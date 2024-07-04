罗技G502 X Plus无线鼠标开箱体验：10年沉淀，铸就经典模具的全面进化

【天极网DIY硬件频道】如果要讨论哪一款是世界上最好的竞技鼠标，那小编相信不同的用户会给出不同的答案。但如果讨论的是最近10年销量最好的鼠标，那罗技G502系列会占有一席之地，从2014年的初版G502 PROTEUS CORE发布以来，已经连续多年霸榜外设销量的榜单，并且截止至目前，G502的系列销量累计达到了2100万。为了纪念，罗技发布了G502系列10周年礼盒，接下来就让小编带大家领略一下这款跨越了时间的优秀鼠标。

礼盒的第一层有水杯，鼠标垫，收纳盒，纪念徽章这些周边，最重要的还是10周年纪念版的罗技G502 X Plus无线鼠标。

第二层别有洞天，有一个用于展示的G502X相框，小编替大家试过了，里面的鼠标也是可以使用的。

这款10周年纪念版罗技G502 X Plus无线鼠标采用了全新的涂层设计，带有防滑、防汗的效果，握持的手感要更加牢靠。

并且在罗技G HUB中，还为这枚鼠标单独定制了UI界面，可以说是相当用心。

罗技G502 X Plus无线鼠标采用的是轻量化的人体工学设计，整体重量100克出头，适合中大手趴握使用，操控感很棒。

除了模具的微调之外，G502 X Plus最主要的升级在按键部分，采用了罗技定制的LIGHTFORCE微动开关，触发的方式从机械开关变更为光学开关，大幅提升了微动的寿命和触发速度，连点性能也进一步增强，从此让鼠标告别“双击”“断触”的烦恼。同时LIGHTFORCE微动开关保留了机械结构，让G502系列的经典按键手感得到完美延续。模具与按键的升级叠加在一起，让罗技G502 X Plus无线鼠标的握持手感得到全面进化。

G502 X Plus使用的是HERO 25K 传感器，理论性能与自家Pro系列的G Pro X SUPERLIGHT 2保持一致，支持1000Hz的回报率和最高25600的DPI，足够满足职业比赛的需求。这里小编要提醒一下，鼠标的回报率其实与CPU占用率挂钩，过高的话会对PC性能产生直接影响，1000Hz回报率已经足够满足使用了，统合体验更优。而且，对于评价一款鼠标的好坏，传感器性能只是其中一环，模具的调教，按键手感的打磨以及驱动程序的优化都是相当重要的环节。

当然，对于无线鼠标来说，无线传输能力的表现，也是衡量的重要维度。罗技G502 X Plus采用了新版LIGHTSPEED无线传输技术，不仅可以实现比前代快68%的响应速度，而且配合HERO传感器可以带来更低的电量消耗。实测G502 X Plus使用LIGHTSPEED接收器用1000Hz回报率连接PC，续航时间分别可以达到无光模式130小时和RGB开启模式37小时，表现相当出色。

说到RGB，G502 X Plus支持LIGHTSYNC RGB技术，内置了8颗独立LED光源，能呈现出1680万种绚丽色彩。在G HUB中支持自定义灯光效果，也可以与其他罗技G系列外设进行灯光联动，个性化的程度非常高。同时G502 X Plus也是较早一批原生支持Windows11动态光效的鼠标，即使是在没有安装G HUB驱动的电脑上也可以自如的调整鼠标的灯光效果。

G HUB还可以调节G502 X Plus的所有按键定义，支持复杂的按键宏。除了常规按键之外，G502 X Plus机身上有高达6个可自定义按键，不管是设置游戏功能还是日常操作的快捷键都很合适，一面电竞一面办公。G502 X Plus还支持板载内存，可以将G HUB中设置好的配置文件储存在鼠标内部，可以在没有安装G HUB驱动的电脑中直接使用我们的常用配置，对于经常去网吧和好友开黑或者参加线下比赛的游戏玩家来说是一个相当实用的功能。

G502 X Plus还继承了G502的狙击键和无极滚轮，狙击键的模具有一定延伸，大拇指更容易够到，同时支持磁吸拆卸，方便不需要狙击键的用户使用。无极滚轮大幅提升了这枚鼠标在生产力领域的表现，无论是翻阅长篇文档还是剪辑时候的时间轴预览都能用到，而且这一次的无极滚轮的重量较G502前代进一步降低，让鼠标的整体彻底告别了头重脚轻的问题。

写在最后

罗技 G502 X Plus可以说是G502模具的全面进化，是罗技对这10年来市场沉淀与反馈的总结与回应。外在上更加适合趴握的模具，更绚丽的RGB表现以及更加轻量、平衡的配重设计，都是在延续G502优点的同时对缺点的改进。内在使用了LIGHTFORCE微动开关和新版LIGHTSPEED无线传输技术，让鼠标按键的触发速度和使用寿命得到跨越式提升，展现了罗技最为PC外设一哥的技术实力。

G502 X Plus的综合使用体验相当优秀，完美地继承了初代G502的衣钵，将会继续陪伴广大热爱游戏的玩家们下一个十年!