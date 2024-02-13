英特尔酷睿i9-14900KS处理器曝光：24核32线程，频率最高6.2GHz

【天极网DIY硬件频道】酷睿 i9-14900KS 已经出现在了 OCCT 基准测试平台上，从而揭露了部分参数信息。i9-14900KS 是 i9-14900K 的特别版，拥有最高 6.2GHz 频率，比 i9-13900KS 和 i9-14900K 都高。

从规格来看，英特尔酷睿 i9-14900KS 将采用与前代相同的 24 核 32 线程配置，包括用 8 个 P 核和 16 个 E 核该芯片，并将配备 36 MB 的 L3 缓存和 32 MB 的 L2 缓存。

值得注意的是，这款处理器频率达到了 3.2~6.2 GHz，这意味着该 CPU 将成为地球上频率最高的芯片，比当前 i9-13900KS 和 i9-14900K CPU 高了足足 200 MHz。

相对应地，频率越高，其功耗和温度也就越高，i9-14900KS 基础 TDP (PL1) 为 150W，而峰值功耗高达 410W，平均额定功率为 330W。在如此高的 TDP 下，该芯片的温度高达 101℃，其中 P 核最高达到了近 5.9 GHz。