÓÐ¸ß´ï14800MB/sÓë14000MB/sµÄË³Ðò¶ÁÐ´ËÙ¶È£¬²¢Ìá¹©×î´ó4096GBÈÝÁ¿Ñ¡Ôñ£¬»ùÓÚ6nmÖÆ³ÌµÄ×îÐÂÖ÷¿ØÊµÏÖÄÜÐ§Óë·¢ÈÈµÄÆ½ºâ£¬½øÒ»²½ÖúÁ¦¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÓëÓÎÏ·¡¢³ÌÐòµÄÎÈ¶¨ÔËÐÐ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â