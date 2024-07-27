三星存储亮相ChinaJoy 2024 领略满BUFF科技战场

【天极网DIY硬件频道】7月中旬，万众瞩目的BiliBili World 2024刚刚落下帷幕，一年一度的中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy 2024)也接续而来。今年的ChinaJoy依旧于上海新国际博览中心举行，全球游戏与数字娱乐领域的目光再度聚焦于此。本届展会以“初心‘游’在，精彩无限”为主题，汇集来自全球31个国家和地区的600余家知名企业。25日，中国国际数字娱乐产业大会和中国游戏开发者大会先行举办，26日展会正式拉开帷幕，迎接八方展商和广大玩家群体。

刚刚在BW结束与众多粉丝们的互动，三星品牌存储又马不停蹄地赶到ChinaJoy 2024与大家再度见面。本届ChinaJoy，三星品存储以“满BUFF装备库”为主题设立展台(E7场馆S101展台)――倾力打造潮酷科技星耀战场，以星舰风格将存储最新科技与极致娱乐体验带给ChinaJoy的所有玩家，展台集星际探索与游戏狂欢于一体，与各位粉丝共享CJ时刻。

星舰启航 快乐就完事儿了!

此次三星存储展台以星舰风格为主线搭建，展台共分为两站，分别是“星际始发站”和“星际竞技场”，竞技场拥有“FUN无界”“Fast至上”“Furious拉满”三处高能游戏体验区，这也正是三星存储“Fast，Furious，Fun”的品牌基因的具象体现，等你来玩!

广大玩家们来到三星存储展台后可以在“星际始发站”――也就是“星星吧”冷饮区领取星舰护照完成三星品牌存储小红书置顶打卡，即有机会获得星舰礼品。

在“FUN无界”区域，三星为广大玩家带来了PS5 VR体验区，精彩的《地平线：山之呼唤》游戏沉浸感拉满，探索广袤而又震撼的领域，感受虚拟与现实交织的神奇体验!哦对了，PS5里也搭载了三星旗舰SSD 990 PRO散热片版哦!其散热片加持符合PS5对于扩展硬盘的要求，帮助玩家极速游戏、快速加载不卡顿!

大家还可以在“Fast至上”区域体验疾速赛车游戏，在三星990 PRO固态硬盘的加持下，玩家可以轻松享受流畅的游戏画面与精准的操控反馈，在ChinaJoy现场也能体验赛道之上飞驰的快感。

而在“Furious拉满”区域则为格斗游戏爱好者提供了大展拳脚的场所，三星移动固态硬盘T9为笔记本和PS5提供了高速扩容支持。三星在这里还准备了英雄榜，戴好拳击手套打出全力一击!冲击榜首的小伙伴还可以获得三星定制的精美礼品。大家可以在对战中获得拳拳到肉的竞技快感，肾上腺素飙升，一起来战!

除了上述种种游戏，我们在三星存储展台“星house加满能量”区参加活动即可获得惊喜礼品，包括折叠扇、折叠椅、帆布包、吨吨杯等多重好礼等你来赢!

存储产品齐聚展台 突出超强防护性能

正如此前的展会，三星存储在展台上也展示了旗下消费级产品矩阵的全品类产品，“满BUFF装备库”给现场的玩家带来零距离体验，覆盖SSD、移动固态盘硬盘、SD/MicroSD存储卡、闪存盘等等王牌产品。在展台中央，三星特别设立了一个“三防展示台”，将移动固态硬盘T7 Shield、PRO Plus存储卡等产品都丢进湿润沙土上、置于岩石上，展示产品出色的防护性能。

三星990 PRO自不必说，作为三星PCIe 4.0旗舰SSD，990 PRO不仅有标准版版本支持装机达人、笔记本用户扩容，正如前文提到的，其散热片版本同样支持诸如PS5、XBOX这样的主机产品，应用场景广泛。

三星990 PRO能够达到7450MB/s的顺序读取速度和6900MB/s的顺序写入速度，对比前代980 PRO在顺序读取速度方面提升6%，写入速度方面的提升则接近40%。990 PRO散热片版4TB版本的4K随机写速能够稳定达到1550K以上，读取速度甚至可以超过1600K IPOS。这在业内也是第一梯队。

三星移动固态硬盘T系列品类繁多，产品广受用户好评。如今T系列拥有T9、T5 EVO、T7 Touch、T7 Shield等多款型号，适配用户不同场景的移动数据存储传输需求。三星移动固态硬盘T9采用USB 3.2 Gen 2×2接口，可实现高达2000 MB/s的顺序读写速度。三星T7系列也是“人才济济”，T7 Shield硬盘外部采用橡胶材质，拥有3米抗跌落性能以及五年有限质保，很适合在户外使用。

值得一提的是，在iPhone 15 Pro系列支持4K ProRes视频外录之后，三星T9就广受手机视频创作者青睐。外接三星T9的iPhone 15 Pro不仅将获得更大的存储空间、更长的拍摄时间，还能将视频质量提升至4K 60fps ProRes。

三星Type-C USB 3.2 Gen1闪存盘极为适配目前的使用环境，Type-C接口使它不仅可以插电脑、插平板，甚至可以插手机、插掌机，出色的传输速度、小巧的体积使它成为随身携带数据的最佳选择，随取随用，方便快捷。

此外，三星存储卡也是市面上广受用户欢迎的产品。在视频拍摄设备普及、人人都是创作者的时代，存储卡的地位也随之上升。三星存储卡拥有多个系列，包括大家熟知的PRO Plus、PRO Endurance以及EVO Plus，而三星最新推出的PRO Ultimate系列更是刷新存储卡上限，读写速度分别能够达到200MB/s和130MB/s，兼顾专业内容创作者和普通用户的需要。

写在最后

ChinaJoy 2024将持续到7月29日，三星存储在E7场馆S101展台携全系产品等待您的光临!主舞台活动花样多多、热闹非凡!一起来体验游戏疾速加载的快感、了解三星存储产品如何丰富我们的数字生活，在3F游戏区释放竞技天性，更多好礼等你来拿!ChinaJoy三星存储展台我们不见不散!