急需一个更大容量的：Lexar雷克沙PLAY 2230固态硬盘简评

【天极网DIY硬件频道】伴随着Steam Deck、ROG Ally，以及更多Windows掌机的火爆，2230固态硬盘从一个小众的品类逐渐出圈，多种主打紧凑、便携的PC，包括二合一平板与轻薄笔记本等产品，都可能对这种形态更小巧的标准接口存储产品有需求。

许多设备在需要2230固态硬盘的同时，也仅配备了一个NVMe M.2硬盘插槽，这就对于唯一存储设备的性能、容量、稳定性提出了更高要求。我们能够看到诸多国内外存储品牌开始发力这个原本小众的赛道，为用户提供更丰富的选择。

此前国际存储品牌Lexar雷克沙推出了PLAY系列存储卡，面向游戏掌机扩容等应用，而新款2230固态硬盘同样作为PLAY系列最新成员登场，为日渐增长的掌机玩家群体提供一个高性能、大容量、高稳定性的存储解决方案。

Lexar雷克沙PLAY固态硬盘目前推出了1TB容量版本，采用PCIe 4.0接口、标准的M.2 2230规格与单面颗粒设计，能够充分适配采用2230 M.2固态硬盘位的游戏掌机、轻薄本等设备。

包装与外观设计方面均采用时尚动感的红蓝渐变配色，覆盖了SSD表面主控、存储颗粒等元件的标签贴纸采用纳米铜箔复合材料，有助于主控、颗粒等元件充分均热、散热。

在散热标签下，PLAY SSD配备了慧荣科技SM2269XTF主控与一颗江波龙自封TLC存储颗粒，采用无DRAM设计，拥有HMB机制与SLC Cache智能缓存技术。实测数据如下：

CrystalDiskMark预设的多队列多线程状态下，可以看到PLAY SSD在台式PC平台可达到5251.76MB/s的连续读取速度，4702.55MB/s的连续写入速度，超出标称水平。

运行压力更大的AS SSD Benchmark时，PLAY SSD测得连续读取性能为4310.10MB/s，连续写入性能为4008.30MB/s，4K读写达到51.26MB/s与260.86MB/s，且延迟表现良好，整体评分达到7623分。

使用HD Tune Pro软件测试大容量文件的连续写入和读取，查看ARES SSD的模拟缓存使用情况以及性能稳定程度，并使用软件监测硬盘温度表现。设置连续写入和读取200GB文件，可见橙色曲线记录下的连续写入速度维持在约4000MB/s，蓝色曲线记录的连续读取速度则在一开始为3500MB/s左右，并在约165GB文件出提升至接近4500MB/s，全程没有离开模拟SLC缓存，且波动幅度较小，稳定性出色。

小结

Lexar雷克沙推出的这款PLAY NVMe M.2 PCIe 4.0 2230固态硬盘，则表现出符合标称性能的读写水平，并且具有充满活力的外观设计，合适的外部散热与温控配置，最终能够为内部空间紧凑、散热压力大的游戏掌机、轻薄本等用户设备提供稳定的性能。

不过在笔者看来1TB容量针对掌机游戏玩家与一部分轻薄本存储扩容需求依旧有些局限，接下来应该推出更大容量版本增强存储扩容能力，这对于普遍采用单盘位的用户设备而言至关重要，也是直接影响用户购买选择的因素。