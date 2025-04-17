AI让硬件更懂你 七彩虹iGame自在星球打造AI硬件管家

AI，已经融入我们的工作与生活，也正在改变我们与设备的关系。我们早已习惯了让AI推荐音乐、生成图像、撰写文案――那你是否想过，它也许还能帮助我们管理电脑？

在七彩虹看来，AI介入硬件控制，将彻底改变以往“人适应设备”的方式，而是让设备主动理解人。这正是“智虹新程”品牌升级计划的重要方向之一：以AI能力为桥梁，重塑用户与硬件之间的连接方式。

围绕这一判断，七彩虹正在打造一套全新的智能控制路径――它的核心入口，正是 iGame Center。

作为七彩虹的核心控制软件，iGame Center自推出以来，便以更直观的交互方式、更轻量的系统架构、更贴近玩家语言的控制体验，重新定义PC的使用逻辑。

2025年，七彩虹核心控制软件迎来革命性进化――iGame Center正式启用中文名「iGame 自在星球」。此次更名不仅标志着技术架构的全面跃迁，更象征着七彩虹生态体系正式迈入万物互联的星域纪元。iGame自在星球以 iGame 设备为核心 ，向下兼容七彩虹全系列设备，同时对外开放，包容万物充满未来科技，让人渴望接近，开放且亲民，这就是七彩虹生态的“自在星球”。

AI桌宠“柒小希”从情绪陪伴者到AI硬件管家

iGame自在星球中最具亲和力的AI体验，来自于她――AI桌宠“柒小希”。

iGame品牌代言人：柒小希

在霓虹闪烁的赛博都市深处，生活着一个热爱传统文化的少女。一次虚拟博物馆的意外奇遇――触碰了古籍的机关纹路，文明密码与现代代码产生量子纠缠使她突破次元壁垒，成为用户设备中的智能伙伴――柒小希。

柒小希的多种动作

如今的柒小希已进化为人机交互中枢，通过语音指令实现硬件精准控制：说出“游戏卡顿”，她会立即对你的CPU进行AI智能超频并优化内存分配;一句“灯光随音乐跳动”就能让机箱、键盘、鼠标的RGB光效同步律动;甚至能根据场景自动调节风扇转速，游戏模式飙升至3500RPM保障散热，深夜办公时又降至1200RPM维持静谧;针对不同场景深度开发的三套智能方案，让硬件真正理解你的需求――有适合办公的精简模式、适合氛围营造的音乐模式，也有带来探索感的冒险模式，全面匹配玩家对个性体验与效率控制的双重追求。

冒险模式下的柒小希，带领玩家玩一个文字冒险游戏

作为iGame 自在星球的核心模块她已深度适配七彩虹全系硬件，柒小希正重新定义“人机共生”的边界――不仅是桌面宠物，更是深谙硬件语言、理解用户情感的AI伙伴、AI助手。

沉浸式选购体验 进入虚拟装机的3D时代

iGame 自在星球还在重新定义用户与硬件之间的“决策场景”。

最近引入的3D商城功能，能模拟真实装机过程，打造沉浸式产品选购体验。用户可以进入虚拟空间，自由搭配七彩虹旗下各类主板、显卡、内存等硬件产品，并实时预览整机效果。

在3D商城选购产品

每一项选择、每一个位置调整，都会即时反映在3D画面中，极大降低装机搭配的试错成本，也让硬件选择成为一次“有参与感的创作过程”。

化繁为简 重塑硬件管理体验

iGame自在星球不满足于只做“后台管家”，还在努力成为用户判断与决策的前置参考。

其中最具实用价值的功能之一，就是游戏帧数预估模块。它可基于当前硬件配置，智能预测热门游戏的帧率表现。对玩家而言，这意味着：在购买游戏前，即可判断设备是否能流畅运行，避免性能不达标带来的体验落差;同时也为是否升级硬件提供了直观的数据支持。

iGame 自在星球――帧数预估功能

除了预判“能不能玩”，iGame自在星球也在持续优化“怎么运行得更好”。用户可手动调整显卡核心频率、风扇转速等参数，实现性能与散热之间的自由调控。

软件还支持一站式查看系统配置与硬件状态，实时掌握CPU、GPU等组件的运行数据;驱动检测与自动安装功能，则帮助用户快速完成设备升级，保持系统高效稳定运行。

iGame Center――实时掌握硬件信息

从预估到调控，再到基础运维，iGame 自在星球正通过不断简化的界面与流程，把复杂的硬件管理，变成人人可掌控的日常体验。

空间级灯光控制 多维可调的桌面光效世界

iGame 自在星球也正在努力提升玩家的桌面氛围感。

其独创的空间场景灯光系统，支持对每一颗灯珠进行独立控制，打破传统RGB统一变色的限制，带来更具层次感与氛围感的光效表达。原创灯光模式丰富多样，调光精度与控制自由度堪比第三方工具Open RGB。

多种灯光模式展示

同时，iGame 自在星球兼容两种主流内存灯光底层协议，支持多种内存灯效的快速接入，实现多品牌设备间的灯光联动。软件还内置了多套主题品牌壁纸，可同步整机RGB灯效，打造“动态桌面+灯效联动”的沉浸式桌搭体验。

更具前瞻性的是，iGame 自在星球正逐步转型为一个包容多方生态的灯光控制平台，未来将链接更多合作伙伴。

iGame 自在星球的升级，不只是功能的叠加，更是一种理念的转变。它不再是冷冰冰的控制面板，而是连接人与硬件、情绪与效率、现实与虚拟的智能界面。它让复杂的操作变得简单，让技术有了温度，也让未来的电脑使用方式变得更具想象力。

在“智虹新程”的引领下，七彩虹将持续拓展iGame 自在星球的边界，不断打磨细节、强化智能感，让它成为每一位玩家真正信赖的数字搭档。