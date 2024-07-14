华硕主板BW2024竞无止境 大放异彩

【天极网DIY硬件频道】7月12日至14日，由B站官方举办的年度线下盛会BilibiliWord 2024(以下简称BW2024)，在上海国家会展中心盛大召开。作为B站长久合作品牌，ROG在3H馆3A17精心打造了“ROG星舰”，为各位玩家带来诸多重磅新品，欢迎大家前来亲身体验。更特邀多位大咖空降ROG星舰，与现场玩家面对面互动;还有RO姬、雪武战姬、天选姬真人COSer穿梭其中，吸引众多玩家集邮合影;更有超多好礼引爆会场，信仰直接拉满!ROG星舰已就绪，竞无止境!

在ROG星舰，你可以通过打卡集邮活动兑换精美礼品。玩家在RO姬痛车区、周冠宇模拟赛车区、BTF无线双模超空间、Tony大叔的超频赛道、ROG次元美学屋、ProArt创作实验局、超高刷帧够爽等展区按规则参与打卡或限定时间与特邀嘉宾互动即可获得集邮印章，收集到不同印章数，就可以前往ROG奖品兑换处，扫码后进行一番赏抽奖。众多信仰玩家成功登舰，赢走精美好礼!

新品主板 战力爆表

此次BW2024 ROG星舰，多款华硕新主板悉数亮相，吸引了众多玩家驻足留影。分别有锐龙9000系好搭档华硕AMD X870系列主板、支持新一代Intel处理器的ROG MAXIMUS BTF背置主板、支持DDR5 DAMM2内存的ROG Z790概念主板和为超频玩家新打造的华硕Z790-AYW OC WIFI主板等，静等大家来近距离上手。

华硕全新X870主板，战力进一步强化升级，可尽情释放下一代锐龙处理器潜力。支持DDR5高频内存，通过软硬件优化，提高内存稳定性和超频潜力。支持多GPU，满足AI PC对多显卡的需求，提高算力上限。拥有PCIe5.0 x16插槽、多个M.2接口，2.5G有线网卡，并支持USB 4、前置USB Type-C接口，带来更高的扩展性、更稳定的网络环境和闪电般的数据传输。

亮相的支持新一代Intel处理器的ROG MAXIMUS HERO BTF背置主板，不止将大量接口与接针移至背面，更取消了显卡外接供电设计。通过主板上的背置显卡供电插槽搭配显卡背置供电金手指，正面无需连接供电线，即可为显卡高达600瓦的电力，更加清爽。还有显卡易拆装设计，不用再按下按钮，只需从显卡挡板一侧轻松拔起来，就能将其从插槽中取出，让升级和维护显卡比以前更加轻松。

还有支持DDR5 DAMM2内存的ROG Z790概念主板，内存频率可达8000 MHz(OC)。对于小尺寸主板来说，使用CAMM2可以在不影响性能的情况下节省大量主板空间。

特别在7月13日上午，华硕于BW2024游戏舞台举办了ROG次元超新秀发布会，普普通通Tony大叔携手B站知名UP主@大狸子切切里以及主持人闫紫境GwAwa,为玩家带来了多款全新电竞装备，现场掌声、欢呼声不断，BW2024现场气氛达到最高潮!

赛车登场 跑圈嗨爽

跟随互动地图的打卡路线，首先来到的是“RO姬痛车区”和“周冠宇模拟赛车区”。位于此处的痛车以RO姬和雪武战姬为主题，由B站知名UP主@视角姬打造，十分炫酷，0距离感受速度与激情，吸引了众多玩家合影留恋!

在周冠宇模拟赛车区中，玩家们参与赛车圈速体验赛一圈即可获得1个打卡印章，进阶挑战Tony大叔的赛车纪录，还可赢取ROG月刃2 ACE游戏鼠标，可不要错过此等好时机。

模拟赛车区主机以ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO主板为核心打造，满足大家稳定飙车需求。主板不止拥有强劲性能，更板载5个M.2接口、双雷电4和WiFi 7无线网卡等，还有Polymo动态灯效提供炫酷游戏氛围，颜值性能兼备!

