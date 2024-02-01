4K性能猛兽iGame RTX 4080 SUPER系列显卡开售，售价8099起

【天极网DIY硬件频道】4K性能猛兽!一线显卡品牌七彩虹旗下iGame家族最新硬件iGame GeForce RTX 4080 SUPER系列显卡已于京东、天猫、七彩虹官网商城、抖音、快手等电商平台及全国授权零售经销渠道开售。RTX 4080 SUPER凭借全系10240的CUDA核心数量与最快GDDR6X 16GB显存以及256Bit位宽，成功解锁性能猛兽的成就。高达836的 AI TOPS更是能挑战用户的高负载AIGC任务，而在游戏体验方面，4K分辨率下的光追大作《赛博朋克2077》，配合DLSS性能模式帧率可达到惊人的120+ FPS!无论是游戏，AIGC还是传统内容创作，都能够轻松应对，展现出强大的全能旗舰实力。

七彩虹京东自营旗舰店链接：https://qchshop.jd.com

iGame旗舰双神Vulcan&Neptune

人类在栖息繁衍过程中离不开火与水元素，而对于高端显卡芯片组而言，RTX 4080 SUPER也离不开被玩家称作火神的Vulcan与水神的Neptune双旗舰。无论火神还是水神，它们在诞生之初就注定不凡，是国创新生代高端硬件品牌iGame在显卡品类的双台柱。

Vulcan诞生于赛博朋克的文化中，将赛博文化背景的凶悍、冲突、近未来的科技感展现的淋漓尽致，受到新生代硬核玩家的高度认同。在外观设计上也遵循了这套逻辑，大量的锐利三角及金属元素的设计让Vulcan成为了DIY PC宇宙当中的赛博之锋。而在RTX 4080 SUPER的芯片组当中，Vulcan延续了该风格，并且同步推出白色火神Vulcan W，黑白双配色能够给予玩家不同的赛博风格体验，白日火神与暗夜火神，你会如何选择？

iGame GeForce RTX 4080 SUPER Vulcan W OC 16GB售价9999元

产品链接：https://item.jd.com/100081721835.html

iGame GeForce RTX 4080 SUPER Vulcan OC 16GB售价9799元

产品链接：https://item.jd.com/100086908694.html

・ 灵感源自赛博朋克，采用大量锐角及金属元素设计，打造锐利感

・ “旋涡”散热装置，“聚风镰环”扇叶+豪华9*8mm热管及导流型鳍片

・ iGame自研真空冰片技术，直触GPU热源

・ 核心频率2295Mhz-2550Mhz，OC一键超频可达2640Mhz

・ iGame Vulcan金属中框，增强显卡自身强度

・ 可拆卸磁吸式LCD智屏，附带底座可放置桌面，分辨率800*216，可自定义内容

・ 灯光组件可进行与智屏进行替换，展现光效

・ 可通过iGame Center软件，进行LCD屏显内容、光效、超频等自定义

Neptune灵感源自失落的深海文明亚特兰蒂斯，而在RTX 40系列的背景故事中，人类构建起了科技城市“新・亚特兰蒂斯”，因此全新深海科技硬件Neptune也应运而生。银白外甲及有地形层级感的“波动”双RGB灯组给予了华丽优雅的视觉观感，其优秀的设计也让它摘得了国际设计大奖。在众多的光环之下，Neptune在DIY领域有着极高的知名度，极强的散热效能也是它受硬核玩家欢迎的原因。

iGame GeForce RTX 4080 SUPER Neptune OC 16GB售价9599元

产品链接：https://item.jd.com/100086908658.html

・ 灵感源自深海文明“亚特兰蒂斯”，华丽优雅

・ 冰海散热装置，驱逐热量高效耐用

・ 核心频率2295Mhz-2550Mhz，OC一键超频可达2640Mhz

・ 可动式水冷头，适应更多装机场景

・ 120mm*3冷排，提升风压及进风量

・ 全覆盖微水道铜底，实现更优导热效果

・ 强力水泵，加速循环驱逐热量

iGame Advanced引力之环

Advanced系列得益于标志性符号“大红圈”所出名，其经典的设计最早能追溯至COLORFIRE经典显卡产品中，后将设计的精髓引入至iGame家族系列中，造就了独一无二的造型设计。而在RTX 4080 SUPER当中，Advanced继承了RTX 40系列的设计语言，标志性的“引力之环”仍是它的符号。灵感源自黑洞的AD遵循了黑+红的搭配，并且在银色的金属包裹之下，为这款产品蒙上了一抹神秘的科技之感。

iGame GeForce RTX 4080 SUPER Advanced OC 16GB售价8799元

产品链接：https://item.jd.com/100086908680.html

・ 灵感源自宇宙神秘天体“黑洞”，打造神秘的科技感

・ 金属外甲增强显卡质感，正面黑色三角“星芒”画龙点睛

・ 引力之环视觉停留光效，可搭配iGame Center实现多种RGB灯效玩法

・ 引力散热装置，Vulcan同款“聚风镰环”扇叶，搭配7*8+2*6mm豪华热管及大面积鳍片

・ 核心频率2295Mhz-2550Mhz，OC一键超频可达2625Mhz

・ iGame自研真空冰片技术，直触GPU热源

・ 全铝中框，增强卡身刚性

iGame Ultra波普艺术硬件

Ultra是具有融合艺术特性的显卡系列，在不同世代当中融合了不同的艺术风格。而在RTX 40产品当中采用了POP(波普)艺术风格，大胆的色彩应用配合无逻辑拼接及二次元元素打造出了适合新生代年轻玩家的高颜值显卡。本次ULTRA还推出了OC以及非OC双版本，玩家可以根据需求进行选择。ULTRA的散热能力比肩iGame家族的三位大哥，是在性能与颜值做到极致平衡的系列。

iGame GeForce RTX 4080 SUPER Ultra W OC 16GB售价8499元

产品链接：https://item.jd.com/100086908656.html

iGame GeForce RTX 4080 SUPER Ultra W 16GB售价8099元

产品链接：https://item.jd.com/100089745300.html

・ 灵感源自主流文化POP(波普)艺术

・ 大面积虹彩渐变，可随着光线及色温的变化而改变

・ 破普(pop谐音)散热装置，三架环型扇叶配合5*6+2*8mm热管及大面积鳍片

・ 核心频率2295Mhz-2550Mhz，OC一键超频可达2595Mhz

・ 波普漫画RGB灯组，更具视觉冲击

iGame RTX 4080 SUPER系列已发售，其中还包含了COLORFUL战斧系列，玩家可根据需求进行选择。值得一提的是在临近甲辰龙年新春之际，iGame同步推出了「甲辰智龙」龙年限定产品，龙年限定型号由RTX 4060覆盖至RTX 4090D，其中包含iGame RTX 4080 SUPER。龙年限定款在以往包装的基础上，增加了对显卡本体进行的龙元素定制，以及在包装内附赠众多礼品。七彩虹多款RTX 4080 SUPER显卡等你选择，赶紧来选购吧!

产品链接：https://item.jd.com/100081721853.html