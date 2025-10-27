¸ß¶ËÉè¼ÆÈ«Ãæ³ö²Ê Æß²ÊºçCVN B850M ARK FROZEN V14 ·½ÖÛÖ÷°åÆÀ²â
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿¶Ô¶àÊý²¢·Ç×·Çó¼«ÖÂÐÔÄÜÓëÀ©Õ¹ÐÔµÄDIYÍæ¼Ò¶øÑÔ£¬½«Ö÷ÒªÔ¤ËãÍ¶Èëµ½¸ü¸ß½×µÄCPU¡¢ÏÔ¿¨µÈºËÐÄÓ²¼þ£¬²¢´îÅäÖÐ¸ß¶Ë¡°¹»ÓÃ¼´¿É¡±µÄÖ÷°å¡¢´æ´¢µÈ»áÊÇ±È½Ï¾¼ÃµÄ×°»ú×ö·¨¡£ÕâÒ²ÊÇ²»Í¬Æ½Ì¨ÓëÆ·ÅÆµÄÖÐ¸ß¶Ë¡°B°å¡±³ÉÎªÊÐ³¡Ö÷Á÷µÄÖØÒªÔÒò£¬½üÆÚÆß²ÊºçÍÆ³öµÄCVNÏµÁÐÖ÷°åÐÂÆ·£ºCVN B850M ARK FROZEN V14 ·½ÖÛ¾Í½«Ä¿±ê·ÅÔÚÕâÒ»¾µä¶¨Î»ÉÏ£¬ÔÚ¹©µçÓÃÁÏ¡¢À©Õ¹ÐÔ¡¢¿ì²ðÉè¼ÆµÈ·½Ãæ½ô¸úÒ»ÏßË®Æ½£¬²¢½èÖúÈ«ÐÂÍâ¹ÛÉè¼Æ´òÔì³ö¶À¾ßÒ»¸ñµÄÌåÑé¡£
×÷ÎªAMD B850Æ½Ì¨ÐÂµÇ³¡µÄÖÐ¸ß¶ËÖ÷°å£¬B850M ARK ·½ÖÛÔÚ¸÷·½ÃæµÄ¾ßÌå±íÏÖÈçºÎ£¿ÎÒÃÇ½ÓÏÂÀ´¸úËæÆÀ²âÒ»ÆðÁË½â¡£
Íâ¹ÛÉè¼Æ&Ö÷°å½éÉÜ
ÓëÎÒÃÇ´ËÇ°ÌåÑé¹ýµÄX870 ARKÀàËÆ£¬B850M ARK ·½ÖÛÖ÷°åÑÓÐøCVN ARK¼Ò×åµÄ¼òÔ¼·ç¸ñ£¬ÒÔÉî»ÒÉ«ÐÇÃ¢¡¢ÐÇ¹ìµÈÔªËØÕ¹ÏÖ³ö¡°ÐÇ½¢¡±Ö÷ÌâÉè¼Æ¡£ÔÚ°ü×°ÕýÃæÕ¹Ê¾ÁËÖ÷°åÍâ¹Û¡¢Ãû³Æ£¬ÒÔ¼°Ö÷Òª¹æ¸ñÓëÖ§³Ö£¬°üÀ¨AMD AM5²å²Û¡¢PCIe 5.0Ö§³Ö¡¢DDR5Ö§³Ö¡¢iGame Center¿ØÖÆÖÐÐÄµÈ£¬²¢¾ß±¸B850Ð¾Æ¬×éÓëÈñÁú 9000Ïµ×ÀÃæ´¦ÀíÆ÷µÄÖ§³Ö±êÊ¶¡£
´Ó°ü×°ÄÚÈ¡³öÖ÷°å±¾Ìå£¬¿É¼ûB850M ARK ·½ÖÛÖ÷°åÎª±ê×¼µÄM-ATX°åÐÍ£¬²ÉÓÃ°×É«°å²ÄÓëÐÂÉý¼¶µÄCVNº®ËªÉ¢ÈÈ×°¼×£¬¸²¸ÇCPU²å²Û×ó²àÓëÉÏ²¿¶àÊýVRMÓëIO½Ó¿ÚÇøÓòµÄ·¢ÈÈÔª¼þ£¬±íÃæ¸÷´¦´øÓÐARK¡¢CVNÓëB850MµÄIDÉè¼Æ£¬²¢²ÉÓÃÐÂÒ»´úµãÕóÒÕÊõÓëÐÇÍ¼ÔªËØ×éºÏ£¬´îÅä²»Í¬²ÄÖÊ£¬¼¤¹âµñ¿Ì¡¢CNCÇÐ¸îµÈ²»Í¬±íÃæ´¦Àí¹¤ÒÕ£¬Ìá¹©·á¸»µÄ²ã´ÎÖÊ¸Ð£¬¿ÉÌæ»»µÄÐÇÍ¼Ãú°å»¹Ö§³Ö3D´òÓ¡µÈ¸ü¶à¸öÐÔ»¯DIYÍæ·¨¡£
