酷睿i9-14900KS曝光：最大睿频可达6.2GHz

【天极网DIY硬件频道】在今年的CES 2024上，英特尔发布了一大波的14代酷睿桌面处理器，包含65W和35W低功耗版本，适用于主流台式机、一体机及边缘设备，加上之前的K系列产品，目前已经形成了非常完整的产品线布局。不过还有一款重量级的产品迟迟没有亮相，那就是酷睿i9-14900KS。1月份的时候，曝料人@9550pro曾放出过它的实拍照片，还有部分零售商在网站上列出了这款产品，但英特尔至今都没发布这款处理器。而在最近，这款产品则出现在了测试平台之上，其部分参数被曝光了出来。

酷睿i9-14900KS和酷睿i9-14900K一样，都拥有8颗性能P核和16颗能效E核，共24核32线程，并将配备36MB的三级缓存和32MB的二级缓存。性能核的基础频率依旧是3.2GHz，最大的变化是最高睿频提升到了6.2GHz，比前代的酷睿i9-13900KS和酷睿i9-14900K高了0.2GHz，可以说再创新高了。

当然，更高的频率带来了更高的功耗和发热，根据测试的数据来看，酷睿i9-14900KS的基础功耗与之前一样，达到了150W，而运行功耗最高达到了410W，平均功耗为330W，其温度也达到了101℃。所以想要发挥出这颗处理器的极限性能，需要非常强大的散热器支持才可以。

从目前的曝光来看，酷睿i9-14900KS也和其它14代酷睿桌面产品一样，属于“挤牙膏”升级，对比前代有频率上有小幅的提升，性能的提升并不会很明显，预计会在三月中旬推出，价格应该和前代差不多，感兴趣的小伙伴可以关注下。