光线追踪性能有望大涨 RNDA 4架构将重新设计光追单元

【天极网DIY硬件频道】按照AMD之前放出的规划图，RDNA 4所对应的Navi 4x系列显卡应该会在2024年，也就是在今年正式登场，并且会采用更先进的工艺。不过已经曝出的Navi 48和Navi 44均为面向大众的主流级别产品，RX 8000系列可能并不会有高端旗舰型号，但这并不意味着AMD完全“躺平”了，根据曝料人@Kepler_L2的消息，AMD会在光线追踪性能带来重大改进。

RX 6000系列是AMD在2020年推出的首款具有硬件加速光线追踪功能的显卡。遗憾的是，与对手RTX 30系列相比，RX 6000系列在光线追踪方面表现不佳。尽管AMD在RX 7000系列上实现了大幅性能提升，但仍然落后于NVIDIA。而在RDNA 4架构的RX 8000系列上，光追部分将会进行重大架构更改，从而实现光追性能的大幅提升，而目前的RDNA 3架构的光追单元也只是在RDNA 2架构基础上进行一些小改进，提升并不大。

根据目前的消息，还无法知道RDNA 4架构在光追性能上到底可以提升多少。不过之前有消息称，下半年将要推出的PS5 Pro可能拥有一些RDNA 4光追技术，使该游戏机的光追性能比普通PS5高2到4倍。

虽然RDNA 4可能会在光追性能上有着较大的提升，但目前曝出的Navi 48和Navi 44定位均为中端主流级别，高端旗舰产品的缺失还是让AMD难以和NVDIA进行竞争。当然，我觉得AMD的思路也没啥问题，之前也冲击了多年的高端市场，但效果并不理想，战略性的放弃然后专注于抢占主流级别市场可能会成为它们的破局之路。