×÷ÎªM-ATXÖ÷°å£¬B850M ARK ·½ÖÛ±íÃæÅä±¸¶à´¦¹¦ÄÜÐÔ½Ó¿Ú/½ÓÕë£¬°üÀ¨·Ö²¼ÓÚÉÏ²¿µÄCPU·çÉÈÓë2¸öÒ»ÌåÊ½Ë®ÀäË®±Ã4Pin½ÓÕë£¬2¸ö5V ARGB 3Pin½ÓÕë£¬1¸ö»úÏä·çÉÈ½ÓÕë£¬Ö÷°å×Ô¼ìµÆ£¬Ö÷°åµçÔ´½Ó¿ÚÓëÇ°ÖÃUSB Type-C½Ó¿Ú¡¢USB 3.0½Ó¿Ú¡£
B850M ARK ·½ÖÛÖ÷°åÏÂ²¿µÄÉè¼ÆÍ¬ÑùÆÄ¾ßÌØµã£¬Åä±¸1ÌõºÏ½ð¼Ó¹Ì¹©ÏÔ¿¨Ê¹ÓÃµÄPCIe 5.0x16¸ßËÙ²å²Û£¬²¢²ÉÓÃµÚ¶þ´ú¿ì²ðÉè¼Æ¡£ÏÂ²¿Îª1ÌõPCIe 4.0x1²å²Û£¬Æä¼äÊ¹ÓÃÒ»ÌåÊ½µÄºÏ½ðÉ¢ÈÈ×°¼×¸²¸Ç3¸ö¸ßËÙNVMe M.2¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÎ»£¬×°¼×Í¬Ñù²ÉÓÃÐý×ª¿¨¿ÛÊ½¿ì²ðÉè¼Æ£¬±íÃæÑÓÐøµãÕóÓëÐÇÍ¼Éè¼ÆÔªËØ£¬²¢ÔÚ×óÏÂ½ÇÓÐ¡°ARIES¡±°×Ñò×ù×ÖÑù¡£
É¢ÈÈ×°¼×µ×²¿Í¬Ê±Îª¸÷´¦¹¦ÄÜÐÔ½Ó¿Ú/½ÓÕëÌá¹©ÌùÐÄµÄÍ¼°¸±ê×¢£¬°üº¬Ç°ÖÃÒôÆµ½ÓÕë¡¢2¸ö»úÏä·çÉÈ½ÓÕë¡¢´®ÐÐ½ÓÕë¡¢JBIOS±à³Ì½ÓÕë¡¢ESPIÔöÇ¿ÐÍ´®ÐÐÍâÉè½ÓÕë¡¢Ç°ÖÃUSB 2.0½ÓÕë¡¢Çå³ýCMOS½ÓÕë¡¢2¸ö5V ARGB 3Pin½ÓÕë¡¢ÑïÉùÆ÷ 4Pin½ÓÕëÒÔ¼°Ç°ÖÃ¹¦ÄÜÃæ°å½ÓÕë£¬¸ü±ãÓÚDIYÍæ¼ÒÊ¶±ðÊ¹ÓÃ¡£
»Øµ½Ö÷°åÉÏ°ë²¿·Ö£¬B850M ARK ·½ÖÛÖ÷°åµÄAM5²å²ÛÊ¹ÓÃËÜÁÏ¸Ç½øÐÐÍ×ÉÆ±£»¤£¬²å²ÛÉÏÏÂÒÑ¾Ô¤×°ÊÊÓÃÓÚCPUÉ¢ÈÈÆ÷µÄ¿Û¾ß¡£ÔÚCPU¹©µç·½°¸ÉÏ£¬B850M ARK ·½ÖÛÖ÷°å²ÉÓÃË«8Pin¹©µç½Ó¿Ú£¬Åä±¸14+2+1Ïà80A DrMOSÐÇ½¢ÄÜÁ¿ÏµÍ³£¬´îÅä¸ßÆ·ÖÊºÚ½ðµçÈÝ¡¢F.C.CÌúËØÌåµç¸Ð£¬¿ÉÎª±¾´úÆì½¢AMDÈñÁú×ÀÃæ´¦ÀíÆ÷Ìá¹©ÎÈ¶¨ÐÔÄÜÊÍ·Å£¬¿ÉÂú×ã16ºËÈñÁú 9 9950X/9950X3D´¦ÀíÆ÷ÂúÔØÊ¹ÓÃ¡£
±³°åÉè¼ÆÍ¬ÑùÖµµÃÒ»Ìá£¬B850M ARK ·½ÖÛÖ÷°å¿ÉÄÜÊÇCVN ARKÏµÁÐÖÐÊ×¿îÌí¼ÓÁË±³°å×°¼×µÄ²úÆ·¡£°×É«×°¼×Éè¼ÆÍ¬ÑùÈÚºÏµãÕóÔªËØ×é³ÉµÄ¡°CVN¡±¡¢¡°B850¡±×ÖÑù£¬Ò»·½ÃæÎªÖ÷°åÌá¹©¸üºÃµÄ½á¹¹±£»¤£¬Ò²ÈÃÍæ¼Ò×°»úÊ±ÓÐÄÜ·ÅÐÄÍÐÎÕµÄÇøÓò£¬±³°åº¸µã²»ÔÙ¡°ÔúÊÖ¡±£¬VRM´¦±³°å×°¼×»¹Ìí¼ÓÁËµ¼ÈÈµæ£¬ÎªCPU¹©µç¹¹³É¶îÍâµÄÉ¢ÈÈ´ëÊ©¡£
