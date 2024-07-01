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高端旗舰就要一步到位 Lexar雷克沙NM1090 PCIe 5.0固态硬盘评测

2024-07-01 10:00:00 作者：Lord_ViTa

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  【天极网DIY硬件频道】从英特尔12代酷睿处理器以及AMD Ryzen 7000系列处理器面世之日起，如果你使用全套新品核心硬件进行装机，就有可能已经拥有PCIe 5.0硬件的应用基础，包括从CPU本身提供的IO通道，到主板上PCIe 5.0x16的显卡插槽、PCIe 5.0x4的NVMe M.2硬盘接口等。

  不过你也会注意到，在过去两年间真正应用了新一代PCIe接口规格的消费级硬件并不多，呈现翻倍式提升的通道速率有时尽显边际效益递减的特点。考虑到PCIe 4.0x16的显卡插槽已经足够快，我们也更多将目光放到PCIe 5.0的NVMe固态硬盘上。

高端旗舰就要一步到位 Lexar雷克沙NM1090 PCIe 5.0固态硬盘评测

  近期我们就体验了Lexar雷克沙推出的PCIe 5.0固态硬盘新品NM1090，它初次亮相于2023年科隆游戏展，采用PCIe 5.0x4通道规格与NVMe 2.0技术标准，提供1TB、2TB与4TB的可选容量版本，1TB版本标称顺序读写已高达11500MB/s与9000MB/s，2TB以上更是拥有至高12000MB/s顺序读取速度与11000MB/s顺序写入速度。

  这样一款Lexar雷克沙旗舰固态硬盘具有哪些设计特点？采用何种散热方案？具体性能表现又如何？接下来我们通过评测了解。

  外观设计

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  正如它在科隆游戏展初登场时一样，Lexar雷克沙NM1090固态硬盘使用设计独特的主动式散热马甲包覆，并加入许多玩家喜爱的RGB灯效，这一直观的设计特点也在外包装封面呈现出来。

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  除固态硬盘本身的外观外，包装表面加入了更多凸显这款固态硬盘旗舰特点的设计元素，包括背景中的炫彩灯效，部分字体与包装底部的鎏金配色饰带等。同时也直观标注了固态硬盘的规格、容量、速率等主要信息，本次我们评测的这块固态硬盘为1TB容量版本。

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  拆开包装，NM1090固态硬盘被牢固保护在双层硬质透明塑料内衬中，包装内容还包括一颗安装螺丝与快速安装指南。

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  NM1090固态硬盘出厂即安装在散热马甲中。马甲大体采用深色金属材质，表面为磨砂质感处理，同时通过戟式线条结构散热片的设计增大与空气接触面，并带来更立体、科幻的观感。马甲中部为散热风扇区域，并在表面印有Lexar Logo。

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  主动式散热与RGB灯效配置，决定了NM1090的散热马甲需要通过线材与主板连接，用于供电、灯控与风扇转速控制。它采用常见的3Pin接口，线长足以适配多数安装环境。

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  我们关注的另一方面则是NM1090主动散热马甲的风道设计，从两侧短边可见马甲内部采用纵向直通的金属鳍片，与马甲中心的涡轮风扇送风方向适配，这一点不同于我们此前体验过的一些采用轴流风扇的主动散热马甲。

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  如果想要拆下马甲一睹NM1090真容也十分容易，仅需拧下马甲侧面4颗螺丝，即可分离马甲底板与风扇一侧的主体。在这一过程中，由于马甲与固态硬盘接触面的导热垫粘性，可能会需要一些耐心。

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  完全分离马甲与固态硬盘后，可见其大体呈现三明治结构，在固态硬盘正反面均通过导热垫与马甲金属部分接触，为散热压力更大的PCIe 5.0固态硬盘提供良好导热能力。同时我们也能看到NM1090固态硬盘本体，其表面贴有Lexar雷克沙高端固态硬盘经典ID散热标签，并在设计上大面积使用醒目的鎏金配色，更显旗舰特点。

  最后，我们也撕下NM1090两面的散热标签与信息标签，查看它的主要元件配置。

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  在散热标签一侧，NM1090布置了PCIe 5.0固态硬盘中常用的群联E26主控，SK海力士2GB LPDDR4 DRAM，以及2颗美光B58R闪存颗粒。

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  硬盘反面同样有2颗美光B58R闪存颗粒，同时留有一处空焊盘，应该是为4TB容量版最大8GB DRAM元件准备。