BTF无线双模超空间

在“BTF无线双模超空间”，知名B站UP主@Xikii厂长、@喜欢就买JustBuy和@远古时代装机猿带领大家体验妙趣横生的限时BTF2.0速装比拼挑战，亲身感受华硕BTF2.0背置解决方案的“无线”清爽。

现场特别带来了ROG BTF2.0和TUF GAMING BTF2.0背置全家桶，一黑一白配色，提供给大家更多无线PC装机选择。主板将大量接口与接针移至背面，在降低理线难度的同时，大幅提高整机颜值。更取消了显卡外接供电设计，通过BTF 2.0显卡背置供电金手指与BTF 2.0主板供电插槽，正面无需连接供电线，即可为显卡供电。且主板兼容普通显卡，满足玩家更多需求。ROG MAXIMUS Z790 HERO BTF 背置主板更拥有新的显卡易拆键，无需按下按钮即可轻松拆卸显卡。

此外，现场还展示了Xikii厂长设计的FF-04 STRIX 整机和FF-04 LP 整机。其中FF-04 STRIX主机基于ROG STRIX系列显卡(BTF版)打造，借助榫卯、滑轨、磁吸等方式，整机更简洁、一体化程度更高。将强如ROG STRIX RTX4090D BTF显卡、i7-14700K处理器、以及ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI主板的强悍组合，装入仅13L容积中，还通过精妙设计，使CPU、GPU和PSU三者都有互不干涉的散热空间。FF-04 LP则搭载了ROG STRIX B760-I GAMING WIFI主板和华硕RTX4060 O8G LP显卡等配件，保障整机性能的同时还将体积压缩至极限，堪称ITX玩家们的梦中情机。

极限超频 只为超越

超频是追求极限，突破自我的“玩机”精神。此次“Tony大叔的超频赛道”在常规液氮超频挑战外，新增了10GHz+内存超频挑战。现场玩家在工作人员指导下，成功将CPU超至8.2GHz以上，或将内存超频到10GHz以上，即可赢取ROG限量钥匙扣或ROG官方认证徽章。其中，每日CPU超频挑战成绩TOP3的玩家还能分别赢得华硕Z790-AYW OC WIFI主板、ROG游侠2 NX键盘、ROG影刃3无线鼠标，心动的玩家快来感受突破极限的成就感!

7月12日上午10点至12点，@哥Bing联合世界顶尖超频发烧友@Safedisk，又基于ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE主板，在现场创造出超频新纪录。7月13日下午14点至16点，@普普通通Tony大叔和@极客湾Geekerwan-飘哥空降此展区，辅助现场玩家们进行液氮超频挑战，前来集邮、参与挑战的玩家接踵而至，超频排行榜单也是一再刷新，场面十分热闹。

这套超频平台以i9-14900K/KF、ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE主板为核心，搭配雷神1600W电源等，在“液氮炮”的强势加持下，助大家不断突破极限。素有超频猛兽之称的ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE主板，曾取得了4项WR和10项GFP的传奇战绩。主板采用24(105A)+0+2供电模组，内置热管的超大一体式I/O+VRM散热装甲和一系列超频黑科技，提供更强性能表现。特配备冷凝检测电路，可在低温(如液氮)超频下检测到主板背面的凝结状况。当检测到CPU、内存和PCIe三部分其中一个区域可能存在冷凝短路风险时，对应的冷凝故障灯会亮起，提供及时有用的警告，避免可能发生的短路风险。特支持DIMM Flex，智能温控优化内存，以释放更强的性能。

在Tony大叔的超频赛道，新项目――10GHz+内存超频体验也吸引了诸多玩家亲身体验。7月12日和7月13日更有@你们的毕兰兰同学和@专业败家superpc两位大咖分别驻场此区，辅助玩家达到10GHz+，解锁“全人类感谢”的新成就!