ÄÚ´æ·½Ãæ£¬B850M ARK ·½ÖÛÖ÷°å²ÉÓÃ2DPCËÄ²ÛÉè¼ÆµÄDDR5ÄÚ´æ²å²Û£¬²å²Û¾ù²ÉÓÃºÏ½ð¼ÓÇ¿¡¢µ¥±ß¿ª²ÛÉè¼Æ£¬µÃÒæÓÚ8²ãµÍËðºÄPCBÓëµÚ¶þ´úCVN²¼ÏßÉè¼Æ£¬Ö§³ÖÄÚ´æÆµÂÊ¸ß´ï8400MHz¡£
´æ´¢À©Õ¹ÐÔ·½Ãæ£¬B850M ARK ·½ÖÛÖ÷°åÅä±¸Èý´¦NVMe M.2¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÎ»ÓëÓÒ²à4¸ö6Gbps SATA½Ó¿Ú¡£¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÎ»¾ùÅä±¸2280³ß´ç°²×°¿×Î»£¬²ÉÓÃÐý×ª¿ì²ð¿¨¿Û£¬ÆäÖÐ1¡¢2ºÅÓ²ÅÌÎ»¾ùÖ§³ÖPCIe 5.0x4Í¨µÀ¹æ¸ñ£¬²¢Ö±Á¬CPU£¬3ºÅÓ²ÅÌÎ»Ö§³ÖPCIe 4.0x4Í¨µÀ¹æ¸ñ£¬Á¬½ÓÖÁÖ÷°åPCH¡£
ÎªÂú×ãÐÂÒ»´ú¸ßÐÔÄÜ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌµÄÉ¢ÈÈÐèÇó£¬B850M ARK ·½ÖÛÖ÷°åÓ²ÅÌÎ»É¢ÈÈ×°¼×µÄ±³²¿ÒÑÔ¤Ìùµ¼ÈÈµæ£¬ÓÃÓÚÌî³äÉ¢ÈÈ×°¼×Óë¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÉÏ±íÃæµÄ¿ÕÏ¶£¬ÌáÉý¾ùÈÈ¡¢É¢ÈÈÄÜÁ¦¡£
×îºóÀ´µ½Ö÷°åºóÖÃµÄIO½Ó¿Ú£¬B850M ARK ·½ÖÛÖ÷°åÑÓÐøÁËÇ¿´óµÄÀ©Õ¹ÐÔ±íÏÖ£¬Ìá¹©¶¥²¿HDMIÓëDPÁ½¸öÊÓÆµ½Ó¿Ú£¬BIOSÉý¼¶¹¦ÄÜ¼üÓëÇå³ýCMOS¼ü£¬4¸öUSB 2.0½Ó¿Ú¡¢1¸ö10Gbps USB Type-A½Ó¿Ú¡¢1¸ö20Gbps USB Type-C½Ó¿Ú¡¢4¸ö5Gbps USB 3.2½Ó¿Ú£¬2¸ö5Gbps USB 3.2½Ó¿Ú£¬1¸ö2.5GÓÐÏßÍø¿Ú£¬ÒÔ¼°ÄÚÖÃWi-Fi 7ÎÞÏßÍø¿¨µÄÌìÏß½Ó¿Ú£¬¸÷Ê½ÒôÆµ½Ó¿ÚÒ²Ò»Ó¦¾ãÈ«¡£
BIOSÌåÑé&ÐÔÄÜ²âÊÔ
