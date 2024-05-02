一站式解决ITX小钢炮！七彩虹iGame Mini家族方案

【天极网DIY硬件频道】在当前桌搭美学日益受到重视的背景下，ITX主机不仅追求体积与性能的和谐统一，更逐渐成为了桌面装饰设计中不可或缺的亮点。国内知名板卡制造商七彩虹旗下的高端电竞品牌iGame近日就为追求精致品质的小主机的用户，带来了风格统一的iGame Mini Family系列产品。

一起来看看iGame带来了怎样的方案，又能如何一站式解决比常规DIY装机更复杂的ITX小钢炮。

机箱

ITX的基础无疑是机箱，本次iGame推出了C24 Mini FROZEN，这台机箱在空间利用和安装体验上进行特别优化，采用模块化与免工具设计，并预留背线空间，大幅提高ITX的装机体验;机箱整体风道设计合理，双MESH面板增强了机箱内空气交换效率，电源中置为机箱前部和底部留出了风扇安装位，前置最大支持安装14CM的机箱风扇，能使显卡、CPU和电源形成独立的风道，做到拥有出色的散热同时保留良好的兼容性和拓展性。

C24 Mini FROZEN拥有独特的iGame-TOP顶置结构，在机箱的顶部设计了极具辨识度的显卡透明视窗，将显卡的金属质感与元素延展到整机设计当中，视窗四周的金属拉丝工艺提高了整体的质感，简洁的三角形散热孔还能提高显卡的散热效率。前面板自带一个10G前置Type-C和一个5G Type-A 拓展接口，巧妙地将iGame的LOGO设计在开机键上，在右侧板保留了彰显家族血脉的红色“Mini”标签;立式直插显卡的短箱体还能减少了桌面的占用空间，极简风格的外观能很好的融入到不同环境的桌搭中。

主板

iGame Mini Family搭配使用我们此前体验过的CVN B760I FROZEN WIFI D5登陆舰主板，经典的FORZEN系列银白色搭配，依旧科技感满满。

主板规格上采用的是标准MINI-ITX版型迷你主板，主板供电为7+1+1相设计，核心供电使用90A的旗舰规格DrMOS，能轻松满足英特尔酷睿i7级处理的供电需求;主板带有两条支持8000Mhz+(OC)的DDR5插槽，最高支持单根48GB容量;另外设计了两个PCIe 4.0 *4的SSD固态硬盘插槽和4个SATA接口。

显卡

显卡方面，iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini将会是C24 Mini FROZEN机箱的最佳搭档。得益于RTX 40系显卡优秀的架构和功耗设计，加上单个九翼 104mm 的“聚风镰环”扇叶，配合4*6mm热管及大面积散热鳍片的强大散热能力，使得整卡在188*130.55*45.8mm 的尺寸下也能完全发挥出RTX 4060 Ti芯片的全部性能。

作为新一代甜品级显卡，iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC配备8GB/16GB GDDR6显存，CUDA数量为4352个，采用8pin电源接口，在DLSS 3/3.5技术加持下能够满足大多数游戏以2K分辨率流畅运行。其中的16GB大显存版本也非常适合AIGC、3D渲染、高清视频编辑、平面设计等创作类工作。

电源

内部空间紧凑的ITX机箱往往需要体积更小的SFX规格电源，本次iGame就推出了推荐搭配使用的SF750G Mini FROZEN。这款电源采用全日系电容和成熟的供电方案，保证供电稳定;它还符合ATX3.1规范标准，原生支持PCIe5.1 12V-2x6Pin接口，能够与配备了该接口的显卡直连，减少转接线材所占用的机箱空间。

电源在外观上也延续的了Mini家族的白色设计，自带专为iGame Mini系列产品定制长度的线材，采用了更容易打理的的软质白色压纹模组线，即方便走线也避免线材过长导致冗余和集线，保持机箱的整体视觉风格并提高装机体验。

CPU散热

值得一提的还有小体积ITX机箱下专用的CPU散热，iGame此次带来了FN67 Mini FROZEN下压式散热器，67mm规格低矮尺寸，在性能、体积和兼容性方面探索出的完美的平衡点，且外观风格上保持了家族的全白色极简风。

在纯铜精雕底座搭配6根6毫米热管和回流焊工艺加持下，这款散热器拥有150W的解热能力，能够满足主流的新一代i5处理器性能发挥。iGame FN67为了支持更多不同高度的内存，还在内存和供电散热方向都做了避让设计，可以通过改变安装方向兼容不同的硬件。

小结

可以看出，七彩虹iGame此次推出的家族化ITX系列产品，正是为了适应日渐多样化的DIY玩家个性装机需求，也填补了产品线此前在小型化Mini规格方面的空白，值得想要一套白色系同风格ITX小钢炮的硬件玩家考虑。

我们在此处也大致计算了这套ITX小钢炮整机的硬件成本，在搭配i5-13400F处理器与一对16G高频DDR5内存的条件下，结合以上各款iGame产品，总价约为8600元左右。客观上看，ITX装机的成本的确高于常规ATX、M-ATX，更适合追求时尚桌搭、小型化、设计感且更愿意投入的玩家。