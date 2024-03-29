英特尔下一代Arc显卡曝光：20/24个Xe核心，12GB显存

【天极网DIY硬件频道】2022年3月底，英特尔正式发布了Arc A系列锐炫显卡，重新回归独显市场，首发移动端Arc 3系列，并且后面陆续发布了多款移动端和桌面端的型号，同时高强度的更新驱动程序，优化用户的体验。而按照之前曝光的规划，英特尔会在今年带来代号“Battlemage”的新一代锐炫独立显卡。年初的CES2024上，英特尔研究员Tom Peterson接受采访时也再次谈及了不少玩家关心的新一代锐炫“Battlemage”独立显卡，重申采用Xe2-HPG架构的新产品会在2024年发布，并会在适当的时候会分享更多的信息。最近，采用这一架构的英特尔显卡现身SiSoftware Sandra数据库中。

目前已经有两款Battlemage显卡现身SiSoftware Sandra数据库中，安装在华硕PRIME Z790-P WIFI主板上，分别拥有20个Xe核心(320 EU)和24个Xe核心(384 EU)，带有8MB的L2缓存，配备了12GB显存，应该是192bit的显存位宽，频率为1.8GHz。

在GPGSP基准测试中，它们分别取得了6030.66mpix/s和7231mpix/s的成绩，不及之前的Arc A770(32个Xe核心)和Arc 750(28个Xe核心)，而Battlemage每个核心的平均性能比起采用Xe架构的Alchemist提高了16%。当然，目前产品还处在工程阶段，频率应该没有拉满，后续的优化会让性能获得不小的提升。另外，从这两款产品核心数量等参数上来看，它们应该是定位相对较低的产品，比较接近Arc A580(24个Xe核心)。

Tom Peterson此前也曾表示，Battlemage将简化成两个架构，分别是用于集显的Xe2-LPG和用于独立显卡的Xe2-HPG，这将简化驱动程序的开发，降低成本并提高兼容性。其中Lunar Lake的核显将首先采用Xe2-LPG架构，计划于2024年投产（预计2025年发布），而独立显卡使用的GPU会早于处理器集显的GPU模块出现，这意味着Battlemage的独显势必要在2025年甚至更早的今年登场

另外，在今年年初的时候，有消息称，英特尔的Battlemage中计划砍掉旗舰BMG-G10GPU，它拥有56个Xe 核心(full-fat版本为60个)，显存位宽为256bit，仅保留规模更小的BMG-G21 GPU，拥有40个Xe核心，显存位宽为192bit，而新一代GPU继续选择台积电(TSMC)代工，采用4nm工艺制造。目前英特尔官方对于下一代Arc显卡并没有透露过多的消息，不过相信随着时间的推移应该会有更多的信息被曝出。

从产品周期的角度看，英特尔确实应该更新全新一代的显卡了，毕竟距离Arc A系列登场已经过去了两年的时间，需要新的产品来展示它们在显卡市场的布局和实力。当然，我个人觉得，相比于初代产品登场时的“战未来”，新一代产品应该会更加从容一些，毕竟高强度的驱动更新让它们积累了不少优化的经验。虽然作为独显市场的“新人”，英特尔现阶段还难以威胁到英伟达和AMD，但多一个厂商来搅动这片市场，对于消费者来说也多一种选择。