´ÓB850M ARK ·½ÖÛÖ÷°åµÄÍâ¹ÛÉè¼Æ£¬Óë¹©µç¡¢É¢ÈÈÓ²¼þ¶ÑÁÏÒÔ¼°À©Õ¹ÐÔÅäÖÃ¿ÉÒÔ¿´³ö£¬Ëü×÷Îª¸ßÅä¡°B°å¡±ÓëÒ»ÏßÖÐ¸ß¶Ë²úÆ·Õ¹¿ªÖ±½Ó¾ºÕùµÄ¶¨Î»²¢·ÇÐéÑÔ¡£ÔÚ¸öÐÔÉè¼ÆÓëÓ²ºËÊµÁ¦µÄ×éºÏÏÂ£¬Õâ¿îÐÂÖ÷°å¶ÔCPU¡¢ÄÚ´æ¡¢¹ÌÌ¬Ó²ÅÌµÈ¸÷ÖÖÓ²¼þµÄÖ§³ÖÄÜÁ¦ÈçºÎ£¿ÎÒÃÇÎªÆä´îÅäAMD ÈñÁú 7 9800X3D´¦ÀíÆ÷¡¢GeForce RTX 5080ÏÔ¿¨µÈÓ²¼þ£¬×é³É²âÊÔÆ½Ì¨½øÐÐÌåÑé¡£
Ê¹ÓÃµÄ²âÊÔÆ½Ì¨²¿·ÖÅäÖÃÈçÏÂ£º
2025ÄêÆß²ÊºçÓëÆìÏÂiGameÖ÷°åÈ«ÃæÉÏÏßÐÂÒ»´úMOOREÍ¼ÐÎ»¯BIOS£¬¶Ô½çÃæ²¼¾ÖÓë¹¦ÄÜ½øÐÐ¶à·½ÃæÓÅ»¯£¬²¢½øÒ»²½ÌáÉý¿ÉÍæÐÔÓëÊ¹ÓÃÌåÑé£¬ÈÃÐÂÀÏÍæ¼Ò¶¼ÄÜ¿ìËÙÉÏÊÖ¡£
ÔÚ¿ª»ú¹ý³ÌÖÐÁ¬Ðø°´Del¼ü½øÈëBIOS£¬ÎÒÃÇ¾ÍÄÜ¿´µ½Ä¬ÈÏÎª¼òµ¥Ä£Ê½µÄBIOSÖ÷Ò³¡£Ò³Ãæ²ÉÓÃCVNÏµÁÐ·ç¸ñÓëÒøÉ«¡¢³ÈÉ«ÔªËØµã×º£¬¸÷´¦Ä£¿é»®·ÖÇåÎú£¬²¢Ö±¹ÛÕ¹Ê¾ÁË³£ÓÃ¹¦ÄÜÈçÓïÑÔµ÷½Ú¡¢¸üÐÂBIOS¡¢ÄÚ´æEXPO¡¢·çÉÈÉèÖÃ¡¢Æô¶¯Ë³Ðò¡¢ÖÇÄÜ³¬ÆµµÈ¡£
·çÉÈÉèÖÃÖÐÌá¹©ÁË¶ÔÓ¦Ö÷°åÉÏ6´¦½ÓÕëµÄ×ªËÙÇúÏßµ÷½ÚÄÜÁ¦£¬·Ö±ðÊÇCPU·çÉÈ¡¢3¸ö»úÏä·çÉÈ½ÓÕë¡¢2¸öÒ»ÌåÊ½Ë®ÀäË®±Ã½ÓÕë¡£Íæ¼Ò¿ÉÒÔÊÖ¶¯µ÷½ÚÇúÏß£¬Ò²¿ÉÒÔ¿ìËÙÓ¦ÓÃÔ¤ÉèµÄ¾²Òô¡¢±ê×¼¡¢È«ËÙÈýÖÖÄ£Ê½¡£
ÔÚCPU³¬Æµ·½Ãæ£¬B850M ARK ·½ÖÛÖ÷°åÌá¹©ÁËÆµÂÊÓëµçÑ¹µ÷½ÚÄÜÁ¦£¬»¹ÓÐÊÊÓÃÓÚX3D´¦ÀíÆ÷µÄÓÎÏ·Ä£Ê½¹¦ÄÜ£¬ÓÉÓÚÅä±¸ÁËÒì²½Ê±ÖÓ·¢ÉúÆ÷£¬¸üÊÇÖ§³ÖBCLKÍâÆµµ÷½Ú£¬Í¬ÑùÊÊºÏAMDÉÏÒ»´úZen4´¦ÀíÆ÷µÄ³¬ÆµÌ½Ë÷¡£²»¹ý¶ÔÓÚ¶àÊýAMD´¦ÀíÆ÷¶øÑÔ£¬ÎÒÃÇ½öÐè¼òµ¥´ò¿ªPBO£¬Ò²¾ÍÊÇ¼òµ¥Ä£Ê½Ö÷Ò³ÖÐµÄ¡°¾«È·ÔöÑ¹³¬ÆµÄ£Ê½¡±£¬¼´¿ÉÏíÊÜ×î¼ÑÐÔÄÜÌåÑé¡£
ÄÚ´æ·½Ãæ£¬B850M ARK ·½ÖÛÖ÷°å³ýÁËÄÜ¿ìËÙ¿ªÆôEXPO£¬Ò²Ö§³Ö¿ªÆô¸ßÐ§ÄÜÄ£Ê½£¬²¢Ìá¹©·á¸»µÄµçÑ¹¡¢ÆµÂÊ¡¢Ä£Ê½ÒÔ¼°µÚÒ»µÚ¶þµÚÈýÊ±ÐòÉèÖÃ£¬ÎªÍæ¼ÒÌá¹©ÊÖ¶¯³¬Æµ¿Õ¼ä¡£Ö§³Ö¾«Ï¸»¯µ÷ÕûÐ¡²Î£¬Ò²¿ÉÒÔÖ»ÌîµÚÒ»Ê±Ðò£¬ÆäËüÓÉÖ÷°å×Ô¶¯µ÷½Ú¡£
