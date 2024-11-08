英特尔酷睿Ultra 7 265K评测：游戏能效提升明显，但代价呢...

【天极网DIY硬件频道】上个月的时候，英特尔带来了代号为Arrow Lake的酷睿Ultra 200S系列处理器，采用了全新CPU与GPU架构，还首次将NPU引入桌面端。此前天极网已经为大家带来了酷睿Ultra 9 285K/Ultra 5 245K的测试，大家感兴趣可以去看看《酷睿Ultra 9 285K/Ultra 5 245K首发评测：性能小提升，游戏场景能效更好》。而今天我们则会给大家带来这款酷睿Ultra 7 265K的评测，它的表现与前代相比又如何呢？一起来看看吧。

酷睿Ultra 7 265K拥有8颗性能核和12颗能效核，核心数量与前代保持一致，但此次并不支持超线程，所以总共是20核20线程，性能核基础频率为3.9GHz，最高睿频频率5.4GHz，睿频Max 3.0频率5.5GHz，对比前代下降了0.1GHz;能效核基础频率为3.3GHz，最高睿频可以达到4.6GHz，均比前代有所提升，36MB的二级缓存和30MB的三级缓存，基础功耗依旧为125W，最大睿频功耗为250W。

酷睿Ultra 200S系列改成了新的LGA1851封装接口，必须搭配新的800系列芯片组主板。这次测试我们使用的是ROG MAXIMUS Z890 HERO主板。

它整体采用黑色设计风格，供电部分、主板芯片以及M.2硬盘位等位置都覆盖有大面积的散热装甲，下边这个败家之眼LOGO非常的显眼。

作为顶级主板产品，Z890 HERO在供电方面采用了22(110A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)的超豪华供电设计。

I/O区域还配备了第二代Polymo Lighting灯效模块，我们可以通下电看看，显示的效果还是很清晰明亮的，无需关灯的就能看的很清楚，整体的颜值没的说。

主板除了提供了24Pin供电接口外，边上还提供了一个8Pin接口，它可以为一侧的前置Type-C接口通过外接60W的供电支持。它们上面还提供了开机和重启按键，对于使用开放式机箱或是裸板的小伙伴来说更为方便。

它提供了双8Pin ProCool Ⅱ处理器供电接口，采用实心针脚，并且配有金属装甲，耐用性更为出色。

主板配有4根内存插槽，最大支持192GB DDR5内存容量。它支持华硕最新的NitroPath DRAM技术，对传统的内存插槽进行重新设计,以达到缩短传输距离、降低信号干扰等效果，从而实现信号传输的流畅性和高稳定性。NitroPath技术还增强了内存槽的牢固程度，提高了内存槽的耐用性。

Z890 HERO提供了多达6个M.2插槽，均覆盖了散热装甲，能够更好的帮助硬盘散热，防止过热掉速的问题出现，只能说这就是顶级产品吧。其中3个为PCIe 5.0×4规格，其它为PCIe 4.0×4规格。它配备了一个PCIe 5.0 ×16插槽，同样使用了金属装甲进行了加固，耐用性更为出色。下面还提供了1个加固的全长PCIe 4.0 ×16和PCIe 4.0 ×1插槽，满足用户进一步的扩展需求。

I/O接口这块，这次增加了两个雷电4接口，传输速度要更快;而且除了2.5G网口外，还有一个5G网口，支持更高的网络速率。

背面也加上了金属材质的强化装甲，增强了VRM 供电模组背面的散热，还能提升了主板本体的结构强度，同样有着非常多的ROG元素，信仰满满。

其余配件就不多做介绍了，配置表格如下：

理论性能

我们还是先来看理论性能，测试项目包括CPU-Z、CINEBENCH R20/R23/R24、GeekBench 6、V-Ray 5、X264等，酷睿Ultra 7 265K测试结果如下：

从测试成绩来看，酷睿Ultra 7 265K单核性能对比我们之前测试的酷睿i7-14700K领先约3-7%，多核性能提升约在3-7%，幅度并不算大。

然后是主要针对游戏的3DMark CPU Profile测试，2和4主要是针对DX9等老游戏，调用的核心相对较少，8线程则是DX 12的一些大作。3DMark CPU Profile测试结果如下：

无论是单线程、多线程还是最大线程，都有着比较明显的领先。

总体来看，酷睿Ultra 7 265K的理论性能对比前代酷睿i7-14700K还是有着小幅提升的，虽然这代核心的IPC有不错的提升，但性能核的频率却有所下降，所以并没有非常明显的领先。

