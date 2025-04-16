甜点级性价比双雄 映众RTX 5060 Ti 8GB/16GB曜夜显卡评测

【天极网DIY硬件频道】时间来到2025年4月中，NVIDIA GeForce RTX 50系显卡的主流级产品：RTX 5060系列终于迎来正式发布。

其中，先手亮相的RTX 5060 Ti可以说承袭了前代RTX 4060 Ti的定位，凭借优异的1080P/2K分辨率性能，出色能效比与亲民售价，成为主流玩家选择甜品级显卡时的标杆级参考对象。

本次，我们也将带来映众INNO3D推出的GeForce RTX 5060 Ti 8GB/16GB曜夜双版本体验。它不仅拥有DLSS 4加持，在性能方面相比前代RTX 4060 Ti拥有可观提升，且同期推出了16GB大显存版本选择，凭借速率、容量双提升的GDDR7显存，为有着生产力与本地AI应用需求的用户带来高性价比解决方案。

架构解析&规格介绍

RTX 5060 Ti采用Blackwell架构GB206核心，拥有36组多单元流处理器，4608个CUDA核心，并搭载36个第4代RT核心、144个第5代Tensor核心等，在媒体引擎方面配备1个第9代NVENC与1个第6代NVDEC，整体核心规格相比前代同定位产品小幅提升。

在RTX 50系的多单元流处理器架构中，NVIDIA引入了新一代计算单元、更大的缓存与寄存器空间，所有的CUDA核心现在都能进行整数运算或浮点运算，并增强了执行排序效率。种种架构升级使RTX 50系显卡成为神经渲染平台，并带来DLSS 4与多帧生成等新技术。

而在显存方面，RTX 5060 Ti拥有8GB与16GB双版本，均采用GDDR7显存，位宽为128Bit，由于显存频率高达28Gbps，带宽均达到448GB/s。

在通道与接口支持上，RTX 5060 Ti同样采用高速PCIe 5.0规格，但仅需使用x8通道。配备3个DP2.1b接口与1个HDMI 2.1b接口，最大支持无压缩的4K 240Hz信号传输与显示，在DSC加持下更可高达4K 480Hz或8K 165Hz。

接下来就让我们从各方面了解映众RTX 5060 Ti 8GB/16GB曜夜显卡的具体表现。

外观设计

映众RTX 5060 Ti曜夜显卡完美承袭系列的设计风格，表面将银黑配色、多种材质纹理以斜切线条拼接，整体带来丰富的层次质感，硬朗而不单调，将高性能硬件与工业设计美学深度融合，为玩家与创作者打造兼具力量感与艺术感的硬件。

显卡背面继续采用黑色金属背板，增强抗弯能力并对显卡PCB起到良好保护作用。作为双风扇显卡的它同样拥有占据大量背板面积的镂空，为显卡尾部风扇让出风道形成吹透设计，并搭配6热管与高密度鳍片组合进一步强化散热性能。

显卡侧面没有配备光效硬件，而是在保留INNO3D GEFORCE RTX字样的同时，添加了格栅装饰元素作为点缀。整卡厚度为双槽，满足SFF-Ready标准，且采用4*6mm热管搭配纯铜散热底座与大面积散热鳍片，散热堆料方面表现不错。供电接口方面，映众RTX 5060 Ti曜夜显卡均采用单个8Pin电源接口，标称TDP 180W。

显示接口方面，映众RTX 5060 Ti曜夜显卡同样采用目前RTX 50系标配的3个DP 2.1b接口与1个HDMI 2.1b接口，接口速率最大可满足原生4K 240Hz视频信号传输与显示需求。

综合来看，映众RTX 5060 Ti曜夜显卡在满足SFF-Ready基础上进一步减少显卡长度，并且在紧凑体型下依然拥有不错的散热堆料，它能否满足玩家更进一步的游戏性能需求，接下来我们通过测试揭晓。

性能测试

接下来我们借助3DMARK、FurMark等软件以及游戏实机与自带Benchmark测试体验映众RTX 5060 Ti曜夜显卡双版本的性能、散热等表现。

上图可见映众RTX 5060 Ti曜夜显卡8GB/16GB显存版本在GPU-Z中呈现的信息。

测试使用的平台部分配置如下：

首先我们使用3DMARK运行Time Spy(DX12)、Fire Strike Extreme(DX11)、Port Royal(光线追踪)这三项以2K分辨率运行的基准测试。并将其与前代相近定位产品RTX 4060 Ti，以及本代RTX 5070的跑分结果一起参考。

在三项以2K分辨率运行的基准测试中，映众RTX 5060 Ti曜夜显卡在8GB与16GB显存版本中存在2%-3%的性能差异。相比前代RTX 4060 Ti带来13%-24%不等的提升，优势项目集中在DX11方面的Fire Strike Extreme以及光线追踪领域的PortRoyal，提升达20%左右。此外RTX 5060 Ti各项性能也达到了本代RTX 5070的约65%-71%。

