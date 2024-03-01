和4090相差无几！AX电竞叛客4090 D X3W游戏AI性能测试

【天极网DIY硬件频道】2023年12月29日，NVIDIA针对中国游戏玩家推出了一款全新的旗舰产品，即GEFORCE RTX 4090D。据称名称中的D代表Dragon，代表中国区专供以及龙年的含义。作为一款专供型产品，其与早前在售的GEFORCE RTX 4090有多大的区别呢？我们通过性能测试一起看看。

GeForce RTX 4090D同样是采用了NVIDIA桌布端最强的Ampere架构，核心型号为AD103-400核心，在RTX 4090的基础上，精简了1792个CUDA核心、56个Tensor核心，幅度均为11%，但核心基础频率小幅提高到2280MHz，加速频率则维持不变的2520 MHz，整卡功耗略降至425W。

虽然规格有所优化，那么GeForce RTX 4090 D实际游戏性能以及AI生产力性能到底如何？今天我们收到了来自AX电竞叛客的首款RTX 4090 D新品显卡： AX电竞叛客GeForce RTX 4090 D X3W 24GB。通过今天的深度测试，为大家揭开4090D的神秘面纱。

AX电竞叛客GeForce RTX 4090 D X3W 24GB在外观设计上延续了4090 X3W美学理念，以白色主色调，并辅以蓝灰色点缀，非常经典耐看，适合各个年龄层的审美，整体而言十分适合喜欢无光设计或有纯白整机搭配需求的小伙伴。

其所配备的散热风扇采用了独特的正逆转设计。其中，中间的风扇采取逆向旋转的方式，与其他两个风扇的方向相反。这一设计不仅有效避免了乱流的产生，而且进一步增强了整体的散热效果，为显卡提供了更加稳定和持久的工作环境。

显卡搭载了全新升级的第二代PUNK MAX X3散热器，该散热器采用全覆盖一体式纯铜底板，有效地将核心热量快速导出。同时，8根复合热管的配置进一步加强了散热效果，确保了显卡在高负载运行时的稳定性和持久性。此外，6cm厚度的散热鳍片矩阵不仅提升了散热面积，还为风流提供了更大的散热通道，进一步强化了散热效果。

显卡侧边设计RGB电竞呼吸灯可按键关闭，生产力用户可以直接关闭RGB灯光。

接口方面则采用的是3个DP1.4 以及1个HDMI 2.1的组合，可以轻松满足日常使用需求。

外接电源为16Pin, 若不想更换电源，也没买到原生模组线的网友们也不用担心，AX电竞叛客为产品都配上了一个3*8Pin的12VHPWR转换线供大家使用。

显卡同时配备了全尺寸的金属背板，并刻上了AX电竞叛客的LOGO，酷炫之余可以有效地保护PCB不受意外损伤，同时防止PCB变形。

显卡基于公版方案，14+3相豪华供电设计，大量使用铁素体超合金电感、高品质钽电容以及DRMOS等高端用料，为显卡的稳定运行保驾护航。

AX电竞叛客AX电竞叛客RTX 4090 D X3W 24GB采用AD102-250核心，拥有14592个CUDA单元。其加速频率高达2520MHz，确保了高效的运算性能。搭载24GB GDDR6X显存，位宽为384Bit，显存频率同样令人瞩目，达到了21Gbps。需要注意的，由于 NVIDIA的要求 ，目前市售的RTX 4090 D显卡在默认出厂设置上均是一致的。

测试平台

作为一张目前性能最强的游戏卡皇，测试平台当然也是要有足够份量才行。在CPU方面我们是用了Core i9-14900K，而内存当然也是16GB*2的DDR5 7200MHz，配上一块Z790主板。

理论性能测试:

理论性能方面，我们先来看看代表性的3DMARK理论性能测试，包括DX11项目(FireStrike系列)与DX12项目(Time Spy系列)，甚至是光线追踪项目Port Roval都有着同样的表现，AX电竞叛客GeForce RTX4090 D很强，综合性能与4090相差6%左右，并没有拉胯表现。

Directx光线追踪功能测试得到120.27帧，表现优异。

4K光栅游戏测试：

首先来看光栅游戏部分，不开光追，不开DLSS黑科技，原生游戏性能测试。考虑到显卡定位，直接测试4K分辨率，预设画质最高。一共测试7款目前比较火的3A游戏。

在4K光栅下的表现，AX电竞叛客GeForce RTX4090 D显卡可圈可点。其中有4款游戏，4K最高画质下可达到120帧以上;另外有3款达到80帧以上，表现依旧强势;综合性能比RTX 4090低5%左右，但在游戏中感觉不出明显差距。

光追游戏测试：

光追游戏测试，选择6款支持光追的游戏，不开启DLSS 技术，来看看其表现如何？

从实测结果中可以看出，有着“显卡杀手”之称的《赛博朋克2077》中，AX电竞叛客GeForce RTX4090 D仅有23帧，而4090也仅仅24帧，看来没有DLLS大力水手帮助，属实有点不够看。RTX 4090 D的底子还是RTX 4090，性能是不会差的，平均下来性能只降低了5.5%，实际上游戏体验基本没差别。

DLSS 3.0测试：

在DLSS 3的支持下，《战锤40K:暗潮》、《消逝的光芒2》等款光追游戏的平均帧率均突破100帧，光追体验流畅无比，还能享受震撼的4K极致画面。，AX电竞叛客GeForce RTX4090 D在《赛博朋克2077》中的帧率从23帧直接提升到了95帧，近乎3倍的提升;而且在开启DLSS 3之后，画质并没有打折扣，依然保持着很高的水准。

创作性能测试 ：

测完了游戏，必不可少的还有创作生产力测试，这里我们选择Blender等多款常见的测试软件，来测试AX电竞叛客GeForce RTX4090 D显卡在日常办公、视频内容生产等方面的性能表现。

整体而言，RTX 4090 D在AI和生产力方面的表现其实和上面的游戏测试差不多，虽然不同软件间会有一些出入，整体上性能相比RTX 4090的差距均6%左右，而目前市场上这2款产品的实际售价差距则达到了20%以上，相对来说4090D的性价比则非常突出。

Furmark温度测试：

利用Furmark对显卡进行深度烤机测试，在满载10分钟后，AX电竞叛客GeForce RTX4090 D显卡散热是真的可以，GPU满载温度稳定后最高也就是66度，显存温度也仅是74度左右，非常清凉。

测试总结：

作为当前可正规购买的最高规格显卡，AX电竞叛客RTX 4090 D X3W 24GB在游戏性能、视频创作能力以及专业内容创作方面，与4090显卡仅有5%左右的差距，游戏应用中几乎感觉不到差别，而在AI生产力应用中也没有太大影响 。同时其功耗与温度表现还相当的理想。对于追求极致游戏体验的发烧玩家、追求顶级效率的设计师用户或者是用于做推理AI的行业用户来讲，RTX 4090 D毫无疑问是当前最强的选择之一，值得优先选购考虑。近期如果购卡的小伙伴们，可以关注这款产品。