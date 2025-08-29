¡°Æì½¢¡±¾¿¾¹Ç¿¶àÉÙ£¿RTX 5090 D v2¶Ô±ÈRTX 5080Ê®¿îÓÎÏ·ÐÔÄÜºáÆÀ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿ÎÒÃÇÄÑµÃÔÚ¿ªÑ§¼¾ÓÀ´RTX 5090 D v2ÕâÑùÒ»¿îÆì½¢PCÓ²¼þµÄ·¢²¼ÉÏÊÐ£¬ÔÚ´ËÇ°µÄÆÀ²âÖÐ£¬ÎÒÃÇ¶ÔËüµÄ¹æ¸ñ¡¢ÐÔÄÜ£¬ÒÔ¼°Êµ¼Ê¶¨Î»½øÐÐÁËÆÊÎö½â¶Á¡£±¾´ÎÎÒÃÇÔòÒªÍ¨¹ýÓÎÏ·²âÊÔÀ´½ÒÊ¾£¬Èç¹ûÅ×¿ªÈí¼þÖÐµÄÅÜ·ÖÊý×Ö£¬ËüÓë±¾´ú´ÎÆì½¢RTX 5080ÏÔ¿¨µÄÊµ¼ÊÐÔÄÜ²î¾à¼¸ºÎ£¿ÓÖÄÜ·ñÔÚÎ´À´ÏÔ´æ¼ÓÁ¿µÇ³¡µÄ¡°RTX 5080 SUPER¡±¾ºÕùÑ¹Á¦ÏÂÕ¾ÎÈ×ÔÉí¶¨Î»£¬Ëüµ±ÏÂµÄ¼ÛÎ»ÊÇ·ñÖµµÃÓÐ´ËÀà¸ßÐÔÄÜÐèÇóµÄÈºÌåÑ¡¹ºÄØ£¿
½üÆÚÎÒÃÇÇ¡ºÃÍ¬Ê±ÊÖÎÕRTX 5090 D v2ÓëRTX 5080Á½¿îÏÔ¿¨£¬Í¬Ê±ÊÕµ½ÁËÒ»Ì×ºê³žÂÓ¶áÕßHeraÓ°·æDDR5 6000 C28 24GB*2ÄÚ´æÌ××°¡£´îÅäÒÑÓÐµÄX870Æ½Ì¨Óë9800X3D´¦ÀíÆ÷£¬°ÛÎ¬X570 PROÌìÆô¡¢ºê³žÂÓ¶áÕßGM9 PCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌµÈÓÎÏ·Æì½¢ÅäÖÃ£¬ÎÒÃÇ½«»áÔÚÊ®¿îÓÎÏ·µÄÊµ²âÖÐ´øÀ´´ð°¸¡£
²âÊÔÆ½Ì¨
²âÊÔÊ¹ÓÃµÄÆ½Ì¨²¿·ÖÅäÖÃÈçÏÂ£º
ÔÚºÜ³¤Ò»¶ÎÊ±¼äÄÚÎÒÃÇ¶¼Ê¹ÓÃÁËAMDÓÎÏ·Æì½¢´¦ÀíÆ÷ÈñÁú7 9800X3D£¬´îÅäX870¡¢B850µÈÖ÷°åÆ½Ì¨½øÐÐÓÎÏ·²âÊÔ¡£½èÖúÐÂÒ»´ú3D V-Cache¼¼Êõ£¬X3DÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷²»½öÓµÓÐ¼«¸ßµÄ»º´æÐÔÄÜÓëÃÜ¶È£¬²¢ÇÒ½â¾öÁËÇ°´ú²úÆ·µÄÉ¢ÈÈÎÊÌâ£¬ÄÜ¹»½øÒ»²½ÌáÉýºËÐÄÆµÂÊ£¬³ä·Ö·¢»ÓÓÎÏ·ÐÔÄÜ¡£
