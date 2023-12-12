原厂盘 有点贵！长江存储旗下品牌致态推出TiPlus7100 4TB版

【天极网DIY硬件频道】在消费级存储产品的用户讨论中有一个惯例，就是对于“原厂”的喜好或者说“追捧”。从供应链的角度来说，上下游一体的品牌更能借助自身的优势，打造出高附加值的产品，以固态硬盘为例，“原厂”往往代表着自产NAND存储颗粒等相关元件在品质与供应上的高优先级，进而引申出高性能、高稳定性等更多产品内涵。

在存储玩家的价值观点中，稳定性其实大于性能，网友也时常把“数据无价盘有价”挂在嘴旁。因此在预算宽松的条件下，向有需要的用户推荐原厂固态硬盘几乎是不会错的选择，即使出现了小概率的问题，也能够通过更有保障的原厂售后找回数据，并在保修期内换盘处理。

目前全球具有生产NAND存储颗粒能力的企业不算多，因此大家提到“原厂盘”时已经将选择范围缩小到少数几个品牌的产品，例如我们熟悉的国际大厂三星半导体、西部数据等。而在国产阵营中，最具知名度的无疑是长江存储，与它旗下的消费级存储品牌致态。

致态固态硬盘采用长江存储晶栈Xtacking架构，此前推出了PC005、TiPro7000、TiPlus7100等多款颇具知名度的产品.其中既有搭载了独立DRAM缓存的有缓旗舰，也有TiPlus7100这样的无缓高性能固态硬盘，并且联芸主控+长江颗粒的方案组合衍生出十分丰富的非原厂，但颇具性价比的产品，包括我们此前体验过的宏掠夺者GM7、雷克沙ARES等。

要说作为“高贵原厂”的致态此前在产品线上有什么遗憾，那就是TiPro7000、TiPlus7100这两款产品没有推出4TB版本。在2023年前中期的存储产品降价周期中，有大量的消费者选择购买兼顾大容量与高性能的新品固态硬盘，相对昂贵的原厂产品同样炙手可热，包括前期的4TB旗舰独苗SN850X，以及赶上末班车的990 Pro。

它们属于有缓旗舰产品，如果将范围扩大到无缓4TB，选择面则会宽广很多，包括先前提到的雷克沙ARES、GM7，梵想、达墨等品牌推出的部分产品。它们的有趣之处，在于先致态一步用上了长江存储新一代Xtacking3.0颗粒，也就是我们曾经了解过的X3-9070，具备232层堆叠、单颗粒1TB容量、2400MT/s单通道速度等先进特性。

结合这些特性，以及无缓固态硬盘表面的元件布局特点，这一部分国产固态硬盘成为市面上首批实现单面颗粒4TB容量的产品，在笔记本等内部空间局限的PC扩容场景下占得先机，具有很强的适应性。

而致态作为原厂品牌的代价，也许就是需要更多时间对产品进行打磨优化，在产品力上精益求精，这使得致态TiPlus7100与Ti600的4TB版本晚了数个月，在12月8日终于上市。

相比采用QLC颗粒的Ti600，TLC颗粒的TiPlus7100无疑更受瞩目。它的各项性能指标，我们已经通过此前同方案的非原厂产品见识了许多，大体上是相似的：4TB版本盘身尺寸同为M.2 2280，采用NVMe2.0协议PCIe4.0x4规格接口，连续读写速度分别为7000MB/s与6000MB/s，4K随机读写为900K IOPS/800K IOPS，耐用性可达2400TBW并拥有5年有限质保，其中部分指标相比同方案产品甚至略显保守。

但在价格上，4TB版本的致态TiPlus7100也尽显“原厂”本色。适逢双十二，它在京东自营渠道的到手价为1799元，正好为2TB版本的2倍。在初见端倪的存储产品涨价周期，此前提到的同方案产品价格多为1200-1300元左右，虽不能与价格谷底的千元内4TB“超神价”相比，致态TiPlus7100的价格以高情商的说法也能算是“鹤立鸡群”了。

看到这里也许会有人反对，原厂盘的价格就应该与原厂盘比，更激进的还会认为“非原厂，即杂牌”。但以笔者的观点，TiPlus7100与前文提到的SN850X、990 Pro虽同为原厂盘，同容量下价格也更实惠，但依然存在有无独立DRAM缓存的差异，应该说不完全在同一条赛道。

固态硬盘配备的DRAM缓存用于存储FTL闪存映射表，有助于主控更快速地调用数据，直观来看产生的就是读写性能尤其是4K性能的提升。无缓盘则通过HMB技术调用部分内存空间存储闪存映射表，通常使用相对小的容量，性能方面也不比硬盘上搭载的DRAM，但优势在于使得硬盘表面留给存储颗粒的空间更多，运行温度与稳定性更加优秀。

因此，笔者认为致态新推出的TiPlus7100 4TB版虽然同为大容量原厂旗舰固态硬盘，但具有相对特殊的生态位，在性能方面不足以完全替代有缓旗舰，但在用户认知上相比其它国产非原厂产品更胜一筹，位于二者之间的价格增加了更多用户选择时摇摆的可能性。

最后是购买建议，如果你是一名比较重视数据安全，同时拥有原厂情结的消费者，致态新推出的TiPlus7100 4TB无疑是值得购买的，甚至在国产阵营是唯一选择，但它在功能上不对其它原厂有缓旗舰形成替代关系，因此可以考虑用作一块高性能、大容量且稳定性更有保障的副盘。

当然，更多人可能对性价比的重视程度大于是否“原厂”，那么笔者认为可以毫无障碍地选择TiPlus7100的同方案4TB产品，毕竟它们在性能相近的同时拥有实打实的优惠，用作部分单盘位PC硬件的主盘也未尝不可。