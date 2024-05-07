“i玩节”盛大开幕 专属于iGame玩家粉丝的狂欢舞台有哪些福利？

【天极网DIY硬件频道】陪伴你征战无数日夜的显卡硬件，还能继续发挥余热吗？在充满挑战与激情的电竞战场上，玩家们虽有对新老游戏的无限热爱，但也不时受限于老硬件的性能。如何才能“用爱发电”，为热爱续航呢？国创新生代高端硬件品牌iGame于5月7日开启的“i玩节”系列品牌日活动，将会解决玩家们的烦恼。

在这个专属iGame玩家粉丝的狂欢日里，iGame以“我游自在・热i无限”为主题，精心策划准备了多个品牌日活动，只为让每一位玩家感受到iGame带来的热爱和乐趣。现在，就让我们一探究竟，看看都有哪些不容错过的精彩活动吧!

活动一：「为热爱续航」以旧换新――5月7日~13日

在本次”i玩节“中，为助力玩家们继续追逐梦想，在电竞世界中尽情驰骋，iGame延续了一年一度深受玩家们期待的「为热爱续航」以旧换新活动，在5月7日至5月13日开启了焕新通道。RTX 20及30系列的七彩虹显卡用户在指定店铺购买新显卡，再将指定旧显卡寄回七彩虹官方进行回收，即可获得超值抵扣。特别值得注意的是，针对型号为Vulcan的用户，将在回收价基础上再加100元!

iGame品牌深知，每一位玩家心中都有一份对电竞的热爱与执着，而硬件的升级则是助力这份热爱的关键所在。因此，iGame除了往年的显卡换新，并全面升级，力求为玩家们提供更加优惠的政策和更丰富的选择，特别加入了iGame/COLORFIRE家族生态产品。玩家们可在持有老显卡的基础上，优惠加价换新整套的家族产品，多种换新玩法供玩家们随心选择，实现硬件装备的升级迭代，在电竞战场上如虎添翼。更多以旧换新活动详情内容，请复制网页链接查看：https://special.colorful.cn/Recycle2024/index

活动二：iGame创意工坊――5月7日~21日

相信很多玩家用户都有过在iGame Center的素材库探寻心仪壁纸的经历，是否想过亲手创作一番呢？iGame此次特设了“iGame创意工坊”――趣味壁纸设计大赛。这是一个展现玩家创意与个性的舞台，无论是独具匠心的设计还是充满趣味的创意，玩家们都可以充分发挥自己的想象力与创造力，融合iGame官方提供的品牌元素，通过平面设计、电子绘画、AI绘画等多种形式设计出有意思的电脑壁纸，并在【七彩虹商城】小程序发帖提交作品，即有机会赢取兼具高颜值的波普艺术风格外观与强劲性能的iGame GeForce RTX 4060 Ultra W DUO OC 8G显卡!

活动三：iGame回忆录――5月7日~21日

随着时间的推移，每一位玩家的心中都珍藏着无数珍贵的记忆。iGame在品牌日这个特别的日子，策划了“iGame回忆录”活动，邀请各位玩家朋友分享自己与iGame、与电竞的有趣故事，倾听玩家的心声，留存与玩家们的精彩回忆。只需打开【七彩虹商城】小程序发帖提交作品，既有机会获得奇趣积木主机或定制周边一份!

活动四：免单福利大放送――5月7日~13日

作为一年一度与玩家狂欢的时刻，为玩家准备的丰厚福利自然必不可少。超多限时折扣、满减优惠福利将在七彩虹官方旗舰店上线，旨在回馈广大玩家朋友支持与厚爱。

i玩节特别为显卡用户，准备了一个重磅福利环节――“买显卡晒单赢龙之信条2”。在5月7日至5月13日期间，下单购买指定型号的显卡(Advanced / Neptune / Vulcan / 龙年定制 / 雾山五行)，到货后晒单返图晒装机图片，并增加一张AI软件绘图(以显卡系列列风格为主题，如赛博朋克、波普风等，可以人物或以建筑为主题，具体题材不限、风格不限)即可有机会赢取3A大作《龙之信条2》，数量有限，先到先得!

而针对主板的用户，七彩虹也为玩家精心准备了“iGame主板晒单赢大奖”活动，在5月7日至5月13日之间，只要在七彩虹京东自营旗舰店购买指定iGame主板产品，并于5月17日之前提交符合要求的晒单内容，就有机会抽中免单，或赢取200元STEAM点券、50元京东E卡以及iGame Ultra定制鼠标垫等精彩奖品。

更多关于i玩节的活动动态与限时福利，敬请关注七彩虹官方公众号平台，我们共同期待这场专属iGame玩家粉丝们的狂欢盛宴!在“i玩节”的舞台上，与iGame一起创造更多精彩的电竞时刻，我游自在，热i不息!