ÏëÒª³ä·Ö·¢»Ó9800X3DµÄ³¬ÈºÓÎÏ·ÐÔÄÜ£¬Í¬ÑùÐèÒª¸ß¶Ë´æ´¢×°±¸Ö§³Ö¡£ÆäÖÐÍ¨¹ýEXPO´ïµ½6000MT/sÌðµãÆµÂÊµÄDDR5ÄÚ´æ²úÆ·£¬¾ÍÊÇ¶Ô´ó¶àÊýÍæ¼Ò¶øÑÔ×îÄÜÆ½ºâÐÔÄÜ¡¢ÎÈ¶¨ÐÔÓë¼ò±ã²Ù×÷µÄÑ¡Ôñ¡£
ºê³žÂÓ¶áÕßHeraÓ°·æÏµÁÐÄÚ´æÎÒÃÇ²¢²»Ä°Éú£¬×÷ÎªÐÂÍÆ³öµÄÆì½¢¶¨Î»²úÆ·£¬É¢ÈÈ×°¼×Ïà½ÏHermes±ùÈÐÏµÁÐÔÚÉè¼Æ·ç¸ñÉÏÓÐÏÔÖø²îÒì£¬½èÖú¾«ÃÜ¶ÍÑ¹¹¤ÒÕ£¬×°¼×ÔÚµ¥²àºñ¶ÈÎª2mmµÄÍ¬Ê±¾ß±¸¸ü¸ßÃÜ¶ÈÓë¸üÇ¿µ¼ÈÈÐ§¹û¡£
´ËÇ°ÎÒÃÇÒÑ¾¶ÔÍ¬ÏµÁÐµÄ±ùêªÒøÅäÉ«ÓëOC LABÁªÃûµÄ½ðÉ«°æ±¾½øÐÐÁËÌåÑé£¬±¾´ÎÌåÑéµÄÔòÊÇÓµÓÐÉî³Á°µÉ«µ÷µÄÇ±Ó°ºÚÅäÉ«°æ¡£ÄÚ´æ²ÉÓÃ24GB*2Ì××°£¬¿ÉÍ¨¹ý¿ªÆôEXPO´ïµ½DDR5 6000 C28µÄÌðµãÆµÂÊÓëµÍÊ±Ðò±íÏÖ£¬¿°³ÆAMD¸ß¶ËÓÎÏ·Æ½Ì¨¾ø¼Ñ´îµµ¡£
Ó²ÅÌ·½Ãæ£¬ÎÒÃÇÒ²Ê¹ÓÃ´ËÇ°½øÐÐ¹ýÆÀ²âÌåÑéµÄPCIe 5.0Ê±´úË«Æì½¢£¬ÓÐ»ºÉè¼ÆµÄ°ÛÎ¬X570 PROÌìÆô2TBÓëÎÞ»ºÉè¼ÆµÄºê³žÂÓ¶áÕßGM9 4TB¡£´îÔØÐÂÒ»´úÖ÷¿ØÓë¸ßÆ·ÖÊNAND¿ÅÁ££¬¼æ¾ß³¬Ç¿¶ÁÐ´ÐÔÄÜÓë³¬´óÈÝÁ¿µÄËüÃÇÍ¬ÑùÊÇÆì½¢PCÓÃ»§±Ø±¸µÄ³öÉ«×°±¸¡£
½ÓÏÂÀ´¾ÍÈÃÎÒÃÇÉÏ»úµãÁÁ£¬¿ªÆô±¾´ÎË«Æì½¢ÏÔ¿¨Ê®¿îÓÎÏ·Êµ»úÐÔÄÜµÄºáÆÀ»·½Ú¡£
ÓÎÏ·ºáÆÀ
ÔÚÆ½Ì¨ÉèÖÃÉÏ£¬ÎÒÃÇÊ¹ÓÃÏàÍ¬µÄ²âÊÔÆ½Ì¨£¬²¢Ê¹ÓÃ4K160HzÏÔÊ¾Æ÷£¬ÔÚ½ö¸ü»»ÏÔ¿¨Í¬Ê±±£³ÖÏÔ¿¨µÄÄ¬Æµ×´Ì¬¡£Ö÷°åBIOSÄÚ¿ªÆô´¦ÀíÆ÷PBO£¬ÄÚ´æÊ¹ÓÃÔ¤ÉèµÄEXPO TweakedµµÎ»¡£
¶øÔÚÓÎÏ·ÄÚÉèÖÃ·½Ãæ£¬ËùÓÐÓÎÏ·¾ùÒÔ±ê×¼16:9±ÈÀý4K·Ö±æÂÊÔËÐÐ£¬»Ãæ¾ùÉèÎªÔ¤ÉèµÄ×î¸ßµµÎ»£¬ÈçÓÐ¹â×·¼¼ÊõÒ²¿ªÆô²¢ÉèÎª×î¸ßµµÎ»£¬Ö§³ÖDLSSµÄÓÎÏ·¿ªÆôÖÁ¡°ÖÊÁ¿¡±µµÎ»£¬Ö§³ÖÖ¡Éú³É¼¼ÊõµÄ¿ªÆôÖÁ¿ÉÊ¹ÓÃµÄ×î¸ßµµÎ»Èç4x(²¿·ÖÓÎÏ·Îª2x)£¬Ö§³ÖReflex¼¼ÊõµÄÍ¬ÑùÉèÖÃÎª¡°¿ªÆô¡±£¬Í¬Ê±²»Ê¹ÓÃÓÎÏ·ÄÚµÄÆäËü¶¯Ì¬·Ö±æÂÊ¼¼Êõ¡£
