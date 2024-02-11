NVIDIA将与微软、Meta、亚马逊讨论定制AI芯片

【天极网DIY硬件频道】2月9日消息，据九位相关公司计划的消息透露，美国NVIDIA正在成立一个新的事业部，重点是为云计算公司和其他公司设计定制芯片，包括先进的AI处理器。NVIDIA的目标是在未来增长的定制AI芯片市场中获取一定的市场份额，并保护自己免受越来越多有意寻找其产品替代品的公司的影响。

据报道，NVIDIA目前控制着约80%的高端AI芯片市场，而在2023年，NVIDIA的高端AI芯片市场份额增长了2倍多，预计2024年又将增长40%，达到1.73万亿美元。NVIDIA的客户包括ChatGPT的创造者OpenAI、微软、谷歌母公司Alphabet以及Meta。

尽管NVIDIA能够为众多大公司提供用于大模型训练等多用途AI芯片――例如H100和A100芯片，但很明显，这些科技巨头已经开始开发自己的内部芯片以满足特定需求。这对于NVIDIA来说显然并不是好消息，但是对于大公司来说，不管是为了降低成本，还是减少对英伟达的依赖、提高议价能力，自研AI芯片已经成为共识。



NVIDIA H100

消息人士透露，NVIDIA试图在帮助这些公司开发定制AI芯片，这些芯片业务已流向博通和Marvell Technology等竞争对手。业内人士在一次采访中表示，“如果你真的想优化功耗等性能，或者优化应用的成本，那么你就不能直接使用H100或A100，你会希望拥有正确的计算组合以及所需的计算类型。”这或许也是众多大公司做出选择的动因。

据了解会面情况的消息人士透露，NVIDIA 高管会见了亚马逊、Meta、微软、谷歌和OpenAI的代表，讨论为他们打造定制芯片的支架。除了数据中心芯片之外，NVIDIA还寻求发展电信、汽车和视频游戏等领域的客户。NVIDIA曾在2022年表示，将允许第三方客户将其部分母网技术集成到客户自己的芯片中。

目前NVIDIA、亚马逊、谷歌、微软、Meta和OpenAI对于该消息均不予置评。