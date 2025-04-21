AMD RX 9070 GRE规格曝光：48CU+12GB显存，显存位宽挨砍

【天极网DIY硬件频道】今年2月底的时候，AMD召开新品发布会，正式发布了全新的RDNA 4架构，并推出了基于RDNA 4架构打造的RX 9000系列显卡，首批包含RX 9070 XT和RX 9070两款型号，均配备了16GB显存，升级了计算单元效率、AI加速与光线追踪能力，支持全新的FSR 4技术。前者对位RTX 5070Ti，后者则对位RTX 5070，均有着不错的性能优势，而且性价比也更高，收到了不少玩家的青睐。而在最近，AMD将计划再推出两款新显卡Radeon RX 9070 GRE和RX 9060 XT，最近也传出了前者的不少曝光消息。

根据曝光，RX 9070 GRE将搭载Navi 48 XL芯片，配备48个CU，也就是3072个流处理器，屏蔽了大概四分之一的GPU内核。其加速频率达到2.79GHz，低于RX 9070 XT的2.97GHz，但是高于RX 9070的2.52GHz。更高的频率有望缩小其和RX 9070间的实际性能差异：RX 9070 GRE的FP32算力可达RX 9070的约95%。

它将配备12GB显存，与之前的RX 9070 XT和RX 9070一样是GDDR6，不过速率会从20Gbps降至18Gbps，显存位宽也从之前RX 9070 XT和RX 9070的256bit砍到了192bit，这导致其显存带宽降低了三分之一，来到了432GB/s。

关于其性能表现，基于上面的参数，Neowin预估了一下RX 9070 GRE在3DMark的Speed Way和Steel Nomad基准测试中的表现，具体如下：

从结果上来看，RX 9070 GRE在光线追踪方面与NVDIA的RTX 5060 Ti 16GB相当，而在Steel Nomad测试中，RX 9070 GRE的性能高出约34%。当然了，这只是预估性能，实际的还得等产品正式解禁后才能知道。它对位的应该就是RTX 5060Ti了，如果性能真如预测的话，这款产品还是蛮值得期待的。

从RX 9070 GRE曝光出来的参数来看，AMD显然是想打造一款产品来填补RX 9070和RX 9060 XT之间的空白。相比于RX 9070，它砍了一定的流处理器数量，显存容量和显存位宽同样缩减，虽然拉升了一定的频率，但应该和9070之间还是会有比较明显的性能差距的。还有就是大家非常期待的定价，考虑到此前RX 9070 XT和RX 9070的高性价比，以及它对位的是RTX 5060Ti，我个人觉得其定价应该在3-3.5K之间，再加上更好的性能表现，应该会有着非常不错的市场竞争力。另外，目前还不知道这款RX 9070 GRE是全球发布还是国内独享，它预计会在本季度推出。

AMD虽然战略性放弃的旗舰市场，不过在高端和主流市场还是努力的在保持竞争力，除了RX 9070系列外，后面还会有RX 9060系列，它应该对位的是“甜品级”的RTX 5060，价格在2K这样，面向更多普通游戏玩家，预计会在第二季度登场。