×îºóÊÇBIOSÖÐ´æ´¢Óë¼ÓÔØÅäÖÃÎÄ¼þµÄ¹¦ÄÜ£¬ÒÔ¼°±£´æÊ±²é¿´ÐÞ¸ÄÏîÄ¿µÄ¹¦ÄÜ¡£ÊÖ¶¯µ÷½ÚÓëCPU¡¢ÄÚ´æ³¬ÆµÏà¹ØÉèÖÃÊ±£¬¼°Ê±±£´æÅäÖÃÎÄ¼þ±ãÓÚÎÒÃÇ³¢ÊÔ¶àÖÖÉèÖÃ£¬²¢½øÐÐ¸´²éÈ·ÈÏ£¬¿ìËÙÕÒµ½Ó²¼þÐÔÄÜ¡¢ÄÜÐ§ÓëÎÈ¶¨ÐÔµÄÌðµã¡£
×îºó£¬ÎÒÃÇÔÚBIOSÄÚ¿ªÆôPBOÓëÄÚ´æEXPO£¬½øÈëÏµÍ³½øÐÐ½ÓÏÂÀ´µÄÅÜ·Ö²âÊÔ¡£
CPUÐÔÄÜ²âÊÔ
Ê×ÏÈÊÇCPU-ZÐÅÏ¢ÓëÅÜ·Ö£¬¿É¼ûÕâ¿ÅÈñÁú 7 9800X3DÔÚB850M ARK ·½ÖÛÖ÷°åÉÏ¿ªÆôPBO£¬×î¸ß¼ÓËÙÆµÂÊÎª5.25GHz¡£ÅÜ·Ö·½Ãæµ¥Ïß³ÌµÃ·Ö826.6¡¢¶àÏß³Ì9057.8·Ö¡£
ºâÁ¿CPU 3DäÖÈ¾ÐÔÄÜµÄCINEBENCH R23ÅÜ·ÖÖÐ£¬CPU»ñµÃ¶àºË·ÖÊý22902·Ö£¬µ¥ºË·ÖÊý2001·Ö£¬²âÊÔ¹ý³ÌÖÐÈí¼þ¼à²âÏÔÊ¾£¬Õâ¿ÅÈñÁú 7 9800X3DÆµÂÊÄÜ¹»´ïµ½È«ºË5.2Ghz¡£
CINEBENCH 2024¸ü»»ÁËÐÂÒýÇæÓë¸ü¸´ÔÓµÄ²âÊÔ³¡¾°£¬ÈñÁú 7 9800X3D´îÅäB850M ARK ·½ÖÛÖ÷°å»ñµÃ¶àºË·ÖÊý1336·Ö£¬µ¥ºË·ÖÊý127·Ö¡£Èí¼þ¼à²âÏÔÊ¾CPU·â×°¹¦ÂÊ×î¸ß¿É´ï127.992W¡£
ÎÒÃÇÒ²Ê¹ÓÃ3DMARK CPU»ù×¼²âÊÔ£¬Ëü¿ÉÒÔ²âÊÔCPUÔÚ²»Í¬Ïß³ÌÊýÏÂµÄÐÔÄÜ±íÏÖ£¬²âÊÔ½á¹ûÈçÉÏÍ¼ËùÊ¾¡£
¿ÉÒÔ¿´³ö£¬B850M ARK ·½ÖÛÖ÷°åµÄ¹©µçÓÃÁÏ£¬ÔÚÓ¦¶Ô8ºË16Ïß³ÌµÄÈñÁú 7 9800X3DÊ±ÏÔµÃ´Â´ÂÓÐÓà¡£ÎªÁË½øÒ»²½ÑéÖ¤CPUÈ«ºËÂúÔØÊ±µÄÆµÂÊ²ßÂÔÓëÄÜºÄ±íÏÖ£¬ÎÒÃÇÊ¹ÓÃAIDA64ÎÈ¶¨ÐÔ²âÊÔ½øÐÐ30·ÖÖÓµ¥¿¾FPU¡£
ÔÚµ¥¿¾²âÊÔÖÐ£¬ÈñÁú 7 9800X3DÆµÂÊ±£³ÖÔÚÈ«ºË4.7GHz£¬CPU·â×°¹¦ÂÊÎÈ¶¨ÔÚÔ¼130W£¬Í¬Ê±×î¸ßÎÂ¶ÈÔ¼Îª75¡æ£¬¿ÉÒÔÈÏÎªÔÚPBO×´Ì¬ÏÂÓÐ³ä×ãµÄ¹©µç¡¢É¢ÈÈÈßÓà¡£
ÄÚ´æÐÔÄÜÓëÎÈ¶¨ÐÔ²âÊÔ
ÔÚÄÚ´æ²âÊÔ·½Ãæ£¬ÎÒÃÇÎªÕâÌ×ÈñÁú 7 9800X3D´¦ÀíÆ÷+B850M ARK ·½ÖÛÖ÷°åÆ½Ì¨´îÅäÁËÒ»¶ÔEXPOÆµÂÊÎª6400MT/s£¬Í¬Ê±Ê±ÐòµÍÖÁC28µÄiGameÓ°ÏµÁÐÄÚ´æ²úÆ·¡£
ÔÚAIDA64-ÄÚ´æÓë»º´æ²âÊÔÖÐ£¬ÕâÌ×ÄÚ´æ²âµÃÄÚ´æ¶ÁÈ¡£º59074MB/s¡¢ÄÚ´æÐ´Èë£º 82270MB/s¡¢ÄÚ´æ¸´ÖÆ£º56221MB/s¡¢ÑÓ³ÙÎª81.1ns¡£ËÙÂÊÏà±È¸ü³£ÓÃµÄDDR5-6000ÄÚ´æÉÔ¸ß£¬µ«ÓÉÓÚÆµÂÊ¸ü¸ßCPUµÄFCLKÓëUCLK½øÈë·ÖÆµÄ£Ê½£¬Òò´Ë²úÉúÁË¸ü¸ßµÄÑÓ³Ù¡£
