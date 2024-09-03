英特尔Arc显卡想畅玩《黑神话：悟空》 保姆级攻略送给大家

【天极网DIY硬件频道】8月20日，备受期待的国产3A大作《黑神话：悟空》正式发售，而且在不到4天的时间，销量便突破1000万套，可谓是非常火爆。当然，肯定还有不少人在观望，并且想知道自己的硬件设备到底能不能运行这个游戏，此前天极网通过游戏内的实测为大家带来了十多款桌面、笔记本以及掌机等设备的实际帧率表现，感兴趣的小伙伴可以来看看《重开81次，全网最详细的《黑神话：悟空》性能实测!》。

而今天，我则是要给大家分享一下英特尔Arc A系列显卡在《黑神话：悟空》这个游戏中的表现、推荐的设置以及实际的体验等等，为目前使用Arc显卡或者想要入手Arc显卡的消费者提供个参考。

测试平台如下：

为了避免CPU性能瓶颈影响帧率，我这里选择了目前市面上最强消费级桌面处理器之一的酷睿i9-14900KF，显卡部分我这里选择了Arc A750和Arc A770两款主流级别的产品，并且使用了截至目前最新一版的驱动。

在聊实际的表现前，我们先聊聊超分辨率，《黑神话：悟空》提供了四种超分选项，包含英伟达的DLSS、AMD的FSR、虚幻引擎自带的TSR以及英特尔的Xess，虽然技术细节存在不同，但都是通过降低渲染分辨率，然后再通过进行放大输出，从而降低负载游戏帧率，非常的好用。Arc显卡可以使用后面三种，我个人是不建议用英特尔自家的Xess的，原因很简单，它并不支持帧生成功能。

以Arc A750显卡为例，在2K+高画质+FSR 70/XeSS 70的设置下，均为40帧的水平，流畅度都比较差。

而当开启FSR中的帧生成功能时，其帧率立马就飙到了66，效果立竿见影。

还有个TSR，其实它的表现和FSR差不多，开启帧生成之后，都能达到60帧+。

两者在画面细节清晰度这块差距不大，但在水面处理上，我觉得FSR这边要更顺眼一些，所以个人建议Arc显卡用户使用FSR超分辨率设置。而关于由于帧生成导致的延迟的问题，只要我们保证在不开启帧生成情况下的原生帧率能够达到40帧+，就能有效去避免，至少我在体验时没有明显的感觉。

那么就是要用XeSS行不行呢？其实可以，但不建议。根据我的实测，2K分辨率下，高画质即便XeSS拉到25(最低)，依然突破不了60帧的及格线，而中画质在XeSS 50情况下，勉强上了60帧，即便是低画质，也需要开到XeSS 70，才能实现在基本不损失画面清晰度的情况下实现较为流畅的游玩。

1080P的话能好些，高画质XeSS 40就快及格了，中画质XeSS 70就有着不错的表现了，而低画质Xess 100就能很流畅的玩了。

所以用XeSS的话，选择高画质的话，则需要XeSS得值要调的非常低，也就代表着渲染分辨率很低，画面会很糊;

而选择中或者低画质的话，虽然XeSS可以调高一些流畅玩，但画面效果会差很多，静态就有这很明显的差距，动态的话会更加明显。

我这里主要是用Arc A750给大家做的演示，A770性能会强一些，但差距不大，这些设置基本通用。所以，对于用Arc A750/A770的用户来说，建议是使用FSR+帧生成功能。

接着我们聊聊这两款显卡该选择什么分辨率和画面设置能够流畅玩《黑神话：悟空》呢？我已经通过游戏内的实测为大家整理好了，一方面是保证平均帧率大于60，且最低帧率尽可能接近60，保证流畅度，另一方面则是尽可能有更好的画面质量，结果如下：

总的来看，这两款显卡的上限就是高画质(无全局光追)了，并且需要FSR+帧生成。根据我的测试来看，2K分辨率下，FSR 70是一个比较合适的档位，能够兼顾画面质量和帧率。以Arc A750为例，在2K高画质+FSR 100的情况下帧率是有些偏低的，而改为FSR 70之后，帧率有着明显的提升，可以超过60帧的及格线。

而且FSR 70对比FSR 100在画面质量上不会受到很明显的影响，而如果降低到FSR 50的话，则画面会出现比较明显的糊了，所以不是很建议。

而1080P分辨率的话，FSR 100就好了，高画质下两款显卡基本都能保证60+的平均帧率，毕竟在这个分辨率下FSR 70画面就会比较的糊了，头发和盔甲很明显，对游戏体验影响还是蛮大的。

当然，超高画质我同样有尝试，在2K超高画质下，需要FSR 25静态帧率才勉强上到60+，1080P的话FSR倒是可以高一些，但依旧会比较影响清晰度，无法做到画质和帧率的平衡，所以不建议选择超高画质游戏。

最后说几个结论：

1.Arc A系列显卡使用FSR，2K分辨率建议FSR 70以上，1080P最好用FSR 100，画质有保障

2.Arc A750/A770的上限基本就是2K高画质(无全局光追)

3.两款显卡的帧率差距不大，在10%以内

4.平均帧率是典型场景的表现，如瀑布、腾云驾雾等复杂场景，会出现一定的掉帧

5.帧生成在我所使用的画面设置中并没有明显延迟，大家可以通过调节FSR数值，保证不开帧生成的原始帧率大于40就OK

6.《黑神话：悟空》挺好玩的，内容很丰富，难度不算很简单，新手需要花一定时间适应和练习，我打到最后一回了

好了，以上就是这次给各位小众的Arc A系列显卡用户带来的攻略，希望能对各位起到一些帮助。