14代酷睿的完美搭档 七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI D5评测

【天极网DIY硬件频道】在10月17日晚，英特尔正式解禁第14代酷睿处理器的性能评测，全新一代处理器的性能提升、功耗表现将会揭晓。与之同时，七彩虹同步推出支持Intel 14代酷睿处理器的小钢炮主板―CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20。

作为一款ITX小钢炮主板，七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI D5 主板的尺寸为170mm*170mm，完美搭配各种mini小机箱。其延续了前者的设计理念，以航母为灵感，采用经典的FORZEN系列银白色搭配，依旧科技感满满。主板搭载DDR5内存以及B760芯片组，专门为新推出的英特尔14代CPU提供支持，主打小而精悍，为新装迷你主机的玩家提供更多选择。

CVN B760I FROZEN WIFI D5主板为单8 Pin的供电接口，LGA 1700插槽支持Intel最新第14代处理器，当然也兼容13、12代处理器。其核心采用90A旗舰级的DR.MOS设计，7+1+1高规格供电，能轻松满足全新i7 14700、甚至是i9 14900等系列CPU的全核睿频。

主板的整体供电区域由刻有镭射字体的银色寒霜散热装甲覆盖，分外妖娆。最让笔者惊喜的是，在金属散热片下的隐藏式可控速散热风扇，能够帮助主板快速传导热量，提供稳定性能。

CVN B760I FROZEN WIFI D5主板采用了双DDR5高频优化内存插槽设计，开启XMP选项，最高可支持双通道DDR5-8000(OC) MHz级别的内存，一键极客操作，瞬间体验顶级速度享受。CPU插槽下方提供一处带有散热装甲的PCIe 4.0 NVMe M.2固态硬盘接口，在主板背面也配有一处同规格接口，高速存储拓展性能优异。

CVN B760I FROZEN WIFI D5主板提供了一条全金属加固的128GB/s高速带宽PCIe 5.0 x16显卡插槽，兼容所有主流显卡。虽然目前支持PCIe5.0接口的显卡较少，但是可为未来主机升级提供无限可能。

为了满足玩家们对水冷及光效的需求，CVN B760I FROZEN WIFI D5主板带有一组5V ARGB同步接针、1组 4针PWM水泵接口和2组 4针PWM风扇接口。1个USB3.0、1个USB2.0及前置10G Type-C接口，则给玩家带来极速的传输体验

不仅如此，IO背板上的接口也种类丰富，一目了然，特别是2.5G有线网卡+WIFI6无线网卡，让网络有了高速加持，网游激战更加流畅刺激。

七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI D5主板延续上代的风格，配备简体中文加上图形化的BIOS界面，即使是新手也能很快理解各个功能，并对BIOS进行快速设置。

主板支持内存X.M.P 3.0功能，默认界面中就能轻松开启，对于新手玩家来说非常好用。

在超频OC的界面上，七彩虹提供频率设置、内存设置和电压设置选项。高级模式下，主板提供丰富的功能选择，适合高阶玩家自行探索机器的最佳性能。





事不宜迟，开始实战测试!测试平台方面，笔者选择了适合B760主板测试的i5 14400 (es)，由于正式版CPU并未上市，测试分数仅供参考。其它硬件均为近期新上市的产品，有鑫谷20周年纪念版机箱、电源、散热器，电竞叛客 RTX 4060 Ti 16GB，雷克沙战神2TB等，具体详细配置如上。

CPU-Z软件显示，Intel酷睿i5-14400(es)为10核(6大+4小)16线程，二级缓存9.5MB，三级缓存20MB，测试单核得分达到736.4分，多核得分为6404.4分。

在Stress FPU单烤中，从HWiNFO64以及AIDA64显示可以看出，全核满载时CPU最高功耗为110W左右，大核频率在4GHz，小核频率为3.5GHz。

在CineBench R23测试中，这颗CPU的单核、多核得分分别为1707 pts和15402 pts。

在AIDA 64的内存测试中，开启XMP的七彩虹CVN银翼内存测得连续读写分别85524MB/s、86092MB/s，内存复制84001MB/s，延迟76.1ns。

3Dmark TimeSpy测试中，GPU得分13021分，CPU分数为12869分，最高频率可达4.6GHz。由于使用了鑫谷 360水冷散热器，CPU最高还不到50度。

最后一起来看看Geekbench 6的成绩，CPU单核得分达到2464分，多核得分为13373分。

编辑点评：在追求极致空间与性能小钢炮主机的今天，七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI D5主板非常适合搭配全新一代14代英特尔酷睿CPU，其漂亮的外观，优秀的用料和出色的散热系统，可以说是完全围绕玩家的需求量身订造。考虑到内存的频率越来越高，CVN B760I FROZEN WIFI D5的内存超频性能很好的适配市面各品牌高频内存。主板在各自营平台上市价格仅为999元，晒单还可享返50E卡，到手价进一步低至949元，可以说诚意满满、性价比十足，喜欢小钢炮的朋友可以不妨考虑下!