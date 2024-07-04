性价比拉满的3950 Ultimate“右手王牌”：VT3双高速系列鼠标评测

【天极网DIY硬件频道】对于重度鼠标用户来说，符合人体工学的鼠标无疑是最佳选择。长时间使用不舒适的鼠标办公或者打游戏，有可能会患上“鼠标手”，所以找到一款舒适且适合长时间使用的鼠标是很重要的。在选择人体工学鼠标时，往往也需要考虑到灵敏度的问题，除了设计符合人体工学能让手部舒适之外，能调节适合自己的灵敏度也是很重要的。市面上大多鼠标灵敏度以100为单位可调，有些引擎可以做到以50为单位可调，这都有可能无法调节到适合自己的鼠标灵敏度，手部容易出现疲劳的情况。原相3950 Ultimate定制双精度引擎能以10为单位调节灵敏度，LOD静默高度0.7mm-1.7mm 11档可调，使用搭载这款引擎的鼠标，更容易调节到适合自己的灵敏度，缓解手部疲劳，减少长时间使用鼠标对手部的负担。近日，雷柏推出VT3双高速系列鼠标，定位右手人体工学中大手适用鼠标，至高搭载原相3950 Ultimate定制双精度光学引擎，号称“右手王牌”，一起来看看VT3双高速系列鼠标的具体表现。

雷柏VT3双高速系列鼠标有两款产品，分别是雷柏VT3PRO和雷柏VT3PRO MAX，产品外包装均使用彩虹纹设计，在光线下反射出彩虹色。VT3PRO MAX的反射没有VT3PRO那么夸张，更具高级质感一些。

抽拉出装有产品本体的盒子并打开，内里设计了一块海绵来固定鼠标，除了鼠标本体，配件有说明书、一条USB编织数据线、一个Type-C to Type-A延长转换器、一套备用脚贴、一套防滑贴。

VT3PRO和VT3PRO MAX使用相同的模具，外观唯一区别在于VT3PRO MAX在鼠标左键下方印出PRO MAX字样，而VT3PRO则不印出型号。产品尺寸为123*66*42mm，标准的中大手鼠标。产品有无极和幽魂两种配色，这次为大家评测的是无极配色。鼠标整体采用黑白撞色设计，颇有太极阴阳之道的感觉。

鼠标的材质介于类肤和磨砂之间，顺滑的同时又轻微带一些磨砂的质感，侧键和DPI切换键则是实打实的磨砂质感。

鼠标尾部有一个内凹抛光的雷柏LOGO。

鼠标表面除了在滚轮和DPI键之间有一个小指示灯外，没有其他灯光，总体设计比较简约高级。

鼠标底部是则是通体黑色搭配白色的特氟龙脚贴，开关键旁边还有一个粉红色的DIY键，设计在底部有效防止误触，玩家可以在官方驱动中自定义这个按键的功能。打开接收器仓盖板，里面是一个4K nano接收器，通过这个小小的接收器就可以实现原生4K无线传输。

这个接收器还带有指示灯，通过显示不同的颜色可以起到提示电量的功能，绿灯是电量充足，黄灯则提醒你该充电了。

经过一段时间的使用，明显感受到VT3双高速系列鼠标的右手人体工学设计还是比较出色的，鼠标的左右键都做了按键导槽的设计，可以让手指舒适地支撑在按键上。鼠标中部是背高驼峰的设计，掌心可以完全贴合支撑在鼠标中部，极大提升舒适度，缓解手部疲劳。鼠标内侧凹陷弧度，提供握持受力支撑点，外侧做了抬高侧壁的处理，移动更加灵活而且不会夹手。

整个鼠标重量在59g左右，抓握和趴握都很舒服，使用起来不顶手不压迫，无论是日常办公还是玩MOBA、FPS类游戏，手部都很轻松舒适，长时间使用也不会有负担。

手汗多的朋友还可以贴上官方贴心附赠的防滑贴来使用鼠标。

轻至59g的VT3双高速系列鼠标配备800mAh大电池，使用Type-C口充电，出门在外和手机可以共用充电线。新升级低功耗无线技术，至高可实现200小时无线续航，对于治疗电量焦虑有奇效。还有雷柏自研V+Wireless无线游戏技术加持，低功耗长续航下，也能确保强抗干扰能力和远距离传输。