  性能测试

  接下来我们将Lexar雷克沙NM1090固态硬盘安装至测试平台，由于主板PCIe 5.0x4硬盘位结构设计等因素，我们仅能将硬盘本体安装至主板，使用主板自带马甲覆盖进行测试。

  测试使用的平台部分配置如下：

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  从CrystalDiskInfo软件中可见，NM1090固态硬盘已正确运行在PCIe 5.0 x4传输模式下。

  接下来我们分别在空盘与半盘两种状态下，使用CrystalDiskMark与AS SSD Benchmark进行实际读写性能测试。

  空盘测试

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  空盘状态下的CrystalDiskMark测试中，NM1090达到了11715.79MB/s的顺序读取速度与9564.61MB/s的顺序写入速度，已经超过标称水平不少，70%读30%写的混合测试场景中也达到8495.13MB/s。

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  切换至IOPS显示，空盘状态下的NM1090在多队列多线程的随机4K读写中都测得超过1500K IOPS的优秀性能水平，70%读30%写的混合测试中也达到1200K IOPS以上。

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  空盘状态下的AS SSD Benchmark测试中，NM1090测得顺序读写速度为8943.82MB/s与8805.47MB/s，且4K性能同样显著优于PCIe 4.0旗舰产品，总评分达到12696分。

  半盘测试

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  半盘状态下的CrystalDiskMark测试中，NM1090达到了11693.73MB/s的顺序读取速度与9560.03MB/s的顺序写入速度，相比空盘状态仅有轻微降低，同样超过标称性能水平。并且混合读写速度达到8503.90MB/s，相比空盘时上升了一些。

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  切换至IOPS显示，半盘状态下的NM1090在多队列多线程的随机4K读写测试中，测得随机4K读取约为1022K IOPS，随机4K写入超过1500K IOPS，混合读写超过1200K IOPS。其中，多队列多线程与单队列单线程的4K读取性能有所降低，不过同样达到PCIe 5.0旗舰的水准。

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  半盘状态下的AS SSD Benchmark测试中，NM1090测得顺序读写速度为8888.84MB/s与8758.69MB/s，顺序读写与4K性能均和空盘状态区别不大，总评分达到12580分。

  总结一下这块NM1090的性能表现，它在空盘与贴近现实使用情况的半盘时各方面性能表现相近，同样超越标称性能，同时领跑整个消费级NVMe固态硬盘领域。

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  同样令人意外的是，NM1090即使离开了原装的主动式散热马甲，在使用主板自带被动散热与机箱风道的环境下温度表现也十分良好，整个测试过程中软件记录的最高温为65℃，平均温度仅54℃。

  PCIe 4.0x4接口测试

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  此外，我们也将NM1090与原装马甲的组合安装在另一块主板上的PCIe 4.0x4硬盘位，体验马甲灯效的同时，也简单进行了接口向下兼容时的性能与温度测试。

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  在PCIe 4.0x4通道的M.2接口中，NM1090达到了7117.94MB/s的顺序读取与6851.87MB/s的顺序写入速度，接近通道本身的速率上限，为PCIe 4.0旗舰固态硬盘的常见水平。

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  而在切换至IOPS测试结果显示后，NM1090同样能够在多队列多线程与单队列单线程的随机4K测试结果中，测得与PCIe 5.0测试相近的超高随机4K性能，读写均超过1500K IOPS，远超PCIe 4.0固态硬盘常见水平。

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  此外，在更低读写压力与原装主动散热马甲的影响下，NM1090在测试全程由软件记录的最高温度也仅为60℃，平均温度更低至49℃。

  评测总结

  作为消费级NVMe M.2固态硬盘最前沿的技术规格，PCIe 5.0固态硬盘总是能带给我们“快无止境”的印象。Lexar雷克沙NM1090固态硬盘不仅在顺序读写上带来近乎翻倍的速率提升，在更贴近日常使用的半盘、随机4K、混合读写等场景中也展现出旗舰性能，相比已经十分常见的PCIe 4.0固态硬盘更能成为高端PC用户、电竞发烧玩家的旗舰选择。

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  值得一提的是，作为Lexar雷克沙首款PCIe 5.0旗舰，NM1090拥有丰富优质的服务保障，包括官方5年有限质保、Lexar DiskMaster固态硬盘管理软件支持等。这款固态硬盘已在雷克沙存储京东自营旗舰店等线上平台正式发售，目前上架的1TB/2TB版本到手价分别不高于1599/2699元，抢先晒单还可享受返E卡等赠品福利，想要获得越级存储性能体验的消费者可以抓紧时间抢购。

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