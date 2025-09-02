´«ÆæºÃÒôÖÊ Ë®Ï´ÎÞÑ¹Á¦ JBLÔÃ¶¯È¦¿ª·ÅÊ½ÔË¶¯¶ú»ú¿ªÆô»§ÍâÐÂÉú»î
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿ÔË¶¯Ê±À´ÉÏÒ»Ê×»ò¾²Ú×Êæ»º£¬»ò½Ú×à¸ÐÊ®×ãµÄÒôÀÖ£¬Ò»Ö±ÊÇÎÒÃÇµ÷Õû×´Ì¬¡¢ÌáÉý·ÕÎ§¸ÐµÄ²»¶þÖ®Ñ¡¡£µ±ÏÂÓÐÔ½À´Ô½¶àÈËÈº³öÓÚÇ¿Éí½¡Ìå¡¢ÊÍ·ÅÑ¹Á¦µÄÐèÇó¼ÓÈë½¡ÉíÐÐÁÐ£¬ÎÞÂÛÊÇÔÚ½¡Éí·¿ÓëÆ÷ÐµÏà°é£¬»¹ÊÇÀ´µ½»§Íâ£¬ÔÚ³ÇÊÐ²½µÀÉÏÂýÅÜ£¬¶¼Ï£Íû»ñµÃ¸ü³Á½þµÄÒôÀÖÌåÑé¡£
ÓµÓÐ¶ÀÌØÉè¼Æ£¬ÄÜ¹»¼æ¹ËÔË¶¯³¡¾°ÐèÒªÓëÒôÆµÌåÑéµÄÔË¶¯¶ú»úÒò´Ë³ÉÎªÊÐ³¡µÄÐÂ³è¶ù¡£JBL½üÆÚÍÆ³öµÄENDURANCE ZONE ÔÃ¶¯È¦ÕæÎÞÏß¿ª·ÅÊ½ÔË¶¯¶ú»ú£¬¾ÍÕ¹ÏÖÁËJBLÔÚÒôÆµÁìÓòµÄÉîºñÊµÁ¦ÓëÕë¶ÔÔË¶¯³¡¾°µÄ´´ÐÂÉè¼Æ£¬Ò»ÆðÀ´¿´¿´Ta´øÀ´ÄÄÐ©²»Ò»ÑùµÄÌåÑé¡£
¸öÐÔ»¯ÔË¶¯ÃÀÑ§½áºÏ³¬Ç¿·À»¤ÄÜÁ¦
¡°½¡ÉíÈ¦¡±Í¬Ê±Ò²ÊÇ¡°Éç½»È¦¡±£¬ÔË¶¯¶ú»ú×÷Îª¸öÐÔ»¯×°±¸µÄÒ»²¿·Öµ±È»ÐèÒªÕÃÏÔÄãµÄ¸öÈË·ç¸ñ¡£JBLÔÃ¶¯È¦¿ª·ÅÊ½ÔË¶¯¶ú»úÌá¹©Ï¿¹ÈÂÌ¡¢Ì¼ËØ»Ò¡¢º£°¶À¶¡¢²¨Ë¹×Ï¡¢ÏóÑÀ°×ÎåÖÖ¾ßÓÐ¼«¸ß±æÊ¶¶ÈµÄÅäÉ«£¬²»½öÐÂÓ±Ê±ÉÐ£¬Âú×ã¸öÐÔ»¯ÐèÇó£¬¸üÄÜÓë¸÷Ê½ÔË¶¯×Å×°¡¢×ÔÐÐ³µµÈ×°±¸×ÔÈç´îÅä¡£
