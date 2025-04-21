美学+性能的硬件巅峰 iGame RTX 5080 Vulcan W上市

【天极网DIY硬件频道】当极简的纯白美学遇上狂野的旗舰性能，一线显卡品牌七彩虹所推出的高颜值显卡装备iGame GeForce RTX 5080 Vulcan W OC 16GB正式登场!作为白火神家族的第二款人气旗舰装备，它继承了Vulcan家族标志性的LCD智屏以及特色卖点。雪白的装甲重新定义高端显卡的视觉语言，强大的散热系统更是让“优雅”与“暴力”两个完全不同的概念融合共存。iGame RTX 5080 Vulcan W现已于京东、天猫、七彩虹官网商城、抖音、快手等电商平台及全国授权零售经销渠道开售，售价12999元!

七彩虹京东自营旗舰店链接：https://item.jd.com/100160762595.html

Vulcan W的白色美学

Vulcan W 没有沿袭赛博朋克风格的张扬与炫目，而是以纯净的皓白与冷冽的银辉，勾勒出极简主义的未来轮廓。它不再只是一块单纯追求极致算力的硬件，更化身为“万物本源”的具象表达。在冰冷的科技框架下，呈现如初雪般澄澈的质感层次，为电竞硬件开辟了与众不同的工业设计美学，让玩家在追求性能的同时，也能享受到视觉上的极致享受。强大的硬件拥有超强的散热能力以及火神专属特色功能进行加持，让它成为独一无二的高端显卡装备!

「超・旋涡」散热装置

①传承Vulcan W系列散热基因，四架风镰扇叶配置(107mm)，正面三扇采用正逆转设计，背面采用反向轴流风镰扇叶，散热能力更为强劲!

②导流型鳍片及7*8+2*6mm豪华热管提升热传导效率。

③iGame真空冰片技术直触热源，进一步提高导热效率，名副其实的散热王牌。

Vulcan LCD智屏：模块化交互新体验

角度调节：支持 0 - 90°悬停旋转，完美适配横装或竖装显卡，满足不同玩家的装机需求，让显卡在各种机箱环境中都能展现出最佳的视觉效果。

组件切换：包装内含可替换的磁吸“赛博灯光组件”，玩家可以根据自己的喜好，轻松与智屏进行自由切换，打造个性化的显卡外观。

底座连接：智屏底座通过 USB 连接至电脑，方便快捷。借助“自在星球”软件，玩家可以轻松进行内容自定义。配合智屏的 0 - 90°悬停功能，玩家可根据个人需求进行角度调整，更具灵活性，让显卡的展示效果更加符合个人喜好。

纯白旗舰已经全面上市，售价 12999 元。它不仅是一款硬件设备，更是一种生活态度的象征――优雅而不失力量，简约而不失奢华。如果你渴望在电竞世界中展现独特的自我，同时具备强劲性能，那么 iGame RTX 5080 Vulcan W 无疑是游戏玩家的最佳选择。开启你的纯白旗舰之旅，让这款显卡成为你电竞装备中的璀璨之星!