游戏实测

接着就通过实测来看看这款处理器在游戏当中的表现吧。我们选择了包括《CS 2》、《DOTA 2》、《永劫无间》等热门网游，以及《黑神话：悟空》、《古墓丽影：暗影》、《无主之地3》、《荒野大镖客2》、《极限竞速：地平线5》以及《赛博朋克2077》在内的大型单机游戏，为了避免显卡瓶颈，我们优先选择了1080P分辨率进行了测试，当然同样会给出2K分辨率的测试结果供大家参考，搭配的显卡就是七彩虹的RTX 4070 Ti SUPER Ultra W OC。首先来看几款网游的表现，1080P分辨率测试结果如下：

表现还是不错的，不过对比前代酷睿i7-14700K还是有着一定的落后，差距最大的是《DOTA 2》。

2K分辨率测试结果如下：

到了2K分辨率结果情况也差不多，依然是都有一定的落后，《CS 2》和《永劫无间》落后幅度变小，不过《DOTA 2》的差距则被进一步拉大。

然后是大型单机游戏，1080P分辨率测试结果如下：

和之前测试的酷睿Ultra 9 285/Ultra 5 245K一样，整体上算是互有胜负，有几款小幅领先，最多的是《极限竞速：地平线5》，达到了6%，但输掉的几款游戏落后幅度相对要更大一些，《古墓丽影：暗影》、《僵尸世界大战》以及《零之曙光》都差不多是前代90%的水准。

2K分辨率测试结果如下：

来到2K分辨率，相对来说差距变得更小了一些，基本就是同一水准了。

从测试结果来看，酷睿Ultra 7 265K在游戏这块的表现谈不上很理想，虽然整体有输有赢，但部分游戏落后的幅度相对更大一些，并没有展现出理论性能领先所带来的优势表现。当然，它也和之前测试的产品一样，在游戏场景下的能效表现更为出色，我选择的三款游戏，记录了它们的功耗表现，在帧率非常接近的情况下，其功耗要比酷睿i7-14700K低上很多。

我这里只是列举了其中几款游戏，其它多款游戏里它的功耗对比前代都有着不同程度的降低，在游戏场景的能效确实有着很大的进步。这就让我觉得，酷睿Ultra 7 265K并非是没能力带来更高的帧率，而是为了低功耗有一种收着力的感觉，在各个游戏中CPU的使用率都要比前代更低，调度不那么激进，从而导致部分游戏中确实功耗低了很多，但帧率上却输了一些。不知道后续英特尔会不会进行一些优化和调整，让功耗和帧率之间形成更好的平衡。

办公生产

除了游戏外，PC还是很多人的生产力工具，帮助他们应对日常各种的工作，不仅有网页浏览、视频会议、文档编辑的轻负载需求，还有图片处理、视频编辑以及3D建模等高负载需求。所以我这里选择了多款生产力测试软件，覆盖了日常办公、内容创作等诸多使用场景。首先日常办公经常会用到的Office这套，各个项目对比前代稍有落后。

CrossMark测试，它覆盖创造力、生产力和响应速度三大维度，其中生产率测试考察整机的文档编辑、表格处理、网页浏览性能;创造性则考察整机的图片编辑、图片组织、视频编辑性能;反应能力考察整机在程序启动、开启文件、多任务工作时的表现，能够很好的反映电脑日常事务的处理效率。整体表现都非常不错，基本与前代在同一水准上。

内容创作这边，主要针对PhotoShop和Premiere Pro这两款常用的软件，使用Pugetbench运行了相关的测试，PS稍有落后，而PR则小幅领先。

评测总结

从测试结果来看，全新的酷睿Ultra 7 265K对比前代虽然理论性能有小幅的提升，但在游戏实测中则算是喜忧参半。喜的是能效比确实很出色，在测试中它的功耗对比前代有着非常明显的下降，甚至在一半功耗下就实现了与前代几乎一样的帧率;而忧的是在理论性能有提升的情况下，多款游戏反而对比前代酷睿i7-14700K出现了较为明显的落后，虽然这个这差距对于游戏流畅度并不一定会造成实质影响，但给人的感觉就是，它并不是性能不够，而是没完全发挥出来，可能就是追求能效的小代价吧，而且这显然不是很多游戏玩家想看到的。至于生产力，我这里只是简单的进行了下测试，整体差距并不大，基本上还是同一个水准。

当然，能效比的大幅提升，让我对明年登场的移动端Arrow Lake处理器有着蛮大的期待，毕竟相比于桌面端，移动端对于功耗的敏感度更高一些，没准会给笔记本用户带来一些惊喜。