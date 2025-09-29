红白色系二次元主题 iGame 柒小希首发纪念版硬件套装正式开售

【天极网DIY硬件频道】国创新生代高端硬件品牌 iGame 推出的全新 IP 虚拟代言人――柒小希(Senna)正式突破次元壁垒，携首套限量纪念版硬件套装降临现实世界。柒小希首发纪念版，包含显卡、主板与机箱三大核心组件，以统一的红白主题设计实现视觉与体验的高度一致，为硬件玩家带来“打破次元壁”的潮流感受。

这位18岁的金牛座少女以琥珀黄瞳孔、双丸子头发型和汉元素机甲风服饰为标志，象征活力、希望与玩家对自由生活的憧憬。她与宇宙守护者“伏尔塔纳”缔结契约，肩负搜集宇宙碎片、守护次元平衡的使命。此次推出的柒小希硬件套装，不仅是iGame对Z世代二次元文化的深度回应，更是硬件设计与IP叙事融合的里程碑之作。

柒小希的次元作战指挥中心震撼登场!iGame C25A柒小希首发纪念版机箱突破传统海景房设计框架，以热弯一体成型工艺打造90°垂直瀑布曲面玻璃，构筑全域沉浸式赛博驾驶舱。舱内硬件如同机甲核心操作界面般270°无死角完美展现，曲面玻璃采用高精度UV喷绘呈现柒小希立绘。银白战甲涂装与红黑主题色交织，创新横流风机融入机箱架构，通过康达效应形成旋涡散热系统。支持ATX主板与420mm长显卡，配备快拆架构与磁吸防尘网，开机瞬间同步觉醒，将"我游自在"的次元信仰燃至沸点!

当硬核科技与次元幻想激情碰撞，基于iGame GeForce RTX 5070 Advanced OC打造的柒小希首发纪念版高端显卡装备，重新定义玩家的电竞体验!将灵动能量注入强悍硬件。显卡采用红银战甲涂装，以柒小希标志性配色打造凌厉线条与萌动元素的视觉碰撞，金属背板采用角色主题丝印工艺背板角色及元素丝印是专属玩家的信仰图腾，磨砂白透外甲下若隐若现散热内构。搭载12GB GDDR7显存，"风镰"扇叶与引力之环RGB灯环同步角色主题色彩，可通过自在星球软件实现光效联动，点燃玩家的电竞之心。

与柒小希一同破界而来的iGame X870主板，集万千幻想与电竞硬件于一身。采用AMD X870芯片组，延用柒小希红白主题配色，在PCB与散热装甲上融入丰富的小希IP图案元素。供电散热片特别设计柒小希立绘铭板，采用阳刻工艺呈现柒小希形象，让萌动能量与硬件科技完美结合。配备14+2+1相80A DrMOS供电系统，支持PCIe 5.0显卡插槽与Wi-Fi 7无线网络，USB4接口提供40Gbps传输带宽。定制版柒小希BIOS界面集成超频调控与灯效同步功能，真正突破次元限制，让柒小希陪伴玩家每一个游戏时刻。

iGame柒小希首发纪念版硬件套装将限量200套，并附赠首发纪念礼盒，目前已于9月27日正式发售。本次硬件套装的发售体现了iGame对于二次元文化融合领域的深度探索。纪念硬件套装通过iGame自在星球软件还能系统实现灯效同步与柒小希桌宠互动功能，展现了软硬件与IP内容的有机整合。iGame后续将推出不限量销售的标准版黑白双色机箱，形成限量收藏与大众市场的双轨策略，广大DIY玩家也可自主定制外观设计风格，让硬件与文化的交融之路越走越远。