官方驱动可显示实时电量，对于有电量焦虑的朋友十分友好。

接收器盖板支持替换为P3充电模块，即可实现无线充电，还能搭配雷柏全新推出的P5充电底座，将接收器盖板替换为P5充电底座配备的触点充电盖板，轻放即可充电，还带有RGB流动氛围灯。

敢号称“右手王牌”，必然也配置了顶级的光学引擎。VT3PRO MAX配置原相3950 Ultimate定制双精度光学引擎，精准捕捉玻璃表面，在玻璃桌或者玻璃鼠标垫上能够保持正常使用，拥有750IPS追踪速度、50G加速度，指哪打哪，DPI升级至原生50-30000DPI，可超频至45000DPI，10-10050DPI支持以10为单位逐级调节，>10500 DPI支持以50为单位逐级调节，在如此精细的DPI调节下，每个人都能找到属于自己最舒适的鼠标灵敏度。

(X/Y DPI一致)

(Y轴DPI调至X轴的一半)

此外鼠标还支持X/Y轴DPI独立调节，玩FPS游戏的朋友就可以利用这项功能将Y轴灵敏度调低，实现稳定的压枪，而横移瞄准的操作则不受影响。LOD 0.7-1.7mm 11档静默高度可调，LOD主要的作用就是减少将鼠标抬起移动而失去捕捉的情况，玩游戏时激烈的操作会令鼠标一直保持在移动的状态，大范围的移动有可能会使普通鼠标出现“丢帧”，调整更高的LOD则可以避免这个情况，即便在移动过程中鼠标稍稍离开鼠标垫，强大的光学引擎还是能够精准捕捉移动，从而保证我们在游戏中的稳定操作。VT3PRO配置原相3398定制光学引擎(3395高定版)，拥有650IPS追踪速度、50G加速度，LOD 1-2mm 11档静默高度可调，原生50-30000DPI，支持以50为单位逐级调节，同样支持X/Y轴DPI独立调节。

VT3PRO MAX和VT3PRO均支持有线8K和无线OTA型8K的双8K超高速连接，无需额外购置8K接收器，仅需通过官方驱动就可利用标配的4K nano接收器实现OTA型无线8K超高速连接，延迟低至0.125ms，可谓是加量不加价。

接下来我们对VT3PRO MAX鼠标进行拆解，撕开鼠标底部的脚贴，拧开螺丝，即可将鼠标拆开，鼠标的左右键、DPI调节键和侧键通过排线与PCB底板连接，800mAh大电池被泡棉胶固定在PCB底板上。

鼠标按键系统的设计是雷柏自研的等距触发C+Click按键预压技术，VT3双高速系列鼠标的C+Click技术做了特别的优化，采用等距支点较调，更好的防止非对称结构按压时力的分解，更好达到一致性。主要针对人体工学主键高低差带来的手感差异进行优化，实现主键在按压时能有一致的手感。鼠标设计将左右微动PCB板与PCB主板独立分开，增设预压扭簧，独立调节按键手感，互不干扰，解决因握姿、握法的不同而导致按键触发回弹手感不一致，全面提升按压的一致性，避免鼠标按键空腔音。DIY玩家如果需要调整手感或者更换微动，无需考虑鼠标整体平衡性问题，通过调整微动小板的螺丝松紧程度，可以调整预压行程，改变软弹、脆硬的手感。

继续拆解，主键使用的是欧姆龙6000万次寿命微动。

侧键和DPI键使用的是凯华绿点。

滚轮使用电竞型一百万次刻度滚轮，编码器采用凯华GE2.0，滚轮中键使用华诺绿点。

将电池和泡棉胶从PCB底板取下，可以看到原相3950 Ultimate光学引擎，主控采用瑞昱RTL8762GKH芯片，在低功耗的同时保证鼠标超高速连接和稳定的表现。

雷柏VT3双高速系列鼠标，设计符合右手人体工学，使用起来舒适无负担，轻量化的同时又做到了同级产品没有的超长续航，搭配上顶级光学引擎，无论是长时间办公还是激烈的游戏都有优秀的表现，能够担得起“右手王牌”的称号。这样的配置在200元价位也有着极高的性价比，如果你需要一款轻量化长续航的全能右手人体工学鼠标，雷柏VT3双高速系列会是你不错的选择。