可以说，映众RTX 5060 Ti曜夜显卡的实测性能表现比较接近前代RTX 4070的水平，但它同时拥有性能更加强劲、容量也更大的GDDR7显存，加之TDP仅相比RTX 4060 Ti少量提升至180W，综合来看在能效比方面拥有更好表现。

软件测试的最后，我们在室温约25℃环境中使用FurMark进行单烤测试，并使用GPU-Z监测温度与功耗情况，验证映众RTX 5060 Ti曜夜16GB显卡的散热表现。

单烤测试中可见，映众RTX 5060 Ti曜夜16GB的整卡功耗维持在180W左右，核心温度与显存温度稳定在约60.1℃与60℃，此时风扇转速约为1700RPM，仍有不小的余量，可见曜夜显卡在紧凑体型下的散热堆料完全能够满足RTX 5060 Ti的需求。

游戏体验

接下来是游戏实测环节，我们首先选用数个游戏内置的Benchmark功能，主要测试映众RTX 5060 Ti曜夜16GB的性能作为参考。

在《赛博朋克2077》中，我们将分辨率设为2560*1440的标准2K，画质预设为“光线追踪：超速”也就是开启路径追踪，并开启DLSS至性能档位，开启光线重构，开启多帧生成至4x模式。映众RTX 5060 Ti曜夜16GB可提供高达156的平均帧数，最低帧也达到140以上，完全满足玩家以2K分辨率高刷新率游玩的需求。

而在《黑神话：悟空》中，我们同样使用2K分辨率，预设最高的影视级画质与超高档位全景光线追踪，将DLSS调至性能档位，并开启帧生成功能。映众RTX 5060 Ti曜夜16GB实现了平均67帧流畅可玩的水平，在近期迎来的更新中还将适配DLSS 4的多帧生成功能，为国产3A大作玩家带来更畅快的游玩体验。

在竞速游戏《极限竞速：地平线5》中，我们使用2K分辨率，极端档位画质设置，并开启DLSS至性能档位，映众RTX 5060 Ti曜夜16GB达到185帧十分流畅的水平。

在《刺客信条：英灵殿》中，2K分辨率、极高画质预设下映众RTX 5060 Ti曜夜16GB拥有平均97帧的优秀表现，同时1% Low帧也高达74。

同样是育碧推出的游戏，《孤岛惊魂6》在映众RTX 5060 Ti曜夜16GB上运行的表现更好，2K分辨率极高画质预设下实现平均125帧，满足高刷新率畅玩的要求。

接下来进入游戏内实测的环节，我们依然选用《赛博朋克2077》、《黑神话：悟空》两款目前均支持DLSS 4系列功能的游戏，测试2560*1440分辨率的游戏性能表现，并与关闭多帧生成功能下的性能表现进行对比。测试使用FrameView软件记录平均帧、1% Low帧与平均系统延迟。

《赛博朋克2077》

在《赛博朋克2077》中我们同样将画质调整为预设的“光线追踪：超速”档位，并开启DLSS性能档位，开启多帧生成4x模式。2K分辨率下实机游玩的帧数能够达到与Benchmark相近的表现，完全满足玩家高刷新率游玩的需求。

相比关闭多帧生成的情况，虽然系统平均延迟有所上涨，但平均帧与1% Low帧都得到翻倍提升。

《黑神话：悟空》

高品质国产3A动作游戏《黑神话：悟空》在近期更新中提供了DLSS 4相关功能的支持，为RTX 50系用户带来更强的性能体验。因此我们也尝试了2K分辨率下颇具压力的影视级画质预设，以及最高档位的路径光追，实测在开启多帧生成4x模式的条件下，映众RTX 5060 Ti曜夜在最高画质下也能实现120帧以上的流畅体验，1% Low帧更是由长足进步，此外系统平均延迟并没有因开启多帧生成功能而显著提升。

评测总结

在4月15日晚，NVIDIA已经正式发布了RTX 5060系列，并展示RTX 5060 Ti的MSRP，8GB与16GB版本MSRP分别为379美元与429美元，预计国内起售价将为3199元/3599元左右。

综合来看，我们本次体验的映众RTX 5060 Ti曜夜8GB/16GB，将会是MSRP阵营中表现亮眼的产品。它以双槽双风扇，符合SFF-Ready标准的小体型带来优异散热性能与稳定的性能释放，MSRP价格让它能够触及更丰富的玩家群体，吸引偏爱ITX小机箱与工业美学的DIY玩家。

RTX 5060 Ti在本代RTX 50系中也拥有精妙的定位，结合最新DLSS 4与多帧生成技术，它能够在2K分辨率下以超过120帧，甚至接近160帧的性能表现游玩新一代3A大作，对于不支持多帧生成的游戏作品，也能提供2K分辨率最高画质近百帧的表现，可以说为甜点定位显卡再创性能巅峰，值得入门级PC玩家选择。