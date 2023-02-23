国产阵容普及超高性能 七彩虹CN700战戟2TB NVMe固态硬盘评测

前段时间我们评测了一款以国产主控+颗粒为核心的PCIe 3.0固态硬盘，这类“小钢炮”产品通常价位亲民、性价比超高，且能充分满足主流需求。

而随着国内存储品牌乃至主控、存储颗粒等上游产业链的技术进步，主打高端、高性能的PCIe 4.0固态硬盘也涌现出诸多颇具竞争力的国产新品，我们依然要强调，这对消费者而言是个好现象。

近期我们就收到一款七彩虹CN700战戟2TB固态硬盘，它采用我们比较熟悉的联芸主控+长江存储颗粒组合，实现了当前PCIe 4.0固态硬盘中第一梯队水平的高性能，且在售价方面极具吸引力，让我们通过评测来了解一下。

七彩虹CN700战戟目前在售有512GB、1TB、2TB三种容量，采用标准M.2 2280 SSD规格和单面颗粒设计，充分适配PC、PS5等主流设备的存储扩展需求。

这款高端固态硬盘的包装设计也独具特色，正反面开口分别展现了盘身的“战戟”美术风格散热贴片与背部标签。值得一提的是，针对高性能的PCIe 4.0固态硬盘散热需求，七彩虹为这款CN700战戟采用了四层堆叠石墨烯散热贴片，导热系数达10W/M・K，帮助其更好地传导与发散主控和存储颗粒工作时的热量。

而在散热贴片下，这款七彩虹CN700战戟2TB采用了MAXIO联芸科技推出的MAP1602主控，针对无DRAM设计的PCIe 4.0存储方案打造，支持2400MT/s NAND规格，拥有强劲的读写性能。联芸官网显示其支持的最高顺序读写可达7200MB/s、6500MB/s，随机4K读写均可达到1000K IOPS的高端水平。

存储颗粒方面，七彩虹CN700战戟采用新一代长江存储Xtacking 3.0架构3D TLC闪存，据了解拥有2400MT/s单芯片接口速率、1200TBW写入寿命(2TB版本)，均达到优秀水平，堪称国产之光。

七彩虹官网信息显示，2TB版本的CN700战戟读写速度可达7000MB/s与5500MB/s，但没有标注随机4K性能。这样一款全国产阵容的旗舰级PCIe 4.0固态硬盘实际表现如何呢？接下来我们将其安装到测试平台，使用CrystalDiskMark、AS SSD Benchmark、ATTO磁盘基准、HD Tune Pro等软件进行跑分测试。

测试平台部分配置如下：

首先通过CrystalDiskInfo查看固态硬盘本身的属性和更多信息，可以看到七彩虹CN700战戟2TB的实际容量为2048.4GB，支持NVMe 1.4标准和TRIM等功能。

打开常用的CrystalDiskMark进行全项测速，显示这块CN700战戟的连续读取速度达7131.61MB/s，连续写入速度达6497.77MB/s，写入方面超出官网标称水平不少。

切换到软件中的IOPS(每秒读写操作次数)数值，查看测试结果中的第三行：随机4K文件32队列16线程读写结果。可以看到CN700战戟的随机4K读写均达到1000K IOPS以上，拥有主控设计上限级别的性能，在PCIe 4.0同类产品中表现优异。

TxBench测试中，七彩虹CN700战戟的性能同样充分发挥，连续读写分别高达7096.5MB/s和6605.2MB/s。

在压力更大的另一个常用测试软件AS SSD Benchmark中，得出CN700战戟的连续读取速度为5691.01MB/s，连续写入速度为5035.64MB/s，固态硬盘整体评分达9395分。

同样切换至IOPS显示结果，可见随机4K读取达689K IOPS，随机4K写入达928K IOPS。

在ATTO磁盘基准测试中，我们可以查看七彩虹CN700战戟在传输不同大小文件时的速率，从512KB大小的文件开始，CN700就能够进行接近满速的连续读写。

最后我们通过HD Tune Pro软件在大容量文件的连续写入和读取中查看七彩虹CN700战戟的模拟缓存使用情况。设置连续写入200GB文件，可以看到橙色曲线记录下的连续写入速度维持在约5500MB/s，全程没有离开模拟SLC缓存，而连续读取速度同样达到全程约6000MB/s，在大容量的模拟缓存中拥有稳定而强劲的性能。

评测总结

对于PCIe 4.0固态硬盘，虽然我们会评价其“性能过剩”、“感知不明显”、“不够亲民”，却不可否认它存在一些固定的使用场景，例如搭配最新的高性能PC平台，用于高标准的PS5游戏主机扩容等等。在下一代PCIe 5.0标准正缓慢渗透的今天，PCIe 4.0的主流化会是必然趋势。

另外不可否认的是，当价位足够亲民的高性能PCIe 4.0固态硬盘出现时，它们完全能够打动DIY硬件爱好者，尤其是国产方案还为这类产品再添一层光环。七彩虹CN700战戟呈现出的就是这样一种国创新潮流，2TB容量、PCIe 4.0规格、性能达一线水平，且到手价959元，好像很难不心动？