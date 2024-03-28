iGame RTX 4070 SUPER显卡助力《龙之信条2》，带来全新体验！

【天极网DIY硬件频道】相信不少玩家应该都关注到年度大作《龙之信条2》就在几天前正式发布，这款由卡普空开发了十年的动作角色扮演类游戏续作一经披露便吸引了众多重度玩家的眼球，与前作相比，新作的自定义任务系统允许玩家根据自己的喜好和策略，创造出独一无二的冒险旅程。同时游戏中的画面表现也是一大亮点。卡普空以其精湛的技术，打造出了一个美轮美奂的幻想世界。然而，如此丰富的游戏内容和高品质的画面表现，自然也对硬件提出了更高的要求。一线显卡品牌七彩虹的iGame GeForce RTX 40系列显卡能够帮您轻松应对《龙之信条2》这样的大型游戏。

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《龙之信条2》沿袭了系列的游戏特色，拥有丰富多彩的动作系统，以及单人游玩也能体验到与他人一起冒险感觉的“追随者”系统。追随者是由AI控制而能够自主行动，一直共同行动的一名主要追随者，加上经过线上借用其他玩家的两名支援追随者构成。在游戏内追随者会提供许多帮助，从提供任务线索到发现隐藏的奖励，甚至于借用的追随者能够提供其他玩家已经完成的任务的经验给玩家。

作为游戏游玩体验中最重要的硬件，一张能够流畅运行大作的显卡必不可少。这次我们带来了一张iGame RTX 4070 SUPER Vulcan W OC作为本次游戏的主力显卡。这张国创新生代高端硬件品牌iGame的旗舰级显卡推出了在玩家呼声中极高的银白配色。作为Vulcan一脉相承的赛博设计语言，白火神在继承了原本的三角尖锐设计外，增添了一丝温柔，使得本身的氛围与黑色截然不同。

这张iGame RTX 4070 SUPER Vulcan W OC搭载了GDDR6X 12GB规格的显存及7168的CUDA数量，配合DLSS这一图形黑科技能够满足玩家对于游戏性能的极致追求，让我们一起看一看这张“白火神”在游戏中的表现吧!我们分别测试了1080P、2K、4K(最高画质及RTX ON)在三个不同分辨率状态下的表现，在未开启NVIDIA DLSS的状态下帧率表现为91/83/50 FPS，而开启了DLSS之后分辨率提升至93/89/58 FPS，能够帮助玩家更为流畅的感受龙之信条的宏大世界。

《龙之信条2》支持RTX光线追踪技术，如上图所示，在RTX OFF的状态下画面整体呈现较为昏暗，阴影所呈现的效果不尽人意。可当RTX开启之后肉眼可见的整体画面亮度提升了两个档次，极大地提升了游戏的视觉质量和沉浸感，整体的光照效果趋于真实，无论是地上的栅栏的阴影效果还是远处木屋的光照效果都要远远强于RTX OFF的状态。

RTX 40 SUPER“超能力”能够战胜各路光追大作，当然除了拥有强大的GPU性能之外，硬件本身也有非常强大的杀手锏，那便是LCD“智屏”，区别于上一代翻转屏，本次采用了磁吸触点，支持侧插以及竖插两种磁吸方式，不仅如此，智屏还可以搭配随卡赠送的底座，成为玩家桌面美学的一部分。搭配iGame Center，可以实现硬件监测，图片自定义等多种玩法。iGame RTX 4070 SUPER Vulcan W OC显卡不仅是玩家的强力生产力助手，更是他们追求极致游戏体验的得力伙伴。在这款显卡的助力下《龙之信条2》将带给我们更多令人难忘的冒险时刻，让每次游戏的启动，都成为一次全新的冒险和发现。