ÎªÁËÑéÖ¤ÎÈ¶¨ÐÔ£¬ÎÒÃÇÒ²Ê¹ÓÃTestMem5ÔÚ1usmus_v3ÅäÖÃÎÄ¼þÖÐ½øÐÐÎÈ¶¨ÐÔ²âÊÔ¡£
ÀúÊ±12·Ö43ÃëµÄ3ÂÖ²âÊÔºó£¬ÄÚ´æÎÞ±¨´íÍ¨¹ý¡£¿É¼ûB850M ARK ·½ÖÛÖ÷°å²ÉÓÃµÄÐÂÒ»´úÄÚ´æ×ßÏßÉè¼ÆÄÜ¹»ÈÃ¸ßËÙÐÅºÅ¸üÍêÕûÇåÎú£¬Ò»¼ü¿ªÆôEXPO¼´¿É»ñµÃ×î¼Ñ±íÏÖ¡£
B850M ARK ·½ÖÛÖ÷°å±ê³ÆÖ§³Ö×î¸ß8400MT/sÄÚ´æ£¬Òò´ËÎÒÃÇÒ²°²×°ÁËÁíÒ»Ì×EXPO²ÎÊýÎªDDR5-8400 C40µÄÄÚ´æ½øÐÐAIDA64²âÊÔ¡£
ÕâÌ×ÆµÂÊ¸ü¸ßµÄÄÚ´æ²âµÃÄÚ´æ¶ÁÈ¡£º57207MB/s¡¢ÄÚ´æÐ´Èë£º 80044MB/s¡¢ÄÚ´æ¸´ÖÆ£º54476MB/s¡¢ÑÓ³ÙÎª83.0ns¡£ÑéÖ¤ÁËB850M ARK ·½ÖÛÖ÷°å¶Ô¸ßÆµÄÚ´æµÄÊÊÅäÄÜÁ¦£¬µ«Ò²ÄÜ¹»ËµÃ÷£¬¸ü¸ßÄÚ´æÆµÂÊ¶ÔAMDÆ½Ì¨¶øÑÔÎ´±ØÄÜ¹»´øÀ´¸üºÃµÄÊµÓÃÐÔÄÜ±íÏÖ¡£
PCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÐÔÄÜ²âÊÔ
B850M ARK ·½ÖÛÖ÷°åÅä±¸ÁËÖ±Á¬CPUµÄPCIe 5.0x4 NVMe M.2¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ½Ó¿Ú£¬Òò´ËÎÒÃÇÒ²Ê¹ÓÃÄ¿Ç°ÊÖÉÏÐÔÄÜ×îÇ¿µÄPCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ½øÐÐÁËCrystalDiskMark²âÊÔ¡£
Õâ¿éÆì½¢PCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÒÔ°ëÅÌ×´Ì¬ÔÚCrystalDiskMark²âÊÔÖÐ£¬´ïµ½13693.31MB/sµÄË³Ðò¶ÁÈ¡ËÙ¶ÈÓë13269.16MB/sµÄË³ÐòÐ´ÈëËÙ¶È£¬70%¶Á30%Ð´µÄ»ìºÏ³¡¾°²âÊÔÒ²´ïµ½12445.28MB/s¡£
¶øÔÚ¶à¶ÓÁÐ¶àÏß³ÌµÄËæ»ú4K¶ÁÐ´²âÊÔÖÐ£¬¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ²âµÃ2000K IOPSÒÔÉÏµÄ¶ÁÈ¡ÐÔÄÜÓë1800K IOPSÒÔÉÏµÄÐ´ÈëÐÔÄÜ£¬Í¬Ê±»ìºÏ¶ÁÐ´²âÊÔÖÐÐÔÄÜÒ²´ïµ½1800K IOPSÒÔÉÏ£¬±íÏÖ³öÉ«¡£
