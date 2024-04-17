英特尔酷睿i9-14900KS评测：6.2GHz到底带来了什么呢？

【天极网DIY硬件频道】前段时间，英特尔正式发布了全新的酷睿i9-14900KS处理器，凭借英特尔温度自适应睿频加速技术(Thermal Velocity Boost)睿频频率提升至6.2GHz，成为英特尔史上最快台式机处理器，旨在为用户带来出色的游戏体验和生产力。那么这款产品的表现究竟如何呢？今天就带大家一起来看一看。

酷睿i9-14900KS同样也是Intel 7制程工艺和高性能混合架构，拥有8颗性能核，16颗能效核，共24核心32线程，性能核最高睿频可达6.2GHz(两颗性能核可达6.2GHz，其余为5.9GHz)，能效核最高睿频频率提升到4.5GHz，对比与酷睿i9-14900K分别提升0.2GHz和0.1GHz，依然是32MB二级缓存和36MB三级缓存，支持3200MT/s DDR4与5600MT/s DDR5内存(最高192GB)，提供总计20条PCIe通道(其中16条PCIe 5.0)，集成英特尔UHD 770显卡，兼容Z690和Z790主板，基础功耗从i9-14900K的125W提升至150W。

测试平台这块，主板为ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI，它配备18+1供电模组，提供1×PCIe 5.0 ×16插槽，5个M.2插槽，其中一个为PCIe 5.0，其余为PCIe 4.0，还有4个SATA接口，提供4个DDR5内存插槽，容量最高128GB，最高支持DDR5 7800(OC)。

显卡使用了七彩虹RTX 4080 16GB Ultra W OC，它采用了全新复古艺术风格“波普”风格的设计，正面的多彩渐变根据光线不同发生变化，侧面还提供了漫画RGB特效灯光，整体颜值非常高。

其它的包括Crucial DDR5 5600 (16GB*2)，测试时会开启XMP;1TB三星980 Pro SSD+2TB Crucial P3 SSD;散热器为利民CORE MATRIX 360 BLACK 幻芯矩阵一体式水冷;电源为先马XP1200W雪装版。

我们这次测试在默频下进行，主板未开启AI超频，也未使用XTU进行超频，内存开启XMP(5600MHz)，测试项目包含理论性能、游戏实测以及办公生产力等。

首先还是先来看理论性能这块，包括CPU-Z、CINEBENCH R20/R23、x264、7-Zip等测试项目，结果如下：

从测试结果来看，酷睿i9-14900KS对比酷睿i9-14900K的提升确实不大，单核提升约5%左右，而多核提升最大也只有3%。

然后再看看主要针对游戏的3DMark CPU Profile测试，2和4主要是针对DX9等老游戏，调用的核心相对较少，8线程则是DX 12的一些大作，结果如下：

相比于酷睿i9-14900K的提升同样并不明显，单线程领先最多，达到了5%，最大线程领先了约3%。

测试结果可以说是符合我的预期，毕竟酷睿i9-14900KS与酷睿i9-14900K相比只是核心频率上的小幅提升，对于性能的影响比较小。

接着来看看游戏性能测试，搭配的是七彩虹的RTX 4080 16GB Ultra W OC显卡，选择了包含《战争雷霆》、《无主之地3》、《荒野大镖客2》、《极限竞速：地平线5》以及《赛博朋克2077》在内的多款游戏进行测试，我们会分别测试1080P和2K两种分辨率下的表现，先是1080P分辨率测试结果如下：

多款游戏有小幅度的领先，但最大的差距也仅有2%左右，游戏性能在同一水平线上。

接着是2K分辨率下，结果如下：

同样是差距很小，最大领先在2%左右。

除了游戏外，我这里还对其生产力水平进行了一些测试，不仅有网页浏览、视频会议、文档编辑以及office软件使用等轻负载需求，还有图片处理以及3D建模等高负载需求。

我们先来看负载比较低的WebXprt 4，它包括照片增强、使用人工智能整理相册、股票期权定价、加密笔记和OCR扫描、销售图表、网上作业等典型场景，每个测试项目完成的时间越短，效率就越高，最终的分数也会越高，其总分达到了389，表现非常的出色。

总成绩对比酷睿i9-14900K有着小幅的领先，各个项目的完成时间要更短一些。

然后是PCMark 10现代办公测试，包含常用基本功能、生产力、数位内容创作三大场景，主要针对网页浏览、视频会议、应用启动、文档及表格编写以及照片编辑和视频编辑渲染等项目，得分为9978。

与酷睿i9-14900K相比，不管是单项还是总分都没有明显的差距，都是非常高的分数。

然后是UL Procyon的办公室生产力测试，包含Word、Excel、PowerPoint以及Outlook四个项目，主要是应用的启动和使用，结果如下：

同样是基本没有差距，无论是单项还是总体成绩都在同一水平线上。

CrossMark测试，它覆盖创造力、生产力和响应速度三大维度，其中生产率测试考察整机的文档编辑、表格处理、网页浏览性能;创造性则考察整机的图片编辑、图片组织、视频编辑性能;反应能力考察整机在程序启动、开启文件、多任务工作时的表现，能够很好的反映电脑日常事务的处理效率，其总分达到了2594。

与酷睿i9-14900K相比基本没有拉开差距，不管是总分还是单个项目均十分接近。

接着是PhotoShop，作为一款专业的图片处理软件，它对于处理器性能要求还是蛮高的，酷睿i9-14900KS在PugetBench测试中取得了1733分的成绩，非常高了。

最后是SPECViewperf 2020测试，它包括了针对三维设计的3ds Max、Maya，以及针对工程模型/医疗等应用设计的Catia、Snx、SolidWorks、Creo等软件性能的测试，结果如下：

与酷睿i9-14900K同样是没有拉开差距，还是在同一水平之上。

评测总结

通过测试结果来看，酷睿i9-14900KS对比酷睿i9-14900K无论在理论性能、游戏体验还是生产办公等方面都没有非常明显的提升，毕竟只是核心频率上的小幅变化，这些都是意料之中的。当然，默频就能上6.2GHz，确实是非常非常顶的。

同时，作为一颗特别版的不锁频处理器，酷睿i9-14900KS每一颗大概率都是特挑的，其体质普遍应该会要更好一些，对于喜欢超频的消费者来会有着比较大的吸引力。我用XTU简单试了下AI超频，能把两颗性能核心超到6.3GHz，其余性能核到6.0GHz，能效核为4.6GHz，均对比未超频前提升了0.1GHz，不过性能提升并不明显，而且功耗和发热确实略大，我这里的三风扇水冷着实有些压不住了。所以，对于想要超频，追求极限的消费者来说，还得准备更强的散热器才能榨出更多的性能。

另外，英特尔下一代桌面处理器应该会升级制程和架构，这颗酷睿i9-14900KS应该会成为Intel 7制程下最强的消费者级处理器了，还是有着一定纪念意义的。

如果你的预算非常充足，对超频感兴趣，追求极致的体验，那确实可以考虑下这颗酷睿i9-14900KS处理器。