这套内存超频平台以ROG CROSSHAIR X670E GENE主板为核心，主板拥有18(110A)+2(90A)供电模组，可支持即将上市的AMD 锐龙9000系列处理器。双DDR5内存插槽的设计，搭配OptiMem II与AEMP，尽释DDR5内存满血效能。附赠了ROG TrueVoltician电压监测卡，同时还有一系列专业硬件超频工具，助玩家内存频率轻松达到10GHz+。

ROG次元美学屋

接下来就是此次ROG星舰拥有超高颜值的展区――“ROG次元美学屋”。在7月12日下午和7月13日下午，此区将由@天才赵德柱和@视角姬与大家近距离互动，参与即可获得1个集邮印章和额外徽章奖励，吸引了众多玩家，可谓十分火热。

现场两套以华硕吹雪主板为核心打造的高颜主机，更是充分展现了ROG在次元美学设计和高性能硬件方面的双重追求，轻松畅玩《龙之信条2》和《无畏契约》热门游戏。

其中，ROG雪武战姬太阳神全家桶以华硕Z790吹雪S主板为核心打造。主板不仅采用银白机甲，还有靓丽的雪武战姬身影，刷新次元美学新高度。同时，拥有16(70A)+1(70A)+2供电模组搭配双8Pin ProCool II供电接口，可轻松发挥处理器潜力。支持AEMP 2.0和DIMM Flex，内存频率可达DDR5 8000+(OC)。还板载5个PCIe 4.0 M.2接口、WiFi 7和前置USB-C接口等。更支持AI智能优化2.0、显卡易拆键、易拆式天线、M.2便捷卡扣等设计。潮玩竞装，满血战力!

另一套ROG雪武战姬全家桶则是以华硕B760小吹雪S主板为核心打造的小主机。主板依旧银白装甲，IO处融入雪武战姬和大量吹雪元素，堪称次元颜值新标杆。12(60A)+1(60A)+1供电模组，支持APE 3.0和AEMP 2.0，内存频率可达DDR5 8000+(OC)。还新增白色吹雪元素易拆式天线、显卡易拆键和M.2便捷卡扣等功能，在易用和人性化方面向旗舰型号看齐。

此外，“ROG次元美学屋”还单独展示了吹雪家族的B760小吹雪S、Z790吹雪S、B650吹雪和X670E吹雪主板，让大家近距离体验到吹雪主板的高颜力!

ProArt创作实验局

ProArt创艺国度作为华硕专为内容创造者们打造的子品牌，ROG星舰里为创作者们打造了――“ProArt创作实验局”，提供了一系列解决方案。7月12日下午， @特效小哥studio在此区，通过华硕ProArt全家桶主机，现场展示了AI应用，并和现场粉丝互动体验，场面也十分火爆

此处ProArt全家桶主机基于ProArt Z790-CREATOR WIFI创艺主板打造，高规格供电设计加上面面俱到的超大散热装甲，足以应对3D动画、视频渲染和软件编译等高负载多线程任务。板载4个PCIe 4.0 M.2接口和2个40Gbps的雷电4接口，前置USB 3.2 Gen 2x2接口支持QC 4+ 60W快充，提供高速数据传输和大功率快速充电的需求。更配备万兆+2.5G双有线网卡，还支持WiFi 6E无线网卡，可实现更快的大型文件、高分辨率视频流和资源共享传输。支持华硕远程管理中心软件(ASUS Control Center Express)和CreationFirst创艺专注模式，软硬结合，提高用户工作效率，助你畅享自由，放肆才情!

同时ProArt创作实验局还展出了一台FF-04 ProArt 整机，在9.8L的精致体积内，容纳了ProArtRTX 4080 SUPER O16G创艺显卡、ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI主板和R7 7800X3D处理器的彪悍配置，以及4A+1C的前置接口拓展。通过精妙的设计，CPU、GPU和PSU三者拥有独立风道，互不干扰，散热能力优异。主机可立式或卧式两用，且可选装外置水冷模块，让性能释放更上一层楼。

超高刷 帧够爽

对于想要亲自高帧率畅爽游戏的玩家们来说，ROG星舰中的“超高刷帧够爽”展区绝对是你的梦想主机。此区7月12日和13日分别由@阿狸才不是受和@老戴在此与玩家进行FPS高刷挑战赛，战况激烈，精彩纷呈!展出的两套超高刷全家桶分别以TUF GAMING Z790-PRO WIFI主板和ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO主板为核心。这两款主板均颜值在线，性能过硬，还有诸多电竞黑科技，可谓玩家致胜利器!

BW2024 ROG超竞星舰满血启动，现场12个高能展区全面开玩!ROG展区秒变高燃能量场，多位大咖UP驻场互动，热度爆棚氛围顶满，海量装备玩到手软，上海国家会展中心3H馆-3A 17，来ROG展区集章打卡领好礼!