ÔÚÉè¼ÆÉÏ£¬JBLÔÃ¶¯È¦¿ª·ÅÊ½ÔË¶¯¶ú»úÓµÓÐ¶àÏîÕë¶ÔÐÔÓÅ»¯¡£¶ú»úµ¥Ôª±íÃæ²ÉÓÃ¸ßÇ¿¶ÈÄÍÓÃ·À»¤¹è½ºÍâ¿Ç£¬Í¨¹ý±íÃæÄ¥É°´¦Àí´øÀ´Ç×·ô´¥¸Ð²¢ÌáÉý¿¹ÎÛÐÔÄÜ¡£ÓµÓÐ¡°Ìì¶ì¾±¡±¶ÀÌØÉè¼ÆµÄ¶ú¹Ò½á¹¹±íÃæ°ü¸²ÒºÌ¬Ç×·ô¹è½º£¬ÄÚÇ¶¸ßÇ¿¶ÈîÑºÏ½ðË¿£¬ÔÙ¶ÈÌáÉýÅå´÷ÎÈ¶¨ÐÔÓëÊæÊÊ¸Ð¡£¶ú»úµ¥ÔªÓë¶ú¹Ò½á¹¹¾¹ý¶ÀÌØÉè¼Æ³ÊÏÖ¡°»Æ½ð¼Ð½Ç¡±£¬ÊµÏÖÅå´÷Ê±ÌùºÏ¶úÀª¡¢Ö§³ÅÎÈ¶¨£¬²¢Ïò¶úµÀ¾«×¼Í¶ËÍÒôÆµ¡£
½üÆÚÎÒÃÇËù´¦µÄÄÏ·½µØÇøÊ±¶ø¸ßÎÂ¡¢Ê±¶ø±©Óê£¬ÔÚ¸´ÔÓÌìÆø»·¾³ÖÐÓêË®¡¢º¹Ë®¡¢ÊªÆøµÈÒòËØÒ²»á¶ÔÎÒÃÇÈÕ³£Åå´÷µÄ¶ú»úµÈµç×Ó²úÆ·²úÉú²»ÀûÓ°Ïì¡£
¶øÃæÃæ¾ãµ½µÄ·À»¤Éè¼Æ£¬Ê¹µÃJBLÔÃ¶¯È¦¿ª·ÅÊ½ÔË¶¯¶ú»úÃæ¶Ô´ËÀà¸´ÔÓ»·¾³Ê±ÎÞÐèµ£ÓÇ¡£ËüÓµÓÐIP68ÕâÒ»Ïû·ÑÆ·ÁìÓòÄ¿Ç°×î¸ßµÄ·À³¾·ÀË®µÈ¼¶£¬ÇÒÍ¨¹ýÑÏ¿ÁµÄ¸ßÎÂ¡¢¸ßÊª¡¢Ë¤Âä²âÊÔ£¬ÒÔ¼°º¹Ë®¡¢ÑÎÎíµÈ¸¯Ê´ÐÔ²âÊÔ£¬ÎÞ¾å¸÷ÖÖ»·¾³ÌôÕ½¡£¼´Ê¹Õ´È¾»ìºÏÑÌ³¾¡¢º¹Òº£¬JBLÔÃ¶¯È¦¿ª·ÅÊ½ÔË¶¯¶ú»úÇ¿´óµÄ·À»¤ÐÔÄÜÒ²ÈÃÓÃ»§ÄÜ¹»ÎÞÑ¹Á¦Ë®Ï´Çå½à£¬ËæÊ±ËæµØ»Ö¸´¶ú»ú½à¾»×´Ì¬£¬Åå´÷¸üÊæÊÊ¡¢ÒôÖÊ¸ü³ö²Ê¡£
JBL Headphones APPÄÚ»¹Åä±¸¶ÀÌØµÄPulseDry¹¦ÄÜ£¬Ê¹JBLÔÃ¶¯È¦¿ª·ÅÊ½ÔË¶¯¶ú»úÄÜ¹»½èÖúÇý¶¯µ¥ÔªÎ¢Õñ¶¯ÊµÏÖ¶ú»úÄÚ²¿½þÈóÒºÌåµÄÅÅ³ö£¬½øÒ»²½¼ÓËÙ¶ú»ú¸ÉÔï£¬Ê±¿Ì±£³Ö×î¼Ñ×´Ì¬¡£
ÁìÏÈÒôÖÊ±íÏÖ¼æ¹ËÒþË½±£»¤ÄÜÁ¦
ÒôÖÊ±íÏÖ·½Ãæ£¬JBLÔÃ¶¯È¦¿ª·ÅÊ½ÔË¶¯¶ú»ú²ÉÓÃ¿ª·ÅÊ½Éè¼Æ£¬ÄÚÖÃ11mm*18mm¸ßÁéÃô¶ÈÇý¶¯µ¥Ôª£¬¸ßÈÍÐÔ¸´ºÏÕñÄ¤£¬½áºÏÌØÊâµÄ½ðÊô²ÄÖÊ³öÒô¿×Éè¼Æ£¬´øÀ´È«Æµ¾ùºâµÄ³öÒô±íÏÖ£¬²¢½èÖú×ÔÊÊÓ¦µÍÆµÔöÇ¿Ëã·¨£¬´ó·ùÌáÉýÒôÀÖ¶¯Ì¬·¶Î§£¬ÎªÔË¶¯³¡¾°³ÊÏÖÕðº³ÅìÅÈµÄÌý¸Ð¡£
