2023年IT影响中国：映众INNO3D RTX 4060 Ti雪域冰龙荣获“编辑推荐奖”

【天极网DIY硬件频道】2023年IT影响中国年度评选的奖项已正式公布!作为科技行业的年度影响力评选，自2002年创办以来，IT影响中国始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，挖掘行业创新价值，倾听消费者心声，助力产业市场大环境良性发展。

IT影响中国各个奖项由天极网、比特网资深编辑团队内部评审结合大众票选等方式产生，并邀请科技行业专业人士作为特邀评委参评，评选表现优秀创新科技产品，见证千行百业数字化、智能化升级大潮中的中国力量。

在本届IT影响中国评选中，映众INNO3D面向DIY硬件市场推出的RTX 4060 Ti雪域冰龙凭借出色的外观设计与性能组合，获得“编辑推荐奖”。

映众INNO3D GeForce RTX 4060TI 雪域冰龙为游戏发烧友设计，其一流的渲染性能和超高游戏性能，将让你在游戏中拥有无敌的视觉体验。配备8GB显存，可流畅运行多款大型游戏，纯白外观营造出素雅且高端的视觉感受，且配备独特RGB灯效切换按钮，更能彰显个性。

显卡配备三风扇四热管散热系统，4根热管总长度可达约1203mm ，结合总面积高达756866mm²的三段式散热鳍片矩阵，在高效导热材质加持下，热量可以快速传导、发散至散热片上，实现核心元件的主动高效降温。

映众INNO3D GeForce RTX 4060TI 雪域冰龙采用AD106-350核心，拥有4352个CUDA处理器，核心提升频率为2565MHz。显存配置为8GB 128bit GDDR6显存，频率为18Gbps，属于超公版配置水准。

对于喜爱白色系硬件，并对游戏性能与极致视觉体验的DIY玩家而言，映众INNO3D RTX 4060 Ti雪域冰龙可以说是颜值与性能兼顾的高性价比之选。