´ËÍâ£¬HWiNFOÈí¼þ¼ÇÂ¼ÏÂ²âÊÔ¹ý³ÌÖÐÓ²ÅÌÎÂ¶È×î¸ß¶ÌÔÝ´ïµ½75¡æ£¬Æ½¾ù´¦ÓÚ60¡æÉÏÏÂ£¬B850M ARK ·½ÖÛÖ÷°åÅä±¸µÄÉ¢ÈÈ×°¼×ÄÜ¹»ÎªÆì½¢PCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ´øÀ´±È½ÏÁ¼ºÃµÄ¹¤×÷»·¾³£¬³ä·Ö·¢»ÓÂúËÙÐÔÄÜÊµÁ¦¡£
ÓÎÏ·Êµ²â
×îºóÊÇÓÎÏ·Êµ²â»·½Ú£¬ÎÒÃÇÊ¹ÓÃÈñÁú 7 9800X3D+CVN B850M ARK ·½ÖÛÖ÷°åÆ½Ì¨ÓëDDR5-6400C28ÄÚ´æ£¬´îÅäRTX 5080 16GBÏÔ¿¨£¬²âÊÔ¼¸¿îÓÐ´ú±íÐÔµÄ3A´ó×÷£¬°üÀ¨¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·¡¢¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·Óë½üÆÚÉÏÏßµÄ¡¶Õ½µØ·çÔÆ6¡·¡£
ÎªÁË×ÛºÏÌåÏÖÆ½Ì¨Êµ¼ÊÐÔÄÜ±íÏÖ£¬²âÊÔÈ«³Ì¾ù²ÉÓÃ3840*2160±ê×¼4K·Ö±æÂÊ£¬¸÷ÓÎÏ·¾ù²ÉÓÃ×î¸ßµµÎ»Ô¤Éè»ÖÊ£¬¿ªÆô¹âÏß×·×ÙÓëÂ·¾¶×·×Ù£¬·Ö±ð²âÊÔDLSSÖÊÁ¿µµÎ»ÓëÐÔÄÜµµÎ»ÏÂµÄÁ÷³©ÐÔ±íÏÖ£¬¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·Óë¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·¿ªÆô4xÖ¡Éú³É£¬FPSÓÎÏ·ÎªÈ·±£²Ù×÷Á÷³©¸úÊÖÊ¹ÓÃ2xÖ¡Éú³É¡£²âÊÔÊ¹ÓÃFrameViewÈí¼þ¼ÇÂ¼Æ½¾ùÖ¡¡¢1%LowÖ¡ÓëÆ½¾ùÏµÍ³ÑÓ³Ù£¬ÕûºÏ³ÉÎªÒÔÏÂÍ¼±í¡£
¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·
ÔÚ¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·ÖÐ£¬ÈñÁú 7 9800X3D´¦ÀíÆ÷ÓëRTX 5080ÏÔ¿¨µÄ×éºÏ£¬ÔÚDLSS 4¼¼Êõ¼Ó³ÖÏÂÊµÏÖÁË¸ßÖ¡ÂÊ¡¢µÍÑÓ³ÙµÄÐÔÄÜ±íÏÖ£¬Í¬Ê±1% LowÖ¡Ò²½Ó½ü»ò´ïµ½120Ö¡£¬Á÷³©ÐÔ±íÏÖ³öÉ«¡£
¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·