´ËÍâ£¬JBLÔÃ¶¯È¦¿ª·ÅÊ½ÔË¶¯¶ú»úÒ²´îÔØÁËÄæÏòÉù²¨µÖÏû¼¼Êõ£¬ÊµÏÖ¾«×¼¶¨Ïò´«Éù£¬ÓÐÐ§¼õÇá¿ª·ÅÊ½¶ú»úÐÎÌ¬µÄÂ©ÒôÏÖÏó£¬±£ÕÏÒôÀÖ¡¢Í¨»°³¡¾°ÏÂµÄÒþË½ÐÔ¡£
³¤Ðøº½¡¢¿ì²¹ÄÜ¼Ó³Ö ÈÕÓÃ±ã½ÝÎÞÑ¹Á¦
¼´Ê¹²»´¦ÔÚÔË¶¯¡¢½¡Éí³¡¾°£¬JBLÔÃ¶¯È¦¿ª·ÅÊ½ÔË¶¯¶ú»úÒÀÈ»ÄÜ³ÉÎªÄãµÄÈÕ³£Éú»î´îµµ¡£ÈçÍ¬¶àÊýTWS¶ú»úÒ»°ã£¬JBLÔÃ¶¯È¦¿ª·ÅÊ½ÔË¶¯¶ú»úÔÚ×óÓÒµ¥ÔªÍâ²à¾ù´îÔØ´¥¿Ø¹¦ÄÜ£¬¿ÉÍ¨¹ýµã°´¡¢³¤°´×éºÏ¼¤»î¶àÖÖ²¥¿ØÓë½ÓÌýµç»°¹¦ÄÜ£¬Í¬Ê±¾ß±¸ÔË¶¯³¡¾°ÏÂµÄÊªÊÖ´¥¿ØÄÜÁ¦¡£
ÔÚ³äµçÐøº½·½Ãæ£¬JBLÔÃ¶¯È¦¿ª·ÅÊ½ÔË¶¯¶ú»úÄÚÖÃµç³Ø¿ÉÌá¹©8Ð¡Ê±ÒôÀÖ²¥·ÅÊ±³¤£¬½áºÏ³äµç±£»¤ºÐÌá¹©µÄ24Ð¡Ê±£¬¾ß±¸³¤´ï32Ð¡Ê±»ìºÏÐøº½ÄÜÁ¦¡£½áºÏ¶ú»úµ¥Ôª³äµç10·ÖÖÓÐøº½3Ð¡Ê±µÄ¿ìËÙ²¹ÄÜ±íÏÖ£¬¿ÉÇáËÉÊµÏÖÐøº½×ÔÓÉ£¬°ïÖúÄãËæÊ±Í¶Èëµ½ÔË¶¯Éú»îÖÐ¡£
×îºóÖµµÃÒ»ÌáµÄ»¹ÓÐJBL Headphone APP£¬¿ÉÍ¨¹ýÀ¶ÑÀÇáËÉ½«JBLÔÃ¶¯È¦¿ª·ÅÊ½ÔË¶¯¶ú»úÁ¬½ÓÖÁÊÖ»ú£¬²¢½øÐÐ²¥¿ØÊÖÊÆ×Ô¶¨Òå£¬¾ùºâÆ÷Ô¤ÉèÓëÇúÏßµ÷½ÚµÈ·á¸»¹¦ÄÜ¡£
Ð¡½á
¿ÉÒÔËµ£¬JBLÔÃ¶¯È¦¿ª·ÅÊ½ÔË¶¯¶ú»úÊµÏÖÁË¸öÐÔ»¯ÓëÇ¿´óÒôÖÊ¡¢·á¸»¹¦ÄÜµÄ¼æ±¸£¬Ïà±È¾ºÆ·ÔÚ¶à·½Ãæ¶¼ÓÐÓëÖÚ²»Í¬µÄ±íÏÖ£¬ÇÒ´ïµ½IP68µÈ¼¶µÄ·À³¾·ÀË®Éè¼Æ¶ÀÒ»ÎÞ¶þ£¬Òò´ËÄÜ¹»ÔÚÔË¶¯¶ú»úÊÐ³¡Ê÷Á¢×ÔÉíµÄ¶ÀÌØµØÎ»¡£Èç¹ûÄãÏë¸øÈÕ³£ÔË¶¯Éú»îÀ´µãÒôÀÖ£¬»òÕß¾³£»§ÍâÔË¶¯£¬Éí´¦Æøºò¶à±äµÄ»·¾³£¬ÏëÒª¸ÐÊÜ¸ü·ÅÐÄµÄ¿ª·ÅÊ½¶ú»úÌåÑé£¬JBLÔÃ¶¯È¦¿ª·ÅÊ½ÔË¶¯¶ú»ú»áÊÇÃ÷ÖÇÖ®Ñ¡
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â