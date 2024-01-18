极客武装・玩创无限！iGame RTX 4070 SUPER系列显卡正式开售

【天极网DIY硬件频道】一线显卡品牌七彩虹旗下iGame家族最新硬件装备iGame GeForce RTX 4070 SUPER系列显卡正式开售!作为NVIDIA Ada Lovelace架构的升级产品，iGame RTX 4070 SUPER系列显卡CUDA核心相较RTX 4070增加了20%，拥有568 TOPS的AI算力，游戏性能超RTX 3090，是游戏玩家及内容创作者的超能力装备，带来极强的使用体验。作为游戏玩家不容错过的甜品级进阶装备及内容创作者AIGC性价比首选装备，iGame GeForce RTX 4070 SUPER系列显卡已于1月17日22:00在七彩虹官网商城、京东、天猫、抖音、快手等电商平台及全国授权零售经销渠道开售!

值得一提的是在七彩虹京东自营旗舰店下单并晒单将有机会赢取价值百元的京东E卡，本次特别设置了包括“普通晒单”及“AI绘图晒单”两条晒单通道，AI绘图晒单可通过晒单20字以上(评价文字需包含“玩转AI，创意出彩”八字)及附上装机照片及1张AI绘图作品，将有机会获取两百元的E卡!

七彩虹京东自营旗舰店：https://qchshop.jd.com

黑白超能力双旗舰iGame Vulcan

Vulcan系列自诞生之初便被玩家誉为“火神”，因其赛博朋克的锐利设计风格以及豪华的散热配置稳坐iGame家族的旗舰王座。而在RTX 40系列的生命周期当中除了有黑Vulcan，同时也推出了特别色系“圣洁白”，起初的圣洁白Vulcan仅在RTX 4080及RTX 4090的高端芯片组推出。而如今代表着超能力的SUPER系列来临，进阶级玩家也可以体验到白火神的魅力。

火神作为旗舰级产品，预备卓越的散热性能。iGame GeForce RTX 4070 SUPER Vulcan/Vulcan W OC 12GB双旗舰均采用三架100mm聚风镰环扇叶配合4*6mm+2*8mm豪华热管及大面积鳍片所组成超强的“旋涡”散热装置，能够满足用户的各类高负载需求，其真空冰片技术直触GPU热源，进一步提升散热效率，超强的散热能力足以应对全场景需求。

● 赛博艺术风格打造潮酷外观

● 旋涡散热装置驱逐热量

● 金属中框增加卡身强度

● 可拆卸磁吸式LCD智屏+智屏底座，玩转GIF

● 灯光替换组件展现光效

iGame GeForce RTX 4070 SUPER Vulcan W OC 12GB售价6199元

iGame GeForce RTX 4070 SUPER Vulcan OC 12GB售价5999元

“宇宙”超能力次旗舰iGame Advanced

Advanced作为iGame家族次旗舰装备，也继承了相当多老大哥Vulcan的散热优势。延续了“聚风镰环”风扇及4*8mm豪华热管+大面积鳍片，更是使用了与Vulcan相同的真空冰片技术，强大的散热效能轻松应对多场景的高负载状态。而在外观上延续了RTX 40 AD的设计风格，银+黑的色调以及点睛之笔“引力之环”大红圈设计让AD系列拥有着极高的辨识度。

● 设计灵感源自宇宙天体“黑洞”

● “聚风镰环”扇叶&真空冰片技术

● 可通过软件调节的引力之环RGB灯效

● 金属外甲

iGame GeForce RTX 4070 SUPER Advanced OC 12GB售价5499元。

“波普”超能力硬件iGame Ultra

上述的Vulcan及Advanced系列的产品设计对于新生代年轻用户而言或许过于成熟了一些，若你喜欢浅色系的高性价硬件，那么iGame GeForce RTX 4070 SUPER Ultra W OC 12GB绝对能够满足年轻玩家的审美及需求。iGame Ultra在四大系列中拥有极高的人气，凭借多色的“虹彩渐变”效果将波普艺术风格的精髓展现的淋漓尽致。它于大哥们一样拥有豪华的散热配置，3*90mm环型风扇+4*6mm热管及大面积鳍片组成波普散热器，游戏大作、内容创作、AI创意工作它都能够轻松应对!

● 白色系波普艺术风格散热外甲

● 虹彩渐变设计，不同角度展示不同颜色

● “波普”散热装置，无惧热量

● “漫画”RGB灯组

iGame GeForce RTX 4070 SUPER Ultra W OC 12GB售价，5199元。

多款iGame GeForce RTX 4070 SUPER显卡供玩家选择，它即是游戏玩家的进阶游戏装备，又是创作者的优秀生产力工具。在游戏与创作做到了完美平衡，同时具有极高的性价比，GDDR6X 12GB的显存规格以及7168的CUDA数量能够应对用户的各种游戏及创意需求。RTX 4070 SUPER系列新品已于1月17日22:00登录各大平台开售!