Ñ¹Á¦¸ü¸ßµÄ¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·£¬ÈÃ²âÊÔÆ½Ì¨×éºÏÎÞÂÛÊÇÔÚDLSSÖÊÁ¿µµÎ»»¹ÊÇÐÔÄÜµµÎ»µÄÖ¡Êý¶¼ÓÐËùÏÂ½µ£¬µ«ÔÚÈ«²¿ÀÂúµÄ»ÖÊÉèÖÃÏÂÒÀÈ»ÄÜ¹»±£³ÖÆ½¾ù´óÓÚ120Ö¡Óë180Ö¡µÄÁ÷³©»ÃæÌåÑé¡£ÖÊÁ¿µµÎ»ÏÂÏµÍ³ÕûÌåÑÓ³ÙÆ«¸ß£¬Òò´Ë¸ü½¨ÒéÍæ¼ÒÒÔÂÔµÍ»ÖÊÉèÖÃ»òÊÇDLSSÆ½ºâ/ÐÔÄÜµµÎ»½øÐÐÓÎÍæ¡£
¡¶Õ½µØ·çÔÆ6¡·
¾µäFPSÏµÁÐÐÂ×÷¡¶Õ½µØ·çÔÆ6¡·³ÉÎª²âÊÔ¸ßÅäPCµÄÓÖÒ»ÐÂÑ¡Ôñ£¬·×·±¸´ÔÓµÄÕ½³¡»·¾³¡¢¹âÓ°Á£×ÓÌØÐ§Ò²Îª×îÐÂÓ²¼þ´øÀ´ÁËÒ»¶¨Ñ¹Á¦¡£ÔÚ»ÖÊ²ÉÓÃÈ«×î¸ßÔ¤Éè£¬Í¬Ê±Îª²Ù×÷¸ü¼ÓÁ÷³©¸úÊÖ½öÊ¹ÓÃÁË2±¶Ö¡Éú³ÉµÄÌõ¼þÏÂ£¬²âÊÔÆ½Ì¨ÔÚDLSSÐÔÄÜÓëÖÊÁ¿µµÎ»·Ö±ðÄÜ¹»´ïµ½Æ½¾ù½Ó½ü160Ö¡Óë³¬¹ý180Ö¡£¬Æ½¾ùÏµÍ³ÑÓ³ÙÒ²²î¾àÇáÎ¢£¬µ«ÆäÖÐÐÔÄÜµµÎ»ÓµÓÐ³¬¹ý100µÄ1% LowÖ¡±íÏÖ£¬Òò´ËÁ÷³©ÌåÑé¸ü¼Ñ¡£
×ÛºÏÀ´¿´£¬B850M ARK ·½ÖÛÖ÷°åÄÜ¹»ÎªÈñÁú 7 9800X3D´¦ÀíÆ÷ÓëRTX 5080ÕâÁ½¼þ¸ß¶ËÍæ¼Ò×°±¸Ìá¹©ÎÈ¶¨µÄÐÔÄÜÊÍ·ÅÓëÖ§³Ö£¬³ä·Ö·¢»Ó3D V-Cache´ó»º´æµÄÐÔÄÜ£¬ÔÚ¸÷ÀàÓÎÏ·ÖÐÌá¹©ÎÈ¶¨ÇÒ³öÉ«µÄÆ½¾ùÖ¡Óë1% LowÖ¡±íÏÖ£¬³ÉÎªÖÐ¸ß¶ËÍæ¼Ò×°»úµÄÖ÷Á÷Ö®Ñ¡¡£
ÆÀ²â×Ü½á
CVN B850M ARK FROZEN V14 ·½ÖÛÊÇÆß²ÊºçÐÂÍÆ³öµÄAMD B850Æ½Ì¨ÖÐ¸ß¶Ë²úÆ·£¬¼¯ÃÀÑ§Éè¼Æ¡¢¸ßÅäÓÃÁÏ¡¢±ã½Ý²ð×°Éè¼Æ¡¢±³°å±£»¤Éè¼ÆµÈ¸ß¶ËÌØÐÔÓÚÒ»Ìå£¬ÄÜ¹»³ÉÎªÔÚÓ²¼þDIYÊÐ³¡Óë°å¿¨¡°ÓùÈý¼Ò¡±Í¬Àà²úÆ·Ò»Õù¸ßÏÂµÄÐÂÑ¡ÊÖ¡£
ËüµÄ¾ºÕùÁ¦¹óÔÚ¡°È«Ãæ¡±£¬ÓÅÐãµÄCPU¹©µçÓÃÁÏ£¬ËÄ²ÛÖ÷°åÖÐ¸üºÃµÄ¸ßÆµÄÚ´æÖ§³Ö£¬Í¬¼¶ÉÙÓÐµÄ³¬ÍâÆµÄÜÁ¦£¬È«ÄÜÇÒ¸ßÖÊÁ¿µÄÀ©Õ¹ÐÔ£¬ÒÔ¼°¶À¾ß½³ÐÄµÄ¸öÐÔ»¯Íâ¹Û£¬¶¼ÄÜ³ÉÎªÍæ¼ÒÑ¡ÔñËüµÄÀíÓÉ£¬´ËÍâÆß²ÊºçÒ²ÎªÆäÌá¹©ÁË4ÄêÖÊ±£¡¢1Äê»»ÐÂµÄÊÛºóÖ§³Ö¡£CVN B850M ARK FROZEN V14 ·½ÖÛÖ÷°åÓÚ10ÔÂ25ÈÕ20Ê±¿ªÆôÔ¤Ô¼£¬Ë«Ê®Ò»ÆÚ¼äÒÔ1199Ôªµ½ÊÖ¼Û³¬Öµ¿ªÊÛ£¬²¢±£¼ÛÕû¸öË«Ê®Ò»£¬½üÆÚÓÐ¸ß¶ËPC×°»ú¼Æ»®µÄDIYÍæ¼Ò²»ÄÜ´í¹ý¡£
