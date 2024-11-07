释放SUPER之力！七彩虹iGame开启RTX 40 SUPER系列显卡双11大促

【天极网DIY硬件频道】2024年进入最后两个月，以双11起头的年终购物盛宴也拉开帷幕。此时在PC硬件领域也恰逢一大批重要升级，相信硬核玩家们已经摩拳擦掌，开始置办更新自己的电竞装备。

NVIDIA推出GeForce RTX 40系显卡已近2年，它们的性能表现和在玩家群体中的口碑依旧不减。近期，作为NVIDIA重要AIC合作伙伴与国内一线硬件品牌的七彩虹，及其高端电竞子品牌iGame，就为游戏爱好者与专业内容创作者带来了前所未有的高端显卡优惠，其中于2024年新近推出的SUPER系列首当其冲。

无论是追求多人电竞中的流畅体验，还是3A大作中的极致沉浸感，或是需要强大的图形处理、通用计算乃至AI能力来进行生产创作，相信它们的“超能力”都能满足你的需求。

RTX 4070 SUPER

NVIDIA于2024年初发布的三款SUPER显卡都是继续补充RTX 40系产品线，以更好的性能定位贴合玩家实际需求的产品，而RTX 4070 SUPER就是其中相比“非SUPER版本”拥有最大提升的那个。

RTX 4070 SUPER依旧采用AD104核心，但核心规格提升幅度达20%以上，显存规格与TGP功耗则保持不变。各项理论性能跑分相比RTX 4070均带来约20%提升，对比RTX 4070 Ti的性能差距进入5%以内，堪称一款加量不加价的高性价比产品，能够在2K分辨率下带来比拟前代RTX 3090 Ti的超高性能。

而在七彩虹iGame推出的RTX 4070 SUPER系列显卡中，笔者认为比较值得推荐的是其中的Ultra与Vulcan。

iGame Ultra系列以其独树一帜的波普艺术风格，深受Z时代年轻群体的青睐。通体浅色系配色时期更适合浅色系“海景房”装机风格，大胆的色彩和漫画元素应用让它更符合年轻玩家审美。

散热设计方面，iGame RTX 4070 SUPER Ultra W OC采用回流焊工艺4*6mm热管搭配高密度鳍片，并选用90mm 9翼环形风扇。豪华散热配置确保超群的性能释放，让本就拥有绝佳能效比的RTX 40系显卡能够更加轻松应对各类游戏与创作负载。

iGame Vulcan则是高端“双神”系列中的火神，采用了系列经典的金属外骨骼设计元素，凸显旗舰质感与性能猛兽实力。自带iGame智屏提供多种性能数据显示，并借助磁吸触点实现分离与拓展，为玩家带来更多赛博桌搭方案与DIY乐趣。

散热设计上，iGame RTX 4070 SUPER Vulcan OC毫无疑问拥有旗舰级堆料，全金属背板、压铸中框带来扎实而坚固的稳定性，同样采用回流焊工艺结合的高密度导流型鳍片，与4*6mm+2*8mm豪华热管配置、100mm聚风镰环风扇的组合，加之直触显卡核心的真空冰片散热底座，带来风冷显卡中旗舰级的散热表现，实测单烤温度不超过60℃!

来自iGame RTX 4070 SUPER系列的两款显卡，目前都已在七彩虹京东自营旗舰店开启双11大促，可享超值满减活动，其中原价5599元的iGame RTX 4070 SUPER Ultra W OC券后到手价低至5099元，原价6399元的iGame RTX 4070 SUPER Vulcan OC券后到手价为5999元。

iGame RTX 4070 SUPER Ultra W OC选购链接：

https://item.jd.com/100086908706.html

iGame RTX 4070 SUPER Vulcan OC选购链接：

https://item.jd.com/100086908722.html

RTX 4070 Ti SUPER

RTX 4070 Ti SUPER是一款不同寻常的显卡，在系列中首次将Ti 与SUPER的后缀叠加，采用与RTX 4080类似AD103核心的同时，也将显存升级至16GB GDDR6X 256bit规格，这无疑使它拥有更强大的4K分辨率游戏性能与更多AI应用能力。

如果你想要以更优惠的价格体验到高位宽16GB大显存带来的强劲实力，那么七彩虹战斧 GeForce RTX 4070 Ti SUPER 豪华版就是你必看的选择。

战斧虽然是七彩虹显卡系列中入门定位的产品，但在外观设计、散热性能方面的硬件实力同样不容小觑。它拥有通体深色系、兼具金属质感与深红色钻石切割点缀的设计，显得低调且硬派，适合硬核生产力方向的装机风格。

散热方面，排布紧密的6*6mm热管与鳍片覆盖了显卡装甲全部区域，拥有足够的厚度与散热面积，并搭配回流焊工艺实现导热能力进一步提升，正面配备3个98mm环形9叶片散热风扇，以漩涡聚风能力进一步提升风压与进风量。实测在单烤30分钟测试中，RTX 4070 Ti SUPER战斧豪华版的核心温度与显存温度分别仅为64℃与60℃。

售价方面，七彩虹 战斧 GeForce RTX 4070 Ti SUPER 豪华版目前正在七彩虹京东自营旗舰店开启双十一优惠活动，同样可享满减+优惠券的双重优惠，京东标价6999元，到手价为6499元。

战斧 GeForce RTX 4070 Ti SUPER 豪华版选购链接：

https://item.jd.com/100086908676.html

RTX 4080 SUPER

在RTX 4080 SUPER登场之初，我们就注意到它采用的完整AD103核心，相比此前RTX 4080在计算单元规格方面的提升并不大，但它主要解决了RTX 4080定价太高的问题，在性能与RTX 4090(D)存在客观差距的条件下，RTX 4080 SUPER的MSRP价格下调了整整200美元，使其成为4K分辨率应用下更能在售价、性能之间达成平衡的选择。

来到SUPER系列的最后，我们依旧要推荐来自iGame Ultra系列的这款显卡产品，在维持波普艺术风格外观，视觉表现力出众的前提下，iGame RTX 4080 SUPER Ultra W OC增大散热装甲的整体尺寸至三槽厚，并以此带来更进一步的散热实力。

更大面积的鳍片，搭配5*6mm+2*8mm的回流焊工艺热管，让这块标称TGP功耗达到320W的高性能显卡能够将热量均匀引导分散，伴随着3个100mm 9翼环形风扇的强劲风压与大量空气进行热交换。实测在满载单烤测试中，iGame RTX 4080 SUPER Ultra W OC的核心温度与显存温度也分别仅为66.1℃与60.0℃，表现游刃有余。

价格方面，iGame RTX 4080 SUPER Ultra W OC在七彩虹京东自营旗舰店标价8899元，参与双十一大促满减优惠后到手价为8599元。对于这样一款能够以4K分辨率畅玩《黑神话：悟空》等高画质3A大作的高端显卡，你是否感到心动呢？

iGame RTX 4080 SUPER Ultra W OC选购链接：

https://item.jd.com/100086908656.html