七彩虹参展BW打造AI玩创星球展区 引领AI PC硬件新潮流

【天极网DIY硬件频道】一年一度的Bilibili World随着刚刚过去的周末落下帷幕，你是否有幸成为现场体验热烈氛围的一份子？如果没有也无需失落，我们将回顾本次BW上七彩虹与NVIDIA联手打造的“AI玩创星球”展区，为你带来一次云逛展体验。你既能见证旗舰级AIPC的非凡性能与前沿图形技术，又能从七彩虹家族丰富的桌面美学场景中启发自己的桌搭设计，还能从IP联动中感受到二次元国创文化。接下来我们就一起踏上七彩虹AI玩创星球的奇妙之旅！

走进展台的正门，你首先会被七彩虹AI玩创星球的舞台所吸引。本次的舞台设计灵感来源于“拳击擂台”，搭配巨幕背景，营造出极具视觉冲击力的舞台效果。七彩虹官方特别准备了AI舞蹈表演，由七彩虹七妹领衔，品牌全新IP形象“柒小希”和“隐姬”的真人COSER倾力加盟，结合AI图形技术，带来一场别开生面的精彩表演。

在主舞台的两侧，分别设置了NVIDIA游戏技术体验区和iGame赛车模拟器体验区。这两个区域都配备了来自iGame的顶尖DIY装备，旨在为每一位游客和玩家提供非凡的游戏体验。无论是沉浸在最新的游戏技术中，还是体验速度与激情的赛车模拟，我们都为您准备了最精彩的互动体验。

在展台主舞台的左侧，坐落着NVIDIA游戏技术体验区，游客将能够体验NVIDIA最新图形技术。这里汇聚了包括《赛博朋克2077》、《永劫无间》和《无畏契约》在内的多款热门游戏，上手即可体验到全景光线追踪、DLSS 3.5以及NVIDIA Reflex等最尖端的技术。不仅展示了令人惊叹的视觉效果，还确保全程高帧流畅游玩。全景光线追踪技术为游戏带来了近乎于真实的强大光影效果，打造沉浸式的游戏体验。另外在图形黑科技DLSS 3.5的加持之下，能够大幅度的提升游戏帧率。而NVIDIA Reflex技术则帮助玩家降低延迟，提高了游戏的响应速度，助力玩家发挥全部实力。在NVIDIA游戏技术体验区，每一个环节都充满了惊喜，玩家能够切身的感受前沿的图形技术。

而在主舞台的右侧，开设了赛车模拟器全速挑战赛，排名每日前9的选手均可获得奖品。冠军选手更有可能获得GeForce RTX 40系显卡或AOC保时捷联名显示器!利用强大的iGame硬件结合拟真的模拟器，打造沉浸式的赛车体验，如你是赛车爱好者那么这个活动你绝对不能错过，获取大奖的也许就是你!

在体验完赛车模拟器之后，从展台东侧的入口进入，到达“七彩虹产品体验区”，这里分为两个区域，分为是「NVIDIA AIGC体验区」以及「七彩虹家族系列桌搭体验区」。在AIGC体验区当中，玩家们还能亲身体验由TensorRT加速的Stable Diffusion ComfyUI。与我们所熟知的Web UI不同，ComfyUI进一步优化和加速了创作过程。并通过最新的iGame GeForce RTX 40 SUPER系列的旗舰显卡及家族产品，使得AI绘图变得更加简便快捷。同时在AI技术体验区当中还准备了“Topaz Photo”的演示，可在老相片当中实现包括画质增强以及AI修复等多种功能。如果对简易的AI绘图应用有兴趣的玩家还能够体验NVIDIA Canvas应用，AI通过玩家的涂鸦，可将简单的笔触变成逼真的风景图，结合不同的材质及风格生成各种各样的风景图片，达成瞬间可视化!

此外，参与者还可以使用Stable Diffusion的Web UI参与到iGame图生图接龙活动中，通过不断的创意接力，为iGame的IP形象“伏尔塔纳”创造出意想不到的新形象。该活动将同步至线上，即使无法亲临BW现场的朋友，也能通过访问七彩虹官网的活动专题页参与投稿。专题页提供了详细的参赛规则和教程，无论你是初涉AI绘图的新手，还是资深的AI绘图高手，都欢迎你加入这场创意的角逐，并有机会赢取丰厚的奖品!

活动专题页链接：https://special.colorful.cn/FetnAI/index

刚从AIGC体验区中感受到的科技魅力，相信您还意犹未尽。此刻，只需转身，便能迈入另一个精彩世界――七彩虹家族系列桌搭体验区。这里是依据七彩虹家族系列产品的独特风格，精心打造的三套不同主题的桌面美学场景。它们分别为iGame Mini家族系列、iGame Ultra家族系列以及COLORFIRE MEOW家族系列。通过场景搭建能够让玩家更直观的看到一整套家族生态的魅力，高颜值的桌搭无疑是展区中的一道亮丽风景线，绝对值得每一位前来的观众细细品味。

在感受了七彩虹家族硬件的魅力后，继续前行来到了AI玩创星球的「能量光柱」区域。在这里，特别展示了七彩虹旗下子品牌COLORFIRE的全新产品――MEOW系列笔记本。这一系列的笔记本在外观设计、产品性能及性价比方面均表现出色，令人瞩目。MEOW系列的设计灵感来源于IP形象“橘宝”，融合了橘猫的可爱元素，其橘影橙和雪影白两种配色形成了强烈的视觉冲击，打破了市场上游戏笔记本千篇一律的设计模式。这种独树一帜的设计不仅吸引了游戏爱好者的目光，也深受学生和二次元文化爱好者的喜爱。

绕过熠熠生辉的能量光柱，就踏入了本次AI玩创星球展台的核心区域之一――产品展示区。和以往布置系列产品有所不同的是，本次七彩虹以「iGame雾山五行联名显卡」为主题进行设计。展现了一场文化与科技的跨界合作盛宴，展示出融合传统中国水墨艺术风格的旗舰级国潮硬件。该区域不仅有雾山五行联名显卡单品，还为玩家呈现了一套黑金风格的雾山五行DIY主机，让新生代玩家能体验到独具特色的中国风硬件装备。此外，展台一侧的产品展示架上还陈列着包括龙年限定版在内的多款显卡产品，无论是热衷于游戏的玩家还是二次元文化爱好者，都能在这里找到心仪的元素，感受文化与技术的完美结合。

在七彩虹“AI玩创星球”当中你将会体验到各种高端的DIY硬件装备，从引领技术潮流的AI玩创星球，到带来沉浸式体验的NVIDIA游戏技术体验区，再到展现创意与个性的DIY装备，七彩虹凭借其创新的产品和互动体验，成功吸引了众多参观者的目光，打造了一场“登陆玩创星球，体验AI科技”的奇妙之旅!

无论是高端酷炫的DIY硬件装备展示，还是走在前沿引领潮流的AI应用，再到展现独特创意与个性的风格化DIY装备，七彩虹凭借创新产品与独树一帜的家族化ID，以及更具沉浸感的展台设计，吸引了众多现场观众前来体验。我们也期待下一届BW再次相见，相信七彩虹将为DIY玩家带来更多惊喜。