²âÊÔÊ¹ÓÃNVIDIA FrameViewÈí¼þ¼ÇÂ¼¹ý³ÌÖÐÓÎÏ·µÄÆ½¾ùÖ¡¡¢1% LowÖ¡¡¢Æ½¾ùÏµÍ³ÑÓ³ÙÒÔ¼°ÏÔ¿¨¹¦ºÄÐÅÏ¢£¬²¢»ã×ÜÎªÍ¼±í½øÐÐ³ÊÏÖ£¬Í¬Ê±Ò²´æÔÚ²¿·ÖÎÞ·¨¶ÁÈ¡µ½ÏµÍ³ÑÓ³ÙµÄÓÎÏ·¡£
×ÜÌå¶øÑÔ£¬³ýÁ½¿îÏÔ¿¨±¾Éí£¬ÒÔ¼°Êµ»úÓÎÏ·¹ý³Ìµ¼ÖÂµÄÉÙÁ¿²îÒìÍâ£¬ÎÒÃÇ¿ØÖÆÁËËùÓÐÓëÓ²¼þ¡¢»ÖÊÉèÖÃÏà¹ØµÄ±äÁ¿£¬ÒÔ×·Çó¸ü¾ß²Î¿¼¼ÛÖµµÄÐÔÄÜ¶Ô±È½á¹û£¬½ÓÏÂÀ´ÕýÊ½¿ªÊ¼Õ¹Ê¾¡£
¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·
µÚÒ»¿îÓÎÏ·ÊÇÎÒÃÇµÄÀÏÅóÓÑ£¬Ò²ÊÇ½ü¼¸´úRTXÏÔ¿¨±Ø²âµÄ¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·£¬¹Ø×¢DIYÓ²¼þÆÀ²âµÄ¶ÁÕßÏë±ØÒÑ¾ºÜÊìÏ¤ËüÔÚÆì½¢PCÆ½Ì¨ÉÏµÄÐÔÄÜ±íÏÖ£¬ÔÚÔ¤Éè×î¸ßµµÎ»»ÖÊ¡¢¿ªÆôDLSSÖÊÁ¿²¢¿ªÆô¶àÖ¡Éú³É4xµÄÇé¿öÏÂ£¬RTX 5090ÏµÁÐÄÜ¹»ÒÔ4K·Ö±æÂÊ200Ö¡ÉÏÏÂÔËÐÐ£¬ÎÒÃÇ²âµÃµÄ½á¹ûÒ²ÕýÊÇÈç´Ë¡£
¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·¿ÉÒÔËµÊÇÄ¿Ç°ÓÅ»¯½ÏºÃ£¬Í¬Ê±Ò²´æÔÚ½ÏÎªÏÔÖøÏÔ¿¨Æ¿¾±µÄÓÎÏ·£¬Òò´ËÎÒÃÇµÄ²âÊÔÄÜ¹»Ö±¹ÛÌåÏÖRTX 5090 D v2ÓëRTX 5080µÄÐÔÄÜ²îÒì¡£
¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·
°´ÕÕ¹ßÀý£¬µÚ¶þ¿îÓÎÏ·¾ÍÊÇÔÚÏÔ¿¨²âÊÔÖÐÑ¹Á¦±íÏÖÓëÈü²©Åó¿ËÆì¹ÄÏàµ±µÄ¹ú²ú3A¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·£¬Ôø¾Ã»ÓÐÌá¹©×îÐÂDLSS 4Ö§³ÖµÄËü¿ÉÒÔËµÊÇ¡°ÖÚÉúÆ½µÈ¡±£¬¶øÔÚ½ñÌì½èÖú¶àÖ¡Éú³É4x¼¼Êõ£¬ËüÍ¬ÑùÄÜÏÔÖøÀ¿ªÆì½¢Óë´ÎÆì½¢ÏÔ¿¨¼äµÄ²î¾à¡£
RTX 5080ÔÚ¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·ÖÐµÄÆ½¾ùÖ¡ËäÈ»Í¬ÑùÄÜ´ïµ½Á÷³©Ïß£¬µ«½ÏµÍµÄ1% LowÖ¡±íÏÖÓë½Ï¸ßµÄÆ½¾ùÏµÍ³ÑÓ³ÙÊ¹Æä´æÔÚÒ»Ð©Å¼·¢¿¨¶ÙºÍ²Ù×÷²»¸úÊÖµÄÇé¿ö£¬½¨ÒéRTX 5080ÓÃ»§¿ÉÒÔ×ÃÇé½µµÍ»ÖÊÉèÖÃ£¬»òÊ¹ÓÃÆ½ºâ¡¢ÐÔÄÜµµÎ»µÄDLSS¡£
¡¶¶ÔÂíµºÖ®»ê¡·
¡¶¶ÔÂíµºÖ®»ê¡·ÎÞÒÉÊÇÒ»¿îÐÔÄÜÑ¹Á¦Ïà¶Ô¸üµÍµÄ¶¯×÷ÓÎÏ·£¬±Ï¾¹ÆäÔçÔÚ2020Äê¾ÍÓÚÖ÷»úÆ½Ì¨Ê×·¢£¬ºóÐøÔÚPCÉÏÍÆ³öµÄµ¼¼ô°æÔòÖ§³Ö¸ü¶à×îÐÂµÄ»ÖÊ¼¼Êõ£¬Í¬ÑùÊ¹µÃ»Ãæ·ÕÎ§¸Ð´ïµ½ºÜ¸ßË®×¼¡£
RTX 5090 D v2ÓëRTX 5080ÔÚ¡¶¶ÔÂíµºÖ®»ê¡·ÖÐ±íÏÖµÄÐÔÄÜ²î¾à£¬Ïà½ÏÇ°Á½¿îÓÎÏ·ÏÔÖø½µµÍ£¬Í¬Ê±Ïà½üµÄ1% LowÖ¡ÓëÆ½¾ùÏµÍ³ÑÓ³Ù±íÏÖ£¬Ò²ÈÃËüÔÚÊµ»úÓÎÍæÖÐµÄÁ÷³©ÐÔÌå¸ÐÏà²îÎÞ¼¸£¬¶¼ÄÜ¹»Âú×ã4K¸ßÖ¡³©ÍæµÄ±ê×¼¡£
¡¶ÐÄÁéÉ±ÊÖ2¡·
Éú´æ¿Ö²ÀÀàÓÎÏ·¡¶ÐÄÁéÉ±ÊÖ2¡·ËäÈ»Ã»ÓÐÌ«¶à»ªÀöÌØÐ§£¬µ«Í¬ÑùÉÃ³¤ÓªÔìÕæÊµÇÒ·ÕÎ§¸Ð³ä×ãµÄ³¡¾°£¬Ê×·¢µÇÂ½È«Æ½Ì¨µÄËüÓÉÓÚÖ§³ÖÂ·¾¶×·×ÙµÈ½ø½×»ÖÊ¼¼Êõ£¬¶Ôµ±Ê±µÄÍæ¼ÒÓ²¼þÒ²²úÉúÁË²»Ð¡Ñ¹Á¦¡£
²»¹ý¶ÔRTX 50ÏµÆì½¢ÏÔ¿¨ÓÃ»§¶øÑÔ£¬ËüÏÔÈ»²»Ì«ÄÜ±»³ÆÎª¡°ÏÔ¿¨É±ÊÖ¡±£¬½èÖúDLSS 4Óë¶àÖ¡Éú³É¼¼Êõ£¬RTX 5090 D v2ÓëRTX 5080¶¼ÄÜÒÔ4K¸ßÖ¡³©Íæ£¬RTX 5080ÔÚÊµ²âÖÐµÄÆ½¾ùÏµÍ³ÑÓ³Ù±íÏÖ¸ßÒ»Ð©£¬²»¹ý¶ÔÕâÒ»ÓÎÏ·ÀàÐÍ¶øÑÔÓ°Ïì²»´ó¡£
¡¶´Ì¿ÍÐÅÌõ£ºÓ°¡·
×÷ÎªÓý±Ì´Ì¿ÍÐÅÌõÏµÁÐÐÂ×÷£¬¡¶´Ì¿ÍÐÅÌõ£ºÓ°¡·¿ÉÄÜÊÇÎÒÃÇ±¾´ÎÆÀ²âÓöµ½µÄÏÔ¿¨Ñ¹Á¦×î´óµÄÓÎÏ·£¬ËüÖ§³Ö×îÐÂµÄ¹âÏß×·×ÙµÈ»ÖÊ¹¦ÄÜ£¬Í¬Ê±Ò²¿É¿ªÆôDLSS£¬µ«ÔÚÖ¡Éú³ÉµÄÑ¡ÏîÉÏÖ»Ìá¹©ÁËÄ£ºýµÄ¡°¿ª¹Ø¡±£¬Ã»ÓÐ¾ßÌå¸ø³öÔËÐÐÔÚºÎÖÖÄ£Ê½¡£
ÐÔÄÜÊµ²âÖÐ£¬¼´Ê¹Ç¿Èç±¾´úÆì½¢RTX 5090 D v2Ò²½öÄÜÔÚ4K·Ö±æÂÊÒÔÆ½¾ù120Ö¡ÔËÐÐ£¬ÁîÈË»³ÒÉËüÊÇ·ñ½öÖ§³Ö2xÖ¡Éú³É¡£ÒÔÏàÍ¬ÉèÖÃÔËÐÐµÄRTX 5080¾Í½öÄÜÌá¹©²»µ½100µÄÆ½¾ùÖ¡ÁË¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ¸´ÔÓ³¡¾°´øÀ´µÄÅ¼·¢¿¨¶ÙÏÖÏó£¬ÉõÖÁÊ¹RTX 5090 D v2µÄ1% LowÖ¡±íÏÖ±»RTX 5080¡°µ¹¹Ò¡±¡£
¡¶¼«ÏÞ¾ºËÙ£ºµØÆ½Ïß5¡·
ÔÚÎ¢ÈíÍÆ³öµÄÇáËÉÓä¿ìµÄÈü³µÓÎÏ·¡¶¼«ÏÞ¾ºËÙ£ºµØÆ½Ïß5¡·ÖÐ£¬Á½¿îÆì½¢ÏÔ¿¨¶¼´øÀ´ÁîÈËÂúÒâµÄ±íÏÖ¡£Í¬ÑùÉíÎªÀÏÓÎÏ·µÄËü£¬Ò²²»¶ÏÍ¨¹ý¸üÐÂÖ§³ÖÐÂ¼¼ÊõÎªÐÂÒ»´úÏÔ¿¨ÓÃ»§´øÀ´³öÉ«ÌåÑé¡£
RTX 5090 D v2ÔÚÓÎÏ·ÖÐÄÜ¹»´øÀ´½Ó½ü300Ö¡µÄ³¬Á÷³©ÌåÑé£¬RTX 5080Ëä²î¾àÏÔÖøµ«Ò²ÄÜ´ïµ½Æ½¾ù200Ö¡ÒÔÉÏ£¬Í¬Ê±¶þÕß¶¼ÓµÓÐÁ¼ºÃµÄ1% LowÖ¡ÓëµÍÑÓ³Ù±íÏÖ£¬³µÁ¾²Ù¿ØÌåÑéË¿»¬¸úÊÖ¡£
¡¶¹ÖÎïÁÔÈË£º»ÄÒ°¡·
ÀÏIP¹ÖÎïÁÔÈËÏµÁÐµÄÐÂ×÷¡¶»ÄÒ°¡·ÊôÓÚÄÇÀàËäÈ»Ö§³ÖÁË¹âÏß×·×ÙµÈÐÂ¼¼Êõ£¬µ«ÈÃÈËºÜÄÑ¿´³öËü»ÖÊµ½µ×ºÃÔÚÄÄµÄÀàÐÍ¡£Í¬Ê±ËüÔÚÊ×·¢Ê±Ò²Óöµ½ÁË¸÷ÖÖBugÓëÓÅ»¯ÎÊÌâ£¬À§ÈÅÐí¶àÍæ¼ÒÓÈÆäÊÇÀÏÓ²¼þÓÃ»§¡£
RTX 5090 D v2ÓëRTX 5080µÄÐÔÄÜ²î¾àÔÚ¡¶»ÄÒ°¡·ÖÐÓÖËõÐ¡ÁËÒ»Ð©£¬×ÜÌå¶øÑÔ¶þÕß¶¼ÄÜ´øÀ´²»´íµÄÁ÷³©ÐÔÌåÑé£¬²»¹ý¼´Ê¹ÔÚ¶àÖ¡Éú³É4xÄ£Ê½¼Ó³ÖÏÂ£¬Æì½¢ÏÔ¿¨Ò²Ö»ÄÜ¿°¿°³¬¹ý250Ö¡£¬1% LowÖ¡±íÏÖ¸üÊÇºÍ´ÎÆì½¢ÏÔ¿¨Ò»Æð¿¨ÔÚ90ÉÏÏÂ£¬ÓÎÏ·ÓÅ»¯±íÏÖÞÏÞÎ¡£
¡¶CS2¡·
¶µ¶µ×ª×ª£¬ÖÕÓÚÂÖµ½ÁË´«Í³FPSÓÎÏ·µÄ»ØºÏ¡£ÓÃRTX 5090 D v2»òÊÇRTX 5080ÕâÀàÆì½¢ÏÔ¿¨Íæ4K·Ö±æÂÊCS2ÊÇÒ»ÖÖÔõÑùµÄÌåÑé£¿ÏàÐÅ²»»áÓÐÌ«¶àÈËÕâÃ´¸É£¬µ«ÎÒÃÇ»¹ÊÇ²âÁË¡£
ÎÒÃÇÒ»ÈçÍù³£Ê¹ÓÃ¿É¸´ÏÖµÄdust2_benchmark£¬Òò´Ë¿ØÖÆ±äÁ¿µÄ³Ì¶È±ÈÆäËü²âÊÔÀ´µÄ¸ü¸ß¡£RTX 5090 D v2ÄÜ¹»ÊµÏÖ½Ó½üÆ½¾ù400Ö¡µÄ³¬Á÷³©ÌåÑé£¬ÏàÐÅÈç¹û»»³É1080P·Ö±æÂÊ£¬¾Í¸ÃÂÖµ½9800X3D´¦ÀíÆ÷Æ¿¾±ÁË;RTX 5080Æ½¾ù´ïµ½270Ö¡ÒÔÉÏ£¬ÓëRTX 5090 D v2²îÒìÏÔÖø£¬µ«Ò²ÓµÓÐÌå¸ÐÄÑÒÔ·Ö±æµÄÁ÷³©ÐÔ±íÏÖ¡£
¡¶Õ½µØ2042¡·
¾µäFPSÕ½µØÏµÁÐÐÂ×÷¡¶Õ½µØ6¡·¼´½«ÍÆ³ö£¬µ«ÊÇÇ°¶ÎÊ±¼ä²âÊÔ·þ½ö½ö¶ÌÔÝ¿ª·Å£¬Òò´ËÎÒÃÇ»Øµ½¡¶Õ½µØ2042¡·½øÐÐ²âÊÔ¡£
ÔÚÁò»ÇµºµØÍ¼µÄÊµ»ú¶àÈË¶ÔÕ½ÖÐ£¬RTX 5090 D v2ÓëRTX 5080µÄÐÔÄÜ²îÒìºÜÐ¡¡£±Ï¾¹ÕâÊÇÒ»¿îÀ´×Ô2021ÄêµÄÀÏÓÎÏ·£¬½öÖ§³Ö²¿·Ö¹âÏß×·×Ù¼¼Êõ£¬ÓÎÏ·ÄÚDLSSµÄ°æ±¾Ò²Ïà¶ÔµÍ£¬Æì½¢Óë´ÎÆì½¢ÏÔ¿¨ÔÚ4K·Ö±æÂÊ»ÃæÈ«×î¸ßµÄÌõ¼þÏÂ¶¼ÄÜÌá¹©Ïà¶ÔÁ÷³©µÄ±íÏÖ¡£
¡¶°¬¶ûµÇ·¨»·£ººÚÒ¹¾ýÁÙ¡·
×îºóÔÙ´øÀ´Ò»¿îÆæÝâÓÎÏ·¡¶°¬¶ûµÇ·¨»·£ººÚÒ¹¾ýÁÙ¡·£¬ÖÚËùÖÜÖª¡¶°¬¶ûµÇ·¨»·¡·ÔÚ²»°²×°modÐÞ¸ÄÓÎÏ·µÄÇé¿öÏÂÊÇËø60Ö¡µÄ£¬ÕâÒ»ÌØµãÍ¬ÑùÑÓÐøµ½ÑÜÉú×÷Æ·¡¶ºÚÒ¹¾ýÁÙ¡·ÖÐ¡£µ«ÓÐÒâË¼µÄÊÇRTX 50Ïµ´øÀ´ÁËSmooth MotionÕâÒ»¡°Çý¶¯¼¶ÄÚ²åÖ¡¡±¼¼Êõ£¬¾ÝÎÅÄÜ¹»Ê¹¡¶ºÚÒ¹¾ýÁÙ¡·µÄÖ¡Êý±íÏÖ·±¶£¬Òò´ËÎÒÃÇ½øÐÐÁËÊµ²â¡£
¿ÉÒÔ¿´µ½£¬Smooth Motion´øÀ´µÄÖ¡Êý·±¶Ð§¹ûÈ·Êµ´æÔÚ£¬ÇÒÄÜ±»FrameViewÈí¼þ¼ÇÂ¼£¬µ«ËøÖ¡µÄÐ§¹ûÒ²ÊÇÊµÊµÔÚÔÚµÄ£¬RTX 5090 D v2ÓëRTX 5080¶¼±»ÀÎÀÎËøÔÚ120Ö¡¡£¸üÆæÝâµÄÊÇ£¬¼´Ê¹ÏÔ¿¨ÔÚÓÎÏ·ÖÐ¼¸ºõ¡°Ã»Ê¹ÉÏÁ¦¡±£¬ÓÎÏ·µÄ1% LowÖ¡±íÏÖÒ²ÄÑÒÔÁîÈËÂúÒâ£¬Êµ¼ÊÓÎÏ·ÖÐµÄ»Ãæ¹Û¸ÐÓë²Ù×÷Ìå¸ÐÒ²ÄÑ³ÆÁ÷³©¡£
Ê®¿îÓÎÏ·µÄÊµ²â½áÊø£¬ÏàÐÅ¶ÁÕßÃÇÒ²¶ÔRTX 5090 D v2ÓëRTX 5080Á½¿îÏÔ¿¨µÄÊµ»úÓÎÏ·ÐÔÄÜ±íÏÖÓÐÁË¸ü·á¸»µÄÈÏÊ¶£¬²»¹ýÎªÁËÈÃ²âÊÔ½á¹û¸ü¼ÓÒ»Ä¿ÁËÈ»£¬±ÊÕßÒ²½«ÒÔÉÏËùÓÐÓÎÏ·²âÊÔµÄÆ½¾ùÖ¡Óë1% LowÖ¡±íÏÖ»ã×ÜÎªÒ»ÕÅÖù×´Í¼³ÊÏÖ¡£
Öù×´Í¼ÖÐµÄÊý¾ÝÒÔ±ÈÖµ³ÊÏÖ£¬Ò²¾ÍÊÇ½«RTX 5090 D v2ÔÚ¸÷¿îÓÎÏ·ÖÐµÄÆ½¾ùÖ¡±íÏÖÉèÎª1£¬RTX 5090 D v2µÄ1% LowÖ¡¡¢RTX 5080µÄÆ½¾ùÖ¡Óë1% LowÖ¡·Ö±ðÊÇËüµÄ°Ù·ÖÖ®¶àÉÙ¡£
½«Í¼±íÖÐµÄÆ½¾ùÖ¡Êý¾ÝÂÞÁÐ¼ÆËã£¬ÎÒÃÇÒ²¿ÉÒÔµÃ³öRTX 5090 D v2Ïà±ÈRTX 5080µÄÆ½¾ùÐÔÄÜÌáÉý¡£È¥µô¡¶ºÚÒ¹¾ýÁÙ¡·µÄ¼«¶Ë°¸Àý£¬RTX 5090 D v2ÔÚÊ£Óà¾Å¿îÓÎÏ·ÖÐÏà±ÈRTX 5080ÄÜ¹»´øÀ´Æ½¾ù37.5%µÄÐÔÄÜÌáÉý¡£
²Î¿¼ÎÒÃÇ´ËÇ°¶ÔRTX 5090ÏµÁÐµÄÆÀ²â½á¹û£¬Õâ¸ö½áÂÛÒ²¿ÉÒÔ×÷Îª±¾´úÆì½¢ÕûÌåÏà¶ÔÓÚ´ÎÆì½¢µÄÊµ¼ÊÐÔÄÜ±íÏÖ²Î¿¼¡£¿¼ÂÇµ½RTX 5090ÏµÁÐÏà±ÈRTX 5080ÓµÓÐ½üºõ·±¶µÄºËÐÄ¹æÄ££¬TDP¸üÊÇ´Ó360WÌáÉýµ½575W£¬Êµ¼ÊÌåÑéµÄÌáÉýÊÇ²»ÊÇÃ»ÓÐÏëÏóÖÐÄÇÃ´´ó£¿
Í¬Ê±£¬Ê®¿îÓÎÏ·²âÊÔÖÐÏÔ¿¨µÄÆ½¾ù¹¦ºÄÊý¾Ý£¬ÎÒÃÇÒ²»ã×ÜÔÚÖù×´Í¼ÖÐ³ÊÏÖ¡£
¿ÉÒÔ¿´µ½£¬ËäÈ»Á½¿îÏÔ¿¨µÄÓÎÏ·¹¦ºÄ¶¼²»»á¶¥×ÅTDPÔËÐÐ£¬µ«RTX 5090 D v2Ïà±ÈRTX 5080ÈÔÈ»ÓÐÆ½¾ù46.5%µÄ¹¦ºÄÌáÉý£¬Õâ¸öÊý¾ÝÒ²°üº¬ÁËÏÔ¿¨Ã»³öÈ«Á¦µÄ¡¶ºÚÒ¹¾ýÁÙ¡·±íÏÖ£¬Èç¹ûÅÅ³ýÕâÒ»ÌØÊâ°¸Àý£¬²î¾àÔò»áÀ©´óµ½Ô¼48.5%¡£
ÓÎÏ·²âÊÔÐ¡½á
×ÜÌå¶øÑÔ£¬RTX 5090 D v2×÷ÎªÖ÷´òÓÎÏ·Ó¦ÓÃµÄÆì½¢ÏÔ¿¨£¬Óë´ÎÆì½¢RTX 5080µÄÐÔÄÜ²îÒìËÆºõÃ»ÓÐÖ½Ãæ¹æ¸ñÓëÅÜ·ÖÖÐÄÇÃ´´ó¡£ÔÚÊµ»úÓÎÏ·ÖÐËüËäÈ»ÄÜ¹»Ìá¹©³¬¹ý35%µÄÆ½¾ùÖ¡ÌáÉý(ÔÚ²¿·ÖÓÎÏ·ÓÈÆäÊÇ3A´ó×÷ÖÐÎÞÒÉ¸ü´ó£¬ÉõÖÁ³¬¹ý70%)£¬µ«ÕûÌåÒ²ÐèÒª¸¶³ö45%ÒÔÉÏµÄ¹¦ºÄÌáÉý£¬¼ÓÖ®ÊÛ¼Û·½ÃæµÄ¾Þ´ó²îÒì£¬¿ÉÒÔËµµ¥´¿´ÓÓÎÏ·ÐèÇó¿¼ÂÇ²¢²»ÊÇÐÔ¼Û±ÈÉõÖÁÄÜÐ§±È×î¼ÑµÄÑ¡Ôñ¡£
±¾´ÎÊ®¿îÓÎÏ·²âÊÔÒ²Ó¡Ö¤ÁË±ÊÕß´ËÇ°µÄ¹Ûµã£¬RTX 5090 D v2ÉÏÊÐºóµÄ¡°ÓöÀä¡±£¬±íÃ÷Æä¸üÐèÒª½áºÏÊÐ³¡Óë½ÓÏÂÀ´RTX 50ÏµSUPERÐÂÆ·µÈÒòËØ½øÐÐµ÷¼Û£¬ÒÔÆÚ³ÉÎªÕæÕýÊÊºÏÍæ¼ÒµÄÐÔÄÜÆì½¢¡£²»¹ý´ÓÐÔÄÜÊµ²âµÄ½á¹ûÀ´¿´£¬¿ÉÄÜ¶ÔÖÕ¶ËÊÛ¼ÛµÄÔ¤ÆÚÐèÒªÔÙÏÂµ÷Ò»Ð©£¬´ïµ½13000Ôª×óÓÒ¡£
´æ´¢²âÊÔ
ÔÚÁ½ÕÅÏÔ¿¨¡¢Ê®¿îÓÎÏ·µÄÁ¬Ðø²âÊÔÖÐ£¬ÎÒÃÇÍ¬Ñù³ä·ÖÌåÑéÁËºê³žÂÓ¶áÕßHeraÓ°·æÄÚ´æÌ××°Óë°ÛÎ¬X570 PRO¡¢ºê³žÂÓ¶áÕßGM9Á½¿éPCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ¡£
ÔÚÄÚ´æ·½Ãæ£¬²ÉÓÃº£Á¦Ê¿Ô³§3GB M-Die¿ÅÁ£µÄHeraÓ°·æÄÚ´æ24GB*2Ì××°£¬±ÊÕßÈÏÎªÓµÓÐÈ¡´úÖ÷Á÷Íæ¼Ò16GB*2Ì××°µÄÇ±Á¦£¬ÄÜ¹»ÍÆ¶¯Íæ¼ÒÆ½¾ùÄÚ´æÈÝÁ¿µÄ½øÒ»²½Ôö³¤¡£Ê¹ÓÃAIDA64ÄÚ´æÓë»º´æ²âÊÔ£¬ÒÔ¼°TestMem5½øÐÐÑ¹Á¦²âÊÔ£¬HeraÓ°·æÄÚ´æÓµÓÐ³öÉ«µÄÐÔÄÜÓëÎÈ¶¨ÐÔ±íÏÖ¡£
¶øÔÚ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ·½Ãæ£¬°ÛÎ¬X570 PROÌìÆôÓëºê³žÂÓ¶áÕßGM9·Ö±ð´ú±íPCIe 5.0Ê±´úÓÐ»ºÓëÎÞ»º·½°¸µÄµÚÒ»ÌÝ¶ÓË®Æ½£¬Êµ²â¶¼ÄÜ´ïµ½±ê³ÆµÄÂúÑªÐÔÄÜ¡£
°ÛÎ¬X570 PROÌìÆô CrystalDiskMark²âÊÔ½á¹û
ºê³žÂÓ¶áÕßGM9 CrystalDiskMark²âÊÔ½á¹û
ÆÀ²â×Ü½á
ÔÚRTX 5090 D v2ÓëRTX 5080Á½¿éÏÔ¿¨µÄÊ®¿îÓÎÏ·ÐÔÄÜÊµ²âºáÆÀÖÐ£¬ÎÒÃÇ¶Ô¡°ÀíÂÛÅÜ·Ö¡±Óë¡°Êµ»úÓÎÏ·¡±µÄ²îÒìÓÐÁËÒ»¸ö±È½ÏÇåÎúµÄÈÏÖª¡£¶øÈ«ÇòÍæ¼ÒµÄÓÎÏ·Æ½Ì¨¡¢ÖÜ±ßÓ²¼þ¡¢ÓÎÍæ»·¾³µÈ²îÒì»¯ÒòËØÖ»»á²úÉú¸ü¶àµÄ±äÁ¿£¬¶ÔÃ¿¸öÈË¶øÑÔ¸üÖØÒªµÄÊÇÑ¡Ôñ×îÊÊºÏ×Ô¼ºµÄÓ²¼þ£¬Í¬Ê±È·±£×Ô¼ºµÄÆ½Ì¨±íÏÖÆ½ºâ£¬±ÜÃâ¼«¶ËµÄÓ²¼þÆ¿¾±£¬Îª¶àÊýÓ²¼þÌá¹©³ä·ÖµÄ·¢»Ó¿Õ¼ä¡£
9ÔÂ·ÝµÄ¿ªÑ§¼¾¼´½«µ½À´£¬ÏàÐÅÒ»Ð©¿ªÑ§ÓëÉýÑ§ÈºÌåÒ²ÕýÔÚÃæÁÙÑ¡¹ºPCÓ²¼þµÄ·³ÄÕ¡£Èç¹ûÄãÓÐ´ËÀà¸ßÐÔÄÜµÄÓÎÏ·»òÊÇ×¨ÒµÐèÇó£¬Ò²ÐíÕâÆªÆì½¢ÏÔ¿¨ÐÔÄÜºáÆÀ»á°ïµ½Äã¡£¶øÈç¹ûÄã¶Ô×Ô¼ºµÄPCÓÐÒ»Ð©ÈÕ³£Ê¹ÓÃÖÐµÄÁ÷³©ÐÔ¡¢ÈÝÁ¿·³ÄÕ£¬Ò²ÐíÑ¡¹ºÒ»Ì×ÓÅÖÊ´æ´¢Ó²¼þ»áÊÇºÃµÄ